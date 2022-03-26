Trong vòng 15 ngày tới GIÀU SANG ập đến, 3 con giáp ngồi yên đợi tiền lăn bánh vào nhà, phủ phê sống trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 26/03/2022 17:10

Tử vi 15 ngày tới chỉ ra 3 con giáp này sẽ có tiền tài, vượng lộc lá, họ sẽ thu được nhiều của cải vào nhà, cuộc sống trở nên phú quý hơn, tha hồ sống trong nhung lụa, nhàn hạ.

Tuổi Mão

Trong vòng 15 ngày tới được Lục Hợp quý nhân che chở, đường tình duyên của tuổi Mão vô cùng lý tưởng, tinh thần bạn nhờ vậy cũng trở nên vui vẻ và tích cực ra mặt. Đôi lứa dành cho nhau sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào, mối quan hệ bền vững.

Hơn nữa, Chính Quan cho thấy bạn đang đi những bước đúng đắn trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Bản mệnh không cần phải nỗ lực quá nhiều vì đã có quý nhân dẫn đường chỉ lối, tìm ra cơ hội phát triển phù hợp. Nhưng đừng quá dựa dẫm vào vận may hay quý nhân nhé, tự nỗ lực bằng công sức mình thì thành công mới bền vững.

Trong vòng 15 ngày tới GIÀU SANG ập đến, 3 con giáp ngồi yên đợi tiền lăn bánh vào nhà, phủ phê sống trong nhung lụa - Ảnh 1
Tuổi Mão đang đi những bước đúng đắn trên con đường công danh sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong vòng 15 ngày tới diễn ra trôi chảy. Quý nhân xuất hiện đem tới cho người tuổi Thìn khá nhiều may mắn nếu đang theo đuổi đường công danh. Cát khí vượng đặc biệt phù hợp với những người muốn mở rộng quy mô kinh doanh hay là chuyển đổi công việc.

Vận trình tài lộc không tệ. Con giáp này vừa có khả năng kiếm tiền, lại biết tiết kiệm nên luôn có nguồn tích luỹ dư dả.

Trong vòng 15 ngày tới GIÀU SANG ập đến, 3 con giáp ngồi yên đợi tiền lăn bánh vào nhà, phủ phê sống trong nhung lụa - Ảnh 2
Công việc của tuổi Thìn trong vòng 15 ngày tới diễn ra trôi chảy - Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Trong vòng 15 ngày tới vận trình tình cảm đón nhiều tin vui. Người độc thân nhận được lời giới thiệu cho một đối tượng hẹn hò phù hợp trong ngày tương hợp. Nhưng có thể tiến tới mối quan hệ lâu dài hay không thì cần thêm chút thời gian để tìm hiểu.

Công việc của tuổi Ngọ trong trong vòng 15 ngày tới diễn ra tiến triển hanh thông. Những nỗ lực, ý tưởng của người tuổi này đều nhận được vô số lời khen ngợi, đánh giá cao. Đừng quá nóng vội vì sắp tới đây, bản mệnh sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Con giáp này hoàn toàn có thể làm chủ chi tiêu của mình nhờ vào khoản thu nhập vững vàng.

Trong vòng 15 ngày tới GIÀU SANG ập đến, 3 con giáp ngồi yên đợi tiền lăn bánh vào nhà, phủ phê sống trong nhung lụa - Ảnh 3
Vận trình tài lộc tuổi Ngọ khá rủng rỉnh - Ảnh minh họa

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   dự đoán tử vi tử vi 12 con giáp con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 18 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất