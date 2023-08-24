Tử vi ngày mai, thứ Sáu (25/8/2023): Thân có niềm vui bất ngờ, Dậu buôn bán đắt hàng, Mùi vận trình tình cảm hanh thông

Tử vi hôm nay ngày 25/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hiểu được bản thân, tạo dựng uy tín và sự tin tưởng từ đồng nghiệp.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, hãy dành thời gian chất lượng cùng đối tác. Chia sẻ và lắng nghe sẽ là cách tốt để củng cố gắn kết tình cảm.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Thân tạo dựng uy tín và sự tin tưởng từ đồng nghiệp, bạn luôn biết cách chủ động

Tài lộc: Tài chính đang ổn định, nhưng bạn cần tập trung vào việc quản lý và đầu tư thông minh.

Sức khỏe: Dành thời gian rảnh cho bản thân, thư giãn, du lịch.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có cát tinh nâng đỡ, cuộc sống ngày càng thuận lợi. Bản mệnh có quý nhân phù trợ, được đưa đường chỉ lối. Khi gặp khó khăn, bản mệnh sẽ nhanh chóng vượt qua.

Thời điểm này, tuổi Dậu cũng được mọi người yêu thương. Đây chính là chỗ dựa vững chắc để bản mệnh trở nên vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn.

Vận tiền tài của tuổi Dậu hết sức mạnh mẽ. Con giáp này có thể kiếm được một nguồn tiền lớn hơn nhờ những dự án mới, những công việc mới. Người làm đầu tư cần phải quan sát thật kỹ, suy nghĩ, phân tích vấn đề trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 25/8/2023 hôm nay, tuổi Mùi có một ngày làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Đường công danh sự nghiệp cũng tiến triển rất tốt. Con giáp này nên tranh thủ tập trung giải quyết nhanh chóng những vấn đề tồn đọng.

Vận tài lộc của bản mệnh khá ổn định. Mức thu nhập tốt nên con giáp này gần như không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Tự tin về tài chính nên tuổi Mùi dẫu có gặp phải chuyện gì cũng dễ dàng xoay sở hơn.

Con giáp này nên quan tâm hơn tới sức khỏe của mình. Dù công việc bận rộn nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi, thư giãn. Tuổi Mùi có thể chọn một bộ môn thể thao yêu thích nào đó hoặc vận động nhẹ nhàng tại nhà để giải tỏa căng thẳng, áp lực.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.