Tử vi tuổi Mậu Thân năm 2020 – Tử vi tuổi Thân 2020

Tâm linh - Tử vi 21/12/2019 11:05

Năm mới sắp đến, chắc chắn những người sinh năm 1968 sẽ rất quan tâm tới tử vi tuổi Mậu Thân năm 2020. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông tin qua bài viết này!

Tử vi tuổi Mậu Thân năm 2020 sẽ giúp chúng ta biết trước những sự việc xảy ra trong năm tới, đón tài lộc về mình và cố gắng phòng tránh những vận hạn không tốt có thể sẽ xảy ra. Đây cũng là cách để giúp bạn suy đoán và nhìn thấy toàn cảnh bức tranh cuộc sống của mình.

Tu vi tuoi mau than nam 2020 1
Tử vi tuổi Thân 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Mậu Thân 2020 nữ mạng

Tu vi tuoi mau than nam 2020 2
Tử vi 2020 Mậu Thân 1968 (Nữ mạng) - Ảnh minh họa: Internet
  • Sao xấu chiếu mệnh: sao Thái Bạch (chủ yếu về tiền bạc, kinh doanh): Năm 2020 dễ bị làm phiền hao tốn tiền của, có thể phá sản, đặc biệt là vào các tháng 2, 5, 8 Âm lịch. Người tuổi Mậu Thân năm 2020 kỵ màu trắng.
  • Hạn xấu: Thiên La – nghĩa là có bệnh lâu ngày ốm không khỏi, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ và đường học vấn.
  • Tứ trụ chính xác là Địa, Hưng, Thiên, Hư: Công việc hay kinh doanh không được thuận lợi, khó thành công, sẽ có kẻ xấu phá hoại không yên, việc đầu tư cũng không có kết quả. Ngoài ra, cũng xảy ra những bất trắc trong chuyện tình cảm hay gia đình.
  • Vận niên tuổi Mậu Thân nữ mạng có Hầu Thực Quả, tức là khỉ được ăn hoa quả với nhiều may mắn. Những việc đã làm trước đó có chuyển biến tích cực, công thành danh toại dù có người ghen tị. Tuy nhiên, chuyện tình duyên không tốt cho lắm, cần giữ bản thân chung thuỷ, son sắt.
  • Năm nay, bạn nên chọn đồ dùng, trang phục là màu đen để tăng vận tốt và tài lộc, không nên dùng máu trắng vì chúng sẽ dẫn đến nhiều biến cố không hay.

Xem tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nam mạng

Trái với nữ giới, tuổi Mậu Thân nam mạng với tử vi 2020 lại là một năm tốt với nhiều điều may mắn chờ đợi phía trước:

  • Bạn được làm ăn thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng tiến, có nhiều thành tựu, có quý nhân phù trợ, ung dung mà đi tới đích. Tuy nhiên, phải đề phòng một số chuyện thị phi có thể dẫn đến kiện tụng.
  • Năm nay, mọi chuyện ngoại giao, làm ăn của bạn đều rất dễ dàng, có nhiều người giúp đỡ. Lưu ý không nên làm ăn xa vì dễ gặp rủi ro không đáng có. Bạn cũng sẽ có cơ hội thăng tiến tốt. Cần cẩn trọng với tháng 9 Âm lịch vì có thể gặp vận xui.
  • Chuyện tình duyên năm nay rất hoà hợp, nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn. Ai chưa gặp ý chung nhân thì có thể gặp được và đơm hoa kết trái trong năm 2020.
  • Năm mới nhiều tài lộc, may mắn, bạn cũng có thể được xuất ngoại đi đây đi đó.
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Tiền bạc rủng rỉnh năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet
  • Cuộc sống gia đình rất ổn định, con cái ngoan ngoãn, không phải suy nghĩ điều gì. Trong năm nay, bạn nên dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhiều hơn.
  • Sức khoẻ không có vấn đề gì, nên tập thể dục để mạnh khỏe hơn.
  • Năm nay, nam mạng sinh năm 1968 bị sao Thái Âm chiếu mệnh, mệnh thổ gặp năm thuỷ là tương đối tốt. Tuổi Thân gặp năm Tý cũng không tệ. 
  • Gia chủ tuổi Mậu Thân nên nhờ các tuổi Quý Sửu, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ, Ất Mão đến xông nhà vào đầu năm để có nhiều may mắn, tài lộc và thành công suôn sẻ. 

Xem tử vi tuổi Thân 2020

  • Người tuổi Thân sẽ có một năm 2020 rất vất vả, thường hợp tham gia vào việc hoạch định kế hoạch và các hoạt động kỹ thuật.
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Năm nay phù hợp với những việc lên ý tưởng, kế hoạch - Ảnh minh họa: Internet
  • Năm nay, người tuổi Thân dễ dàng phát huy khả năng cũng như tài hoa của mình, nhưng tình trạng sức khỏe, điển hình là hệ hô hấp không được tốt.
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Hệ hô hấp có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet
  • Bạn sẽ phải dành nhiều sức lực, vượt qua khó khăn chứ không thể trông chờ vào may mắn vận mệnh.
  • Điểm sáng của năm 2020 chính là có thể gặp được những nhân duyên tốt, chân thành, có ý định gắn bó dài lâu, cũng có ích cho những chặng đường sau này.
  • Hãy biết cách tận dụng những mối quan hệ tốt để tìm được người phù hợp nhất.
  • Năm nay, trước khi đưa ra quyết định nào cần được suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng, không nóng vội, không dùng rượu bia nhiều khiến đầu óc khó tỉnh táo và ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ và cơ thể.
  • Hãy đến những nơi có nguồn không khí trong lành để thư giãn, giảm thiểu mọi áp lực và tìm lại cảm hứng làm việc.
  • Bạn nên tránh những nơi u ám, có nhiều sát khí không tốt đến sức khỏe cũng như vận khí.
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Chú khỉ của năm Thân - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng rằng những kiến thức về tử vi tuổi Mậu Thân năm 2020 trong bài viết này sẽ giúp bạn có nhiều sự chuẩn bị kỹ càng và bình tĩnh xử lý các vấn đề gặp phải trong năm mới đầy gian nan phía trước. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, vui vẻ và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống!

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