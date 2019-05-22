3 con giáp giàu có, quyền lực nhất, kẻ gian dù muốn hãm hại cũng vô ích

Nhờ hội đủ những nét tính cách đặc biệt phù hợp để thành công nên 3 con giáp này chắc chắn sẽ giàu sang sung túc, cả đời ngập trong biển tiền.

Chỉ cần muốn làm giàu Tý sẽ có thừa bản lĩnh, khả năng để quơ tay là có tiền, trở nên viên mãn trong tích tắc. Càng về hậu vận con giáp này càng bội thu tài lộc, tiền chất như núi, rung đùi hưởng lộc.

Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều có trí tuệ siêu phàm, thông minh hơn người. Họ sâu sắc, tinh tế và cực khôn khéo trong đối nhân xử thế nên dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Đúng như câu nói “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, khó khăn, khắc nghiệt đến mấy Tý cũng có thể dung hòa được.

Quyền lực, công danh, sự nghiệp đều viên mãn như ý chính là lá số tử vi trời đã chấm cho Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, lương thiện và rất hay giúp đỡ người khác nên Mão tích được rất nhiều công đức. Họ dĩ hòa vi quý, không chấp nhặt phường tiểu nhân, cũng không thèm trả đũa kẻ đã hãm hại mình. Mão luôn tin rằng, đời có nhân quả, ai gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy nên mình không việc gì phải trở nên xấu tính như đối phương.

Nhờ được trời thương, sống đàng hoàng, làm ăn tử tế nên Mão không chỉ kiếm được bộn tiền mà còn có địa vị trong xã hội. Quyền lực, công danh, sự nghiệp đều viên mãn như ý chính là lá số tử vi trời đã chấm cho Mão.

Từ ngưỡng 35 trở đi, Thìn sẽ có tiền tình viên mãn, sở hữu cuộc sống nhung lụa, an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn có khả năng lãnh đạo xuất sắc, biết cách dùng người nên chắc chắn sẽ là sếp khi còn khá trẻ. Càng về trung vận sự nghiệp của họ càng thành công chói lọi, thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Nếu biết nắm bắt thời cơ, nỗ lực vươn lên Thìn càng giàu sang vô đối, của nả chất đống.

Từ ngưỡng 35 trở đi, Thìn sẽ có tiền tình viên mãn, sở hữu cuộc sống nhung lụa, an nhàn. Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc chính là phúc phần con giáp này xứng đáng nhận được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.