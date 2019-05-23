3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê trong tháng 6 tới

Tâm linh - Tử vi 23/05/2019 14:54

Vĩnh biệt vận xui, 3 con giáp này sẽ may mắn hơn người, quơ tay là có tiền, giàu sang ập xuống đời trong tháng 6 tới.

Bước chân vào tháng 6, những con giáp này sẽ đổi đời sau một đêm, muốn gì được nấy, tiền tài dư dả, cứ thế mà giàu.

3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê trong tháng 6 tới - Ảnh 1
Mão còn có cơ may trúng số độc đắc, sau một đêm thức giấc đã là đại gia bạc tỷ, tiêu xài phủ phê - Ảnh minh họa: Internet

1. Tuổi Mão

Hiền lành, lương thiện lại sống tình cảm nên Mão được nhiều người yêu mến, quý nhân âm thầm nâng đỡ. Họ sống nghĩa tình, biết trước biết sau nên trong công việc hay cuộc sống đều được hỗ trợ, thuận lợi trăm bề.

Tử vi học có nói, tháng 6 tới Mão sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Không chỉ xoay chuyển càn khôn, vượng vận tài lộc Mão còn thăng tiến nhanh như vũ bão, tiền cứ ào ào chui vào túi khiến ai cũng hờn ghen. Hơn cả, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, sau một đêm thức giấc đã là đại gia bạc tỷ, tiêu xài phủ phê.

3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê trong tháng 6 tới - Ảnh 2
Không chỉ tháng 6, từ đây đến cuối năm Ngọ sẽ uống no lộc trời, phải mua thêm két sắt để chất tiền - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Ngọ

Là con giáp phóng khoáng, ưa dịch chuyển và khám phá nên Ngọ rất thích hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo bay bổng. Khi biết tận dụng sự khôn ngoan, tài năng và trải nghiệm của mình để tiến thân Ngọ ắt có tài vận như ý, số dư trong tài khoản tăng vùn vụt.

Tháng 6 tới, Ngọ sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, tài vận dồi dào. Ngọ hãy nắm bắt cơ hội làm giàu trời cho mình bởi nếu vuột mất bạn sẽ hối hận khôn nguôi. Không chỉ tháng 6, từ đây đến cuối năm Ngọ sẽ uống no lộc trời, phải mua thêm két sắt để chất tiền.

3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê trong tháng 6 tới - Ảnh 3
Sửu dễ dàng thành công, gom về bộn tiền với lợi nhuận khổng lồ từ sự nghiệp kinh doanh của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Sửu

Chăm chỉ, siêng năng lại hết mình trong công việc nên Sửu được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp thương yêu mà hỗ trợ hết lòng. Nhờ thế, dù không có cây cao bóng cả để tựa nương nhưng Sửu vẫn dễ dàng thành công, gom về bộn tiền với lợi nhuận khổng lồ từ sự nghiệp kinh doanh của mình.

Nếu đang có ý định mở rộng quy mô hay thử sức mình ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất của Sửu. Hãy dốc cạn công sức đầu tư rồi bạn sẽ bất ngờ với món tiền cực lớn mà mình kiếm được trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ đây đến cuối năm, 3 con giáp này sẽ rút cạn ví thần tài, tha hồ thụ lộc, giàu không ai bằng

Từ đây đến cuối năm, 3 con giáp này sẽ rút cạn ví thần tài, tha hồ thụ lộc, giàu không ai bằng

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, từ đây đến hết năm 3 con giáp này sẽ gom hết tài lộc trong thiên hạ vào nhà, giàu sang ngút trời, sướng không ai bì kịp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 59 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 59 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay