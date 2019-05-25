3 con giáp có cơ may phát tài, cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp trong nửa cuối năm 2019

Tử vi học chỉ rõ, nửa cuối năm 2019 những con giáp này sẽ được hưởng lộc trời cho, nghèo mấy cũng làm đại gia, giàu sang tột đỉnh.

Nửa cuối năm 2019, nhờ thần tài đưa đường chỉ lối Tuất sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Không chỉ thăng chức tăng lương, thu nhập vượt ngưỡng Tuất còn đổi vận bất ngờ, muốn mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Người tuổi Tuất dù là nam hay nữ đều khẳng khái, thật thà và có trách nhiệm trong công việc. Họ khôn khéo trong đối nhân xử thế, không nề hà bất cứ việc khó khăn nào. Vậy nên, càng dấn thân, càng nỗ lực hết mình Tuất càng khẳng định được vị thế của mình chốn công sở.

Ngọ sẽ được bề trên đưa đường chỉ lối để có bạc tiền dư dả, làm chơi hưởng thật, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi học chỉ rõ, Ngọ là con giáp thích xê dịch, yêu thích những chuyến đi và luôn mưu cầu một cuộc sống tự do, thú vị. Nếu làm việc trong môi trường đòi hỏi sự sáng tạo thì đấy chính là hướng đi giúp Ngọ phát triển sự nghiệp vượt bậc.

Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của người tuổi Ngọ nên tài chính, tình duyên của họ đều được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, từ tháng 6 đến cuối năm Ngọ sẽ được bề trên đưa đường chỉ lối để có bạc tiền dư dả, làm chơi hưởng thật, sung sướng hết phần thiên hạ.

Chỉ cần bước chân vào tháng 6 họ sẽ như chuột sa chĩnh gạo, nằm ngửa mà ăn, quơ tay là có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp khôn ngoan, tinh tế và có tham vọng. Họ không cho phép bản thân lười nhác, không ngừng đưa ra những mục tiêu để bản thân chinh phục. Chỉ khi đứng trên bục vinh quanh, được người người ngưỡng mộ Thân mới thỏa mãn.

Những tháng đầu năm 2019 Thân khá chật vật, liên tục bị tiểu nhân quấy phá nên công việc trì trệ, làm ăn thua lỗ. Vậy nhưng, chỉ cần bước chân vào tháng 6 họ sẽ như chuột sa chĩnh gạo, nằm ngửa mà ăn, quơ tay là có tiền.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm