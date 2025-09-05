Tử vi tuần mới từ 8 đến 14/9/2025, 3 con giáp uống cạn Lộc Trời, năng lượng giàu có vây quanh, may mắn chạm đỉnh, cuộc đời dư dả, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 05/09/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp uống cạn Lộc Trời, năng lượng giàu có vây quanh, may mắn chạm đỉnh, cuộc đời dư dả, tình duyên viên mãn trong tuần mới từ 8 đến 14/9/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi tuần mới từ 8 đến 14/9/2025, Thực thần báo hiệu một ngày mới đầy niềm vui về tiền bạc, vật chất sẽ đến với tuổi Mùi. Với nguồn tài chính dồi dào, khả năng cao là con giáp này sẽ đầu tư vào lĩnh vực mới để tăng thêm nguồn thu. Ngày có lộc ăn uống dồi dào, dễ được ăn ngon mặc đẹp đi chơi thoải mái.

Tử vi tuần mới từ 8 đến 14/9/2025, 3 con giáp uống cạn Lộc Trời, năng lượng giàu có vây quanh, may mắn chạm đỉnh, cuộc đời dư dả, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nay Mùi tràn đầy năng lượng và tinh thần, tràn đầy động lực trong công việc ngày mới, cười nói cả ngày, ai nhìn vào cũng muốn hợp tác. Nhiều ân nhân tình cờ xuất hiện, bao gồm bạn bè và đồng nghiệp mang lại lợi ích tích cực cho bạn. 

Ngũ hành Thổ Thủy bất dung nhắc nhở Mùi hôm nay nên tránh tranh cãi với người khác. Bạn nên học cách buông bỏ những chuyện nhỏ nhặt có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Ai nói gì mặc kệ, sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất với Mùi trong thời gian này.

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi tuần mới từ 8 đến 14/9/2025, được Tam Hợp trợ vận, người tuổi Thìn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh nên công việc khó đến mấy cũng được hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Tử vi tuần mới từ 8 đến 14/9/2025, 3 con giáp uống cạn Lộc Trời, năng lượng giàu có vây quanh, may mắn chạm đỉnh, cuộc đời dư dả, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Việc hợp tác, kí kết với đối tác, khách hàng cũng tiến triển khá suôn sẻ trong ngày hôm nay. Nếu đôi bên đã thống nhất được mục tiêu và các phương án làm ăn thì nên nhanh chóng tiến hành, càng bắt đầu sớm thì tiền càng sớm đổ về. 

Thổ sinh Kim, con giáp này cũng luôn nhận được sự bao dung và thấu hiểu đến từ nửa kia, chính vì vậy mà bạn có động lực để đối diện với khó khăn và những điều chưa biết trước. Nhờ có người ấy mà sự nghiệp của bạn cũng phát triển nhanh chóng. 

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi tuần mới từ 8 đến 14/9/2025, người tuổi Tuất có thêm các cơ hội ghi dấu ấn của riêng mình trong công việc của tập thể trong ngày Chính Quan nâng đỡ. Chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai hay điều gì, con giáp này vẫn có thể tự mình chứng minh năng lực của bản thân là có thật. 

Tử vi tuần mới từ 8 đến 14/9/2025, 3 con giáp uống cạn Lộc Trời, năng lượng giàu có vây quanh, may mắn chạm đỉnh, cuộc đời dư dả, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Con giáp này biết mình ở vị trí nào, không hề khoe mẽ những thành tích đạt được mà chỉ lặng lẽ làm việc hết lòng hết sức, nhờ thế mà cấp trên cũng có cái nhìn khác, dành cho bản mệnh nhiều thiện cảm hơn. Còn đồng nghiệp luôn tôn trọng và tin tưởng vào năng lực của bạn.

 

Đối với chuyện tình cảm, ngũ hành xung khắc nhắc nhở có thể bản mệnh sẽ cần có những động thái quan tâm hơn tới người ấy. Đừng nghĩ yêu nhau rồi thì những quan tâm, cử chỉ yêu thương không có cũng được. Sự chủ động sẽ giúp người độc thân có những thay đổi đáng kể, tăng sức hấp dẫn của mình hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

