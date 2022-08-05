Tử vi tuần từ 08-14/08/2022: 3 con giáp được thần tài TRẢI THẢM ĐỎ, GIÀU CỰC GIÀU, MAY HẾT PHẦN THIÊN HẠ, HẠNH PHÚC, GIA ĐÌNH SỰ NGHIỆP như LÊN TIÊN

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 16:21

Dưới đây là những con giáp giàu sang may mắn, cuộc đời như được trải thảm đỏ từ ngày 08-14/8/2022 khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý có trí tuệ thông minh sáng láng hơn người. Họ có khả năng ứng biến hơn người, họ dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Thêm vào đó, người tuổi Tý có trực giác nhanh nhạy, sự bình tĩnh lý trí trước mọi khó khăn và lên kế hoạch cẩn thận chi tiết nên họ thường không gặp phải nhiều rắc rối trong công việc. Có những tính cách tích cực cùng tham vọng làm giàu, người cầm tinh con chuột không gặp nhiều khó khăn để có được sự nghiệp thành công.

Tài lộc từ ngày 08-14/8/2022 có sự chuyển biến rõ rệt, đầu tư, kinh doanh có lãi, thu được không ít lợi nhuận. Tuy nhiên, để có được nguồn tài chính ổn định và bền vững lâu dài, đòi hỏi bản mệnh cần xông xáo, mạnh dạn hơn nữa. Đôi khi thận trọng toan tính quá lại khó đưa ra quyết định, bỏ lỡ cơ hội tốt.

Vận trình tình cảm khởi sắc, người độc thân có không ít thời khắc đáng để chờ đợi trong tháng, hứa hẹn tình yêu nở hoa kết trái. Nếu có giận hờn cũng nên chú ý tới giọng điệu, tránh chuyện bé xé ra to.

Tử vi tuần từ 08-14/08/2022: 3 con giáp được thần tài TRẢI THẢM ĐỎ, GIÀU CỰC GIÀU, MAY HẾT PHẦN THIÊN HẠ, HẠNH PHÚC, GIA ĐÌNH SỰ NGHIỆP như LÊN TIÊN - Ảnh 1
Tài lộc từ ngày 08-14/8/2022 có sự chuyển biến rõ rệt, đầu tư, kinh doanh có lãi, thu được không ít lợi nhuận.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Vận của người tuổi Dần có thể nắm trong tay thực quyền, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, vận quý nhân vượng, tổng quan vận thế khởi sắc vô cùng, cuộc đời cứ như được trải thảm đỏ.

Bản mệnh triển khai công việc trong thế chủ động, lại được nhiều người giúp đỡ nên khó khăn, phiền phức nào cũng dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên trong mọi tình huống đừng nên chủ quan, nóng vội mà hỏng chuyện.

Vận trình từ ngày 08-14/8/2022 tài lộc vụt sáng, Thứ Tài đắc lợi, đầu tư lãi cao, có nhiều khoản thu phụ dồn dập tới. Nhưng chú ý, tham thì thâm, ôm đồm nhiều việc mà không xử lý hết uy tín giảm sút, sức khỏe suy yếu, thành ra lại rơi vào áp lực, thế thụ động.

Phương diện tình cảm không lý tưởng. Khả năng thoát kiếp FA đeo bám không cao, bản mệnh vẫn nên tập trung vào công việc, chuyện học hành trong giai đoạn này thì hơn. Vợ chồng có lúc đôi co, tranh luận, tuy vấn đề không lớn, chưa nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến không khí gia đình mất đi sự hài hòa, đầm ấm vốn có.

 

Tuổi Thìn

Vận trình tháng đầu tiên của người tuổi Thìn khá lý tưởng. Công việc, sự nghiệp có sự chuyển biến tích cực.

Trong 12 con giáp, những người tuổi Thìn mang số phận vô cùng đặc biệt. Bởi họ là con giáp duy nhất không có thực. Tuổi Thìn là đại diện cho trí tuệ và sự thông minh, dám nghĩ dám làm. Họ đã có quyết tâm làm gì thì sẽ không bao giờ từ bỏ và sẽ nỗ lực tới cùng.

Vận mệnh người tuổi Thìn rất tốt, họ may mắn lại có quý nhân tương trợ nên làm gì cũng thuận lợi. Sự tinh tế là một điều đặc trưng của người tuổi Thìn. Chỉ cần một câu quan tâm, một lời hỏi thăm tình hình của bạn hoặc đôi khi là một phần quà nhỏ sẽ khiến họ cảm động mãi. Những người tuổi Thìn thường rất dễ cảm thấy hạnh phúc.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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