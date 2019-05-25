Chỉ mặt đặt tên 3 con giáp tài lộc đại phát, tiền bạc cứ thế ập vào nhà như thác trong 30 ngày tới

Trong 30 ngày tới, nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối Mão sẽ làm đâu thắng đó, làm một hưởng mười, lộc lá đầy nhà. Mão may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm, giàu nứt đố đổ vách.

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, lương thiện và rất thành tâm làm việc thiện. Họ thương người nên chẳng so đo tính toán, cũng không thèm hơn thua với bất cứ ai. Mão tâm niệm rằng, chỉ cần mình sống tử tế, đàng hoàng, không trái với lương tâm thì trời cao ắt có an bài.

Sự nghiệp hanh thông, làm ăn thuận lợi, thu nhập tăng đột biến giúp Sửu nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, giàu sang vô đối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những tháng đầu năm 2019 người tuổi Sửu phải trải qua rất nhiều cơ cực, khốn khó. Dẫu làm gì Sửu cũng bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại, thậm chí bị lợi dụng mà lâm vào cảnh trắng tay, mất hết tất cả. Nếu không sớm tỉnh táo đề phòng, vạch mặt kẻ gian thì Sửu càng thê thảm hơn.

May thay, trong 30 ngày tới Sửu được sao Hồng Loan chiếu mệnh, đổi đời trong chốc lát. Sự nghiệp hanh thông, làm ăn thuận lợi, thu nhập tăng đột biến giúp Sửu nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, giàu sang vô đối.

Dậu sẽ gặp vận may bất ngờ, thăng tiến nhanh chóng, tiền cứ ập vào nhà ào ào như thác đổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi học chỉ rõ, Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chân thành, cầu toàn và chịu thương chịu khó. Trong công việc hay sự nghiệp Dậu luôn hết lòng hết dạ, dốc hết sức mình để cống hiến và mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ thế, dù không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Dậu vẫn kiếm được bộn tiền, có của ăn của để.

Theo các chuyên gia phong thủy, 30 ngày tới Dậu sẽ gặp vận may bất ngờ, thăng tiến nhanh chóng, tiền cứ ập vào nhà ào ào như thác đổ. Hãy cứ vững tin vào những gì mình đã chọn rồi bạn sẽ muốn gì được nấy, nằm trên đống vàng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.