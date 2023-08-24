Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (25/8/2023): 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Tâm linh - Tử vi 24/08/2023 19:03

3 con giáp này dù gặp bất cứ khó khăn nào, bản mệnh cũng có thể nhanh chóng vượt qua.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hôm nay ngày 25/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ biết cách lắng nghe đối tác của chính mình.   

Công việc: Hôm nay, người tuổi Ngọ cần tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ và giải quyết vấn đề một cách chính xác, khi cẩn thận sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt.

Tình cảm: Trong tình yêu, hiểu rõ cảm xúc, lắng nghe người bạn yêu là cách duy trì mối quan hệ lâu dài.

Tài lộc: Tài chính đang ổn định, nhưng hãy tránh chi tiêu không cần thiết, biết cách đầu tư cho bản thân.

Sức khỏe: Thói quen chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (25/8/2023): 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi dự báo rằng từ ngày 25/8/2023 , tuổi Dần được quý nhân đưa đường chỉ lối, vạn sự hanh thông. Công việc của con giáp này diễn ra suôn sẻ. Thu nhập của bản mệnh gia tăng liên tục, tình hình tài chính ổn định. Tuổi Dần có vận may lội ngược dòng, từ nhân duyên đến tài vận đều có sự cải thiện tích cực.

Tuổi Dần không chỉ được Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ. Dù gặp bất cứ khó khăn nào, bản mệnh cũng có thể nhanh chóng vượt qua. Bản mệnh nỗ lực xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, nâng cao vị thế của bản thân trong sự nghiệp.

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (25/8/2023): 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 25/8/2023 hôm nay, tuổi Thân có đường công danh xán lạn, rộng mở. Bản mệnh làm việc với tinh thần cầu tiến, thông minh, khéo léo, biết cách giao tiếp nên mọi việc không quá khó khăn. Bản mệnh còn nhận được sự trợ giúp từ đồng nghiệp và cấp trên.

Công việc tiến triển ổn định cũng giúp đảm bảo thu nhập cho con giáp này. Bên cạnh khoản lương cố định, tuổi Thân còn có thể nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, trợ cấp. Người làm ăn kinh doanh làm ăn túc tắc vẫn có các khoản lợi nhuận đều đặn.

Tuy nhiên về mặt tình cảm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi. Thực ra chuyện không có gì lớn cả, chỉ cần bản mệnh và nửa kia biết lắng nghe ý kiến đối phương thôi là có thể tránh được những xung đột quá lớn, đe dọa mối quan hệ.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (25/8/2023): 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (25/8/2023): Top 3 con giáp tới thời giàu sang, tiền tài rực rỡ, đổi đời chỉ trong gang tấc

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (25/8/2023): Top 3 con giáp tới thời giàu sang, tiền tài rực rỡ, đổi đời chỉ trong gang tấc

Từ ngày mai, thứ Sáu (25/8), tài lộc của 3 con giáp này tăng lên đáng kể, bản mệnh sẽ được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống diễn ra thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 53 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay