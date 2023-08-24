Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (25/8/2023): 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Tử vi hôm nay ngày 25/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ biết cách lắng nghe đối tác của chính mình.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Ngọ cần tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ và giải quyết vấn đề một cách chính xác, khi cẩn thận sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt.

Tài lộc: Tài chính đang ổn định, nhưng hãy tránh chi tiêu không cần thiết, biết cách đầu tư cho bản thân.

Sức khỏe: Thói quen chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự báo rằng từ ngày 25/8/2023 , tuổi Dần được quý nhân đưa đường chỉ lối, vạn sự hanh thông. Công việc của con giáp này diễn ra suôn sẻ. Thu nhập của bản mệnh gia tăng liên tục, tình hình tài chính ổn định. Tuổi Dần có vận may lội ngược dòng, từ nhân duyên đến tài vận đều có sự cải thiện tích cực.

Tuổi Dần không chỉ được Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ. Dù gặp bất cứ khó khăn nào, bản mệnh cũng có thể nhanh chóng vượt qua. Bản mệnh nỗ lực xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, nâng cao vị thế của bản thân trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 25/8/2023 hôm nay, tuổi Thân có đường công danh xán lạn, rộng mở. Bản mệnh làm việc với tinh thần cầu tiến, thông minh, khéo léo, biết cách giao tiếp nên mọi việc không quá khó khăn. Bản mệnh còn nhận được sự trợ giúp từ đồng nghiệp và cấp trên.

Công việc tiến triển ổn định cũng giúp đảm bảo thu nhập cho con giáp này. Bên cạnh khoản lương cố định, tuổi Thân còn có thể nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, trợ cấp. Người làm ăn kinh doanh làm ăn túc tắc vẫn có các khoản lợi nhuận đều đặn.

Tuy nhiên về mặt tình cảm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi. Thực ra chuyện không có gì lớn cả, chỉ cần bản mệnh và nửa kia biết lắng nghe ý kiến đối phương thôi là có thể tránh được những xung đột quá lớn, đe dọa mối quan hệ.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.