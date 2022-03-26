Tử vi tuần mới từ ngày 28/3 - 3/4/2022 của 12 con giáp: Sửu may ít rủi nhiều, Thìn tăng thu nhập, Hợi bình ổn, Tuất cố gắng

Người tuổi Tý có một tuần làm việc quyết đoán và dứt khoát hơn hẳn trước đó nhờ Tỷ Kiên độ mệnh. Thái độ chuyên nghiệp này giúp bạn giải quyết công việc khá nhanh, nhiều vấn đề tồn động từ lâu cũng được xử lý ổn thỏa. Nhờ vậy, Tý có thêm thời gian và không gian để làm những việc khác. Giữa tuần là thời điểm người cầm tinh Chuột đạt được trạng thái đỉnh cao nhất. Bạn nghiêm túc cống hiến và được đánh giá cao nhờ điều đó.

Cấp trên tỏ ra vô cùng hài lòng với biểu hiện này của Tý và có thể trao cho bạn thêm các trọng trách tiếp theo. Một số người cũng được lựa chọn vào hàng ngũ để bồi dưỡng thành lớp kế cận. Tài lộc trong tuần ở mức bình ổn, phải đợi tới cuối tuần mới có khởi sắc thực sự rõ rệt. Cả Chính Tài và Thiên Tài xuất hiện trao cho bản mệnh cơ hội kiếm được nhiều khoản thu nhập mới. Vấn đề là bạn sẽ phải bận rộn và tất bật hơn, song công sức bỏ ra đều sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có một tuần may ít rủi nhiều. Hung tinh Thiên Quan án ngữ ngay từ đầu tuần gây không ít rắc rối cho Sửu. Theo đó, bản mệnh có điềm báo tiểu nhân đeo bám. Bạn nên cẩn trọng khi giao tiếp với những người xung quanh. Sự thân thiện của bạn có thể là yếu tố để kẻ xấu lợi dụng và hãm hại. Những chiêu trò đối phương gây ra dù ít dù nhiều cũng gây không ít khó khăn cho bạn, đặc biệt cản trở tiến trình hoàn thành công việc trong ngày. May mắn thay, bạn vẫn có thể trụ vững suốt cả tuần nhờ vào năng lực vượt qua thách thức sẵn có.

Tình hình tài chính trong tuần không quá tệ, đảm bảo điều kiện cho bạn làm những việc mình muốn theo kế hoạch đã đặt ra. Dù vậy, hung hiểm vẫn luôn rình rập nên bạn cũng không thể chủ quan. Làm tới đâu chắc tới đó, tính toán cẩn thận sẽ giúp bạn hạn chế được rất nhiều rủi ro. Chuyện tình cảm trong tuần này ít biến động.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá ổn định trong tuần lễ này, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Thiên Ấn và Chính Ấn cho thấy đây chính là lúc để bạn khẳng định bản thân, gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Bạn có thể đạt tới một vị trí cao dựa vào sức của chính mình.

Tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến nhanh chóng vào cuối tuần. Vì vậy, trên thực tế, tuần này có thể là một tuần vất vả không ngơi nghỉ của bạn đấy. Tuy nhiên, đến khi cầm được đồng tiền trên tay, bạn sẽ thấy rằng những gì mình đã đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng.

Chuyện tình cảm không quá yên ấm nhưng có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Trải qua nhiều trắc trở, hai người đã dần tìm được cách dung hòa và bao dung cho nhau. Tương lai, đôi bên sẽ ngày càng trân trọng nhau hơn nữa.

Nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão về cơ bản là tốt trong suốt tuần này. Nhờ có Chính Ấn nâng đỡ, bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm cũng là một điểm cộng nếu lãnh đạo có ý định cất nhắc cho bạn. Tuy nhiên, dù công việc có thuận lợi thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay.

Bản mệnh làm ăn tương đối ổn định vào tuần này, song cuối tuần thì cơ hội làm ăn sẽ đến với bạn nhiều hơn. Người làm công ăn lương có thể được nhận một khoản thưởng nóng, trong khi đó những người làm chăm chỉ làm thêm cũng sẽ tìm được nhiều mối hợp tác đáng tin cậy.

Trong chuyện tình cảm những cãi vã, bất đồng thường xuyên xảy đến đối với bản mệnh trong khoảng thời gian đầu tuần. Đừng tạo ra cho đối phương những vết thương khó có thể chữa lành. Dù có nóng nảy đến mấy, bạn cũng cần hết sức kiềm chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà... Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu.

Tuổi Thìn

Tuần này là một tuần vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

Con giáp may mắn tuần này tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh. Cuối tuần chính là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt. Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân không thiếu người săn đón. Tuy nhiên, càng như vậy bạn lại càng cần cẩn trọng trong chuyện tình cảm, tinh tường để nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình.

Với các cặp vợ chồng, tình cảm đôi bên càng lúc càng đầm ấm bởi hai người luôn tin tưởng và quan tâm, chăm sóc cho nhau. Cả hai luôn san sẻ, tâm sự những khó khăn mình gặp phải trong cuộc sống để cùng giúp đỡ nhau vượt qua.

Tuổi Tỵ

Phương diện tình cảm của người tuổi Tỵ đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là trong khoảng thời gian giữa tuần. Bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

Sự nghiệp của bản mệnh phát triển không mấy ổn định trong tuần này. Có nhiều khi bạn tưởng mình đang thuận lợi nhưng lại có rắc rối bất ngờ xảy đến. Cũng có lúc bạn thất vọng vì gặp khó khăn, nhưng ngay sau đó lại được người trợ giúp. Vì thế, thời điểm này, bạn cần giữ trạng thái tinh thần ổn định, “thắng không kiêu bại không nản”.

Vận trình tài lộc không có nhiều điểm sáng. Cả tuần này bạn sẽ phải làm việc tương đối vất vả mới mong nhận lại được một phần thành quả. Thiên Tài cho thấy một vài người có thể có may mắn trúng thưởng, trúng số nhưng khoản tiền không đáng là bao, không thể dựa dẫm vào số tiền đó.

Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ phải vươn lên khắc phục được khó khăn mới mong khẳng định giá trị bản thân mình. Kiếp Tài và Tỷ Kiên sẽ mang đến cho bạn nhiều rắc rối bởi bạn chưa thực sự biết cách hài hòa với đồng nghiệp.

Tuy nhiên, điểm mạnh của bản mệnh vẫn có nhiều cơ hội được cấp trên trọng dụng. Thiên Đức cát tinh cho thấy chỉ cần bạn biết đâu là thời điểm cần khẳng định bản thân thì chắc hẳn, chuyện thăng tiến là hoàn toàn có thể.

Tình hình tài chính không có nhiều điểm sáng trong tuần này, đặc biệt là với người làm đầu tư, kinh doanh. Vì vậy, bạn chớ nên vội vã đưa ra quyết định đầu tư, bởi rất có thể đấy là cái bẫy giăng sẵn để bạn đặt chân vào nếu mù quáng. Hãy bình tĩnh chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn.

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ có những bước chuyển biến tích cực và rực rỡ nhất vào khoảng thời gian giữa tuần. Bạn và người ấy có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Dù có khó khăn xảy ra, đôi bên cũng thường xuyên trò chuyện và sẻ chia.

Tuổi Mùi

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi khá ảm đạm vào khoảng thời gian đầu tuần, nhưng bản mệnh không cần phải quá lo lắng hay buồn bã, bởi dần dần đến cuối tuần, mọi việc sẽ được khắc phục. Bạn và người ấy sẽ lại hòa hợp như trước đó, thậm chí thêm phần thấu hiểu nhau.

Sự nghiệp của bản mệnh cũng không phải thuận lợi ngay từ đầu tuần, thậm chí khoảng thời gian này, bạn sẽ phải khắc phục khá nhiều vấn đề tồn tại từ trước đó. Kiếp Tài và Tỷ Kiên rình rập như báo trước nhiều rắc rối mà bạn buộc phải vượt qua nếu muốn vươn tới thành công.

Tình hình tài chính của bạn cũng không thực sự lý tưởng. Cơ hội việc làm vào giữa tuần có thể khiến bạn tưởng chừng mọi việc đã đi vào quỹ đạo, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Bạn gần như chưa thu được thành quả gì vào thời điểm này.

Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Tuổi Thân

Một vài khó khăn xuất hiện vào đầu tuần sẽ không đem tới rắc rối nào quá lớn cho người tuổi Thân. Ngược lại, càng trải qua khó khăn, bạn càng thấy mình trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn, sẵn sàng đối diện với thử thách để vươn lên khẳng định bản thân, nắm lấy cơ hội thăng quan tiến chức.

Cuối tuần, phương diện tài lộc có khởi sắc hơn, đặc biệt là với những người chăm chỉ với các công việc tay trái.

Còn nếu là người làm ăn, bạn nên tìm cách đổi mới phương thức hoạt động của mình để thu hút thêm khách hàng, không nên đi mãi theo một lối mòn quen thuộc, để đối thủ vượt qua.

Nếu còn trẻ tuổi, con giáp may mắn tuần này hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt đẹp, chắc chắn sẽ có một ngày bạn gặt hái thành công.

Tình cảm không có nhiều biến động, chủ yêu là vì bạn vẫn thích tập trung cho sự nghiệp chứ chưa muốn dành thời gian yêu đương. Bạn cho rằng một khi mình đã trở thành một người xuất sắc thì xung quanh tự khắc sẽ có "vệ tinh" xung quanh, không cần mất công tìm kiếm.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu không thể tránh khỏi khó khăn trong sự nghiệp vào tuần này. Hãy tự cổ vũ bản thân để không bỏ cuộc giữa chừng, khiến những công lao từ trước đến nay đổ sông đổ bể. Hãy bình tĩnh để phân tích vấn đề, tìm ra lỗi sai, từ đó mới có hướng khắc phục để vượt qua.

Phương diện tài lộc cũng không có quá nhiều điểm sáng. Bạn thường vướng phải sự cạnh tranh khá kịch liệt của bạn bè, đối tác, khiến các kế hoạch tiến triển chậm chạp. Hãy luôn cẩn thận trong các hoạt động kí kết hợp tác kẻo gây ra lỗi sai to lớn khó có thể khắc phục.

Khoản tiền trong tay đã không rủng rỉnh lại còn chẳng giữ được lâu. Đại Hao cho thấy bạn thường chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết.

Vì thế, con giáp xui xẻo tuần này cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, nếu kiếm được bao nhiêu đã tiêu sạch bấy nhiêu thì không thể nào bạn có một cuộc sống dư dả được.

Chuyện tình cảm cũng không được ổn định, hôm trước hai người còn vui vẻ với nhau mà hôm sau đã trở mặt cãi cọ. Có lẽ cả hai vẫn còn quá trẻ tuổi hoặc ích kỉ nên không biết phải cư xử thế nào mới là đúng đắn. Hãy nghe lời khuyên của mọi người để rút kinh nghiệm cho mình.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón chờ một tuần cực kì may mắn. Phương diện sự nghiệp của bản mệnh có những tiến triển tích cực.

Thái độ chăm chỉ, cầu tiến của bạn gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, lãnh đạo sẵn sàng giao cho bạn những trọng trách để tạo bước đà thăng tiến.

Phương diện tài lộc có nhiều tin vui vào khoảng thời gian cuối tuần. Bạn là người đi tiên phong nên luôn nắm bắt cơ hội sớm, thu được khoản lãi lời thuận lợi hơn nhiều so với người khác. Hãy tiếp tục tích cực rèn luyện và phấn đấu, bạn sẽ còn tiến xa hơn được nữa trong tương lai.

Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, bản mệnh nên mua sắm có chừng mực hơn. Cho dù túi tiền của bạn có đang rủng rỉnh đi chăng nữa cũng hạn chế mua bán chạy theo số đông, vì như vậy rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của.

Chuyện tình cảm cũng ngày càng khởi sắc khi người độc thân đã bước ra khỏi cái bóng của quá khứ và đón nhận tình cảm của những người chân thành với mình. Qua quá trình trò chuyện, tìm hiểu, nếu cảm thấy hợp nhau, hai người có thể tính tới chuyện xa xôi hơn.

Tuổi Hợi

Khó khăn sẽ đến với người tuổi Hợi trong tuần này, vì thế bạn cần nhắc nhở mình cố gắng hết sức, suy nghĩ tích cực, chớ bỏ cuộc giữa chừng. Cấp trên gây khó dễ cho bạn nhưng thực ra cũng chính là tạo cơ hội cho bạn phát hiện ra điểm mạnh của bản thân, không còn đi theo lối mòn trước đó.

Phương diện tài lộc lại không mấy lạc quan. Có lẽ bạn cần phải nhắc nhở bản thân tiếp tục cố gắng, không nên dễ dàng hài lòng với thực tại. Nếu bây giờ bạn không bứt phá vươn lên thì rất có thể, đối thủ sẽ nhân cơ hội vượt qua đấy.

Sao xấu Ngũ Quỷ khuyên bạn cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách ném đã giấu tay, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn. Bên cạnh đó, hãy luôn giữ gìn sức khỏe đặc biệt là trong thời điểm thời tiết thay đổi và dịch bệnh hoành hành như hiện tại.

Chuyện tình cảm cũng là một dấu trầm buồn khi quan hệ giữa bạn và nửa kia ngày một xa cách hơn. Hãy chú ý đến điềm báo kẻ thứ ba xuất hiện trong tuần này. Có lẽ hai người thực sự cần ngồi lại để trò chuyện thẳng thắn, chân thành với nhau, không để sai lầm có cơ hội xảy ra.

Trên đây là tử vi tuần mới từ 28/3 đến 3/4/2022 của 12 con giáp. Mong rằng những dự báo này sẽ giúp bạn chuẩn bị hành trang đón tuần mới tốt nhất.

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