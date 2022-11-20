Tử vi tuần mới (từ ngày 21-27/11/2022): Tử vi ngày 02/08/2022: 3 con giáp là BẢO BỐI của Thần Tài, GIÀU SANG nhất đời, tiền bạc tranh nhau kéo vào nhà ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 09:00

Những con giáp sau sẽ đếm tiền sái tay, vận may đỏ chót khiến ai cũng phát thèm trong 7 ngày tới.

Tuổi Mão

Thời gian trước tuổi Mão cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực vì phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm và dù có nỗ lực như thế nào cũng không khi nào ngơi tay. Tuy nhiên từ ngày 21-27/11/2022 sẽ giúp giải tỏa rất nhiều những gánh nặng của tuổi Mão cũng như mang lại nhiều may mắn.

Công việc suôn sẻ, đạt được những thành quả khả quan không chỉ khiến tâm trạng người tuổi Mão tích cực hơn mà còn tạo thêm động lực phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống. Đồng thời tài chính ổn định cũng giúp tuổi Mão chủ động hơn trong chi tiêu và sẵn sàng tự thưởng cho mình những phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tử vi tuần mới (từ ngày 21-27/11/2022): Tử vi ngày 02/08/2022: 3 con giáp là BẢO BỐI của Thần Tài, GIÀU SANG nhất đời, tiền bạc tranh nhau kéo vào nhà ầm ầm - Ảnh 1
Từ ngày 21-27/11/2022 sẽ giúp giải tỏa rất nhiều những gánh nặng của tuổi Mão cũng như mang lại nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Từ ngày 21-27/11/2022 tuổi Mùi được quý nhân phù trợ nên mọi việc hanh thông, việc gì cũng như ý nhất là phần công việc. Công việc của bạn vô cùng tốt đẹp, bạn nhận được sự đãi ngộ của cấp trên, có nhiều thành tích tốt, dự án lớn thành công thu được nhiều tiền.

Chuyện tiền bạc của bạn vô cùng tốt đẹp, có quá nhiều nguồn thu dành cho bạn thế nên bạn nhất định phải có kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu cho riêng mình. Nếu tính toán xây nhà, mua xe thì phải tính toán sớm đi nhé.

Tình duyên tốt đẹp, mọi thứ như ý, gia đình viên mãn. Bạn thực sự là người may mắn khi có được một tình yêu thương tốt đẹp như thế. Phải trân trọng người đó nhé vì lúc nào cũng là bạn dựa vào người ấy mà cố gắng, vui vẻ.

 

Tuổi Tỵ

Từ ngày 21-27/11/2022 Tài lộc có dấu hiệu tăng tiến vào đầu tuần, các nguồn thu tăng lên trông thấy. Tiền bạc không ngừng đổ về túi của con giáp này, bạn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không nên vung tay quá trán kẻo lại không khống chế được nhu cầu mua sắm của mình.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi mùi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục