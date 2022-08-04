Vận xui đeo bám vào 7 ngày tới (8/8 - 14/8), top 3 con giáp có tên sau chớ dại tin người kẻo rước họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 15:48

Bên cạnh những con giáp tiền tài vô như nước vào tuần sau, thì những con giáp dưới đây lại cần cẩn thận để hạn chế những rủi ro về tài chính, công việc và tình cảm.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 8/8 - 14/8, tuổi Tuất dương lịch dự báo bản mệnh sẽ vấp phải khó khăn trong công việc hiện tại. Bạn đang có ý định thử thách bản thân ở những vị trí cao hơn, thế nhưng đây chưa phải thời cơ thuận lợi để bạn thể hiện bản thân.

Bạn nên làm nhiều việc tốt, tích cực giúp đỡ người khác không vì mưu cầu lợi ích. Điều này có thể giúp bạn gây dựng các mối quan hệ chân thành, hơn nữa có thể khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc, nhẹ lòng hơn.

Tuổi Tuất cần chú ý thay đổi thái độ làm việc, dù bạn tài giỏi đến đâu thì quan trọng nhất vẫn là sự chăm chỉ và cẩn trọng. Có như vậy, bạn mới tránh được những sai sót không đáng có, lại có cơ hội được cấp trên để ý và giúp đỡ, họ cũng sẽ cảm thấy hài lòng, yên tâm hơn khi giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho bạn.

Tuổi Thân 

Từ ngày 8/8 - 14/8 sẽ là một năm vô cùng khó khăn ở tất cả mọi khía cạnh cuộc sống với tuổi Thân.

Về mặt công việc, sẽ có một số thử thách xuất hiện và vận xui không tránh khỏi trong năm. Nhưng nếu người tuổi Thân có mục tiêu rõ ràng và tham vọng cũng như bản lĩnh thì thiệt hại sẽ được hạn chế tối đa. Họ cũng sẽ học hỏi được nhiều bài học kinh nghiệm, thay đổi khả năng tư duy làm giàu nhờ những sự cố này.

Người tuổi Thân cần lưu ý rất nhiều về tài chính, quản lý tiền bạc và đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh trong tuần này. Bởi lẽ nếu thiếu cẩn trọng, chủ quan và ỷ lại tuổi Thân sẽ dễ mất trắng, lâm vào nợ nần không lối thoát.

Vận xui đeo bám vào 7 ngày tới (8/8 - 14/8), top 3 con giáp có tên sau chớ dại tin người kẻo rước họa vào thân - Ảnh 1

Người tuổi Thân cần lưu ý rất nhiều về tài chính, quản lý tiền bạc và đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh trong tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Trong số những con giáp khổ nhất vào tuần này, người tuổi Thìn là người ít bị "ăn hành" nhất. Công việc và sự nghiệp của họ có thể khởi sắc nhưng chỉ ở một mức độ nhất định, không tăng thêm thu nhập đáng kể hay giàu có tột bậc được. Họ có thể kiếm được nhiều tiền nhưng chẳng giữ lại được bao nhiêu, đa phần đều là do kinh doanh, đầu tư thất bại dẫn đến hao tài tốn của.

Ngoài ra, người tuổi Thìn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của bản thân và gia đình vào tuần này. Song song với đó, họ cũng cần chăm chỉ học hỏi, trau dồi thêm cho bản thân. Có như vậy thì tuổi Thìn mới có thể lội ngược dòng, đổi vận vào tuần kế tiếp.

Vận xui đeo bám vào 7 ngày tới (8/8 - 14/8), top 3 con giáp có tên sau chớ dại tin người kẻo rước họa vào thân - Ảnh 2
Người tuổi Thìn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của bản thân và gia đình vào tuần này. Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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