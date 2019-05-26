Tử vi tuần mới (từ ngày 27/5- 2/6/2019) của 12 con giáp: Tý đại phát tài, Mão hút cạn lộc trời, Mùi cẩn thận kẻo gặp họa, bị phản bội

Tâm linh - Tử vi 26/05/2019 16:30

Tử vi học chỉ rõ, trong tuần tới Tý, Mão, Thìn sẽ rút cạn ví thần tài, kiếm tiền cực đỉnh, Mùi phải cẩn thận kẻo bị lừa gạt, đánh mất tất cả.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới (từ ngày 27/5- 2/6/2019) của 12 con giáp: Tý đại phát tài, Mão hút cạn lộc trời, Mùi cẩn thận kẻo gặp họa, bị phản bội - Ảnh 1
Tý sẽ có rất nhiều cơ hội để gom về bạc tỷ, giúp không chỉ bản thân mà gia đình cũng đổi vận ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Là con giáp thông minh, khôn khéo lại có tham vọng làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó Tý cũng trở nên giàu có, của nả chất đống. Trong tuần mới, Tý sẽ có rất nhiều cơ hội để gom về bạc tỷ, giúp không chỉ bản thân mà gia đình cũng đổi vận ngoạn mục.

Vậy nên, dù hiện tại có chông chênh, cơ cực đến mấy Tý cũng đừng tủi thân bởi chỉ cần bước vào tuần tới bạn sẽ nhận được phúc đáp của trời, giàu nhất trong 12 con giáp.

Tuổi Sửu

Vì bị sao xấu chiếu mệnh nên Sửu sẽ khá chật vật trong tuần tới. Dẫu chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng thì công sức của bạn vẫn không được cấp trên ghi nhận. Thậm chí, Sửu còn bị đồng nghiệp nẫng tay trên, cướp đi thành quả bấy lâu nay mình dồn công thực hiện.

Thế nên, Sửu đừng quá tin người, cũng đừng vì người khác tỏ ra thân thiết, gần gũi mà ngỡ họ thật lòng thật dạ với mình. Sáng suốt, đề phòng chính là điều bạn cần lưu tâm.

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới của người tuổi Dần chỉ rõ họ sẽ may ít xui nhiều. Sự nghiệp dẫm chân tại chỗ, bao dự án đều dở dang, trì trệ. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh, thử mình trong lĩnh vực mới thì Dần đừng vội bắt tay thực hiện kẻo đánh mất tất cả.

Hãy cố gắng nhẫn nhịn, chờ thời cơ, chỉ cần tuần này qua đi Dần sẽ lấy lại những gì đã mất, may mắn, sung sướng như thường.

Tử vi tuần mới (từ ngày 27/5- 2/6/2019) của 12 con giáp: Tý đại phát tài, Mão hút cạn lộc trời, Mùi cẩn thận kẻo gặp họa, bị phản bội - Ảnh 2
Hãy cứ cống hiến hết mình, nỗ lực hết sức rồi Mão sẽ có số dư trong tài khoản lên đến 9 con số, thành tỷ phú chỉ trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão sẽ khá bận rộn với công việc trong tuần mới, nhưng càng bận rộn, càng nhiều việc bạn sẽ càng giàu sang phú quý. Hãy cứ cống hiến hết mình, nỗ lực hết sức rồi Mão sẽ có số dư trong tài khoản lên đến 9 con số, thành tỷ phú chỉ trong chớp mắt.

Nếu cơ may đến bên mình Mão đừng bỏ lỡ, bởi đấy chính là thời hoàng kim trời ban cho bạn.

Tuổi Thìn

Tài vận của Thìn trong tuần mới khá ổn định, tuy nhiên, vì  bị sao xấu án ngữ nên bạn vẫn chưa có được cơ hội phát huy năng lực của mình tốt nhất. Thìn đừng vì thế mà chán nản, bởi đấy chỉ là thử thách nhỏ mà trời đưa ra cho bạn.

Vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng số phận Thìn sẽ vươn lên làm đại gia, của nả chất đống khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Tỵ

Khôn khéo, tài năng là thế nhưng thời điểm này không phải là lúc để Tỵ khuếch trương thanh thế của mình. Những khó khăn sẽ càng làm cho Tỵ rối ren, mệt mỏi đến mức phát rồ. Thay vì cố gắng tháo gỡ những khúc mắc ấy Tỵ hãy thử buông bỏ tất cả, cho mình thời gian thư giãn

Chỉ khi đủ sáng suốt, bình yên bạn mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, khôn ngoan nhất.

Tử vi tuần mới (từ ngày 27/5- 2/6/2019) của 12 con giáp: Tý đại phát tài, Mão hút cạn lộc trời, Mùi cẩn thận kẻo gặp họa, bị phản bội - Ảnh 3
Càng về cuối tuần Ngọ càng thành công vang dội, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ sẽ vượng vận đào hoa, được rất nhiều người yêu mến, nâng đỡ nên sự nghiệp hanh thông, tài vận dồi dào. Càng về cuối tuần Ngọ càng thành công vang dội, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Đặc biệt, chủ nhật này Ngọ sẽ có tin vui bất ngờ, tha hồ tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất năm nay bên gia đình.

Tuổi Mùi

Là con giáp sống tình cảm, chân thành và rất thương người nên Mùi được rất nhiều người yêu mến. Chính vì “đắc nhân tâm” nên Mùi lại bị vô số kẻ xấu ganh tỵ mà hãm hại, thậm chí lợi dụng lòng tin để trục lợi.

Không chỉ vận tài lộc, tình duyên của Mùi cũng trục trặc đủ đường. Nếu không đủ bao dung, kiên nhẫn bạn sẽ vô tình đẩy người mình yêu vào vòng tay của kẻ thứ ba chỉ trong tích tắc.

Tuổi Thân

Thân đủ tài năng để khắc phục mọi khó khăn, vượt qua khốn đốn để chiến thắng nghịch cảnh. Họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghệp nâng đỡ nên càng về cuối tuần càng vượng vận tài lộc.

Thân sẽ cầu gì được nấy, tiền đầy túi, tình đầy tim, hạnh phúc ngất ngây trong tuần mới này.

Tử vi tuần mới (từ ngày 27/5- 2/6/2019) của 12 con giáp: Tý đại phát tài, Mão hút cạn lộc trời, Mùi cẩn thận kẻo gặp họa, bị phản bội - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có cát tinh bảo vệ, sao tốt o bế Dậu sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nếu đẩy mạnh kinh doanh, tập trung kiếm tiền bạn chắc chắn sẽ công thành danh toại, không lo thiếu tiền trong tuần mới này.

Tuổi Tuất

Bị tiểu nhân phá hoại, ngáng đường nên Tuất khá lao lực, gây ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe. Tuất đừng quá lo lắng, hãy cứ bình thản trước cảnh đời rồi bạn sẽ thoát khỏi mớ bòng bong kia sớm thôi.

Khi đi ra đường Tuất hãy lái xe cẩn thận, mang theo đầy đủ giấy tờ để tránh những rắc rối pháp lý nhé.

Tuổi Hợi

Thuận bề thăng tiến, tài vận đỏ như son chính là vận số của Hợi trong tuần mới. Thay vì than thân trác phận, ù lì chờ thời, Hợi hãy tự mở đường cho chính mình. Công danh vinh hiển, tiền tài vượng phát đang chờ bạn phía trước.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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