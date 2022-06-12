Tuần 13/6-19/6: Đây chính là 3 cung Hoàng đạo may mắn bậc nhất bất chấp cả sao Thủy nghịch hành

Tâm linh - Tử vi 12/06/2022 05:08

Sao Thủy đi ngược dường như không ảnh hưởng đến 3 cung Hoàng đạo này.

Cung Kim Ngưu

Kim Ngưu bước vào tuần mới với tràn ngập ý tưởng mới. Bạn sẵn sàng để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn.

Trực giác của Kim Ngưu trong tuần mới này cũng trở nên nhạy bén hơn, vì thế những dự đoán của bạn có thể xảy ra và điều này không chỉ giúp bạn né được nhiều rắc rối mà còn nắm lấy được vô vàn cơ hội cho bản thân.

Tuần 13/6-19/6: Đây chính là 3 cung Hoàng đạo may mắn bậc nhất bất chấp cả sao Thủy nghịch hành - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Công việc của Kim Ngưu sẽ có nhiều thay đổi tích cực trong tuần này, nhưng hơn hết, chuyện tình yêu của bạn sẽ còn thăng hoa hơn. Đây là giai đoạn hai bạn sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai lâu dài.

Những cặp đôi sẽ có một tuần với sự hào hứng và lãng mạn luôn vây quanh. Còn với những Kim Ngưu độc thân, sẽ có khá nhiều đối tượng tiếp cận bạn và bạn có thể tìm được cho mình một người phù hợp.

Cung Nhân Mã

Cung Nhân Mã là cung đầu tiên trong danh sách những cung hoàng đạo may mắn nhất. Bởi vì chòm sao cai trị của cung hoàng đạo này là Sao Mộc – nơi luôn gắn liền với sự rộng lượng, may mắn và phong phú. 

Đối với Nhân Mã, cuộc sống là một tấm thảm đẹp trải đầy hoa hồng cho những gì sắp diễn ra trong tương lai.

Tuần 13/6-19/6: Đây chính là 3 cung Hoàng đạo may mắn bậc nhất bất chấp cả sao Thủy nghịch hành - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Nhân Mã luôn tự tạo may mắn cho mình bằng cách đơn giản nhất là luôn lạc quan, yêu đời. Đây cũng là chòm sao lạc quan nhất trong 12 cung hoàng đạo, họ luôn suy nghĩ đến mặt tích cực trong mọi vấn đề. 

Cung Bạch Dương

Từ tuần 13/6-19/6, cung Bạch Dương có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân. Từ đầu năm, bạn đã cảm thấy phấn chấn, lạc quan và háo hức được cống hiến, nỗ lực.

Sẽ có những thách thức không dễ dàng vượt qua trên con đường phía trước, đòi hỏi sự kiên nhẫn, biết chấp nhận khó khăn của bạn. Hãy biến chúng thành bước đệm để đạt đến thành công.

Dù 2022 là năm đầy hứa hẹn với Bạch Dương, bạn có khá nhiều kẻ thù và tiểu nhân quấy rối xung quanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể giải quyết ổn thỏa và cân bằng tốt giữa cuộc sống cá nhân và công việc. 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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