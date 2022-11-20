Tử vi tuần mới từ 21 - 27/11/2022, Sao Thiên Đức xuất hiện hộ mệnh cho 5 con giáp sau tài lộc rực sáng, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 19:12

Xem tử vi bạn sẽ biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, là cơ hội cần nắm bắt hay nguy cơ cần cảnh giác để đối phó.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể gặt hái được thành công trong tuần này nếu bạn không ngừng cố gắng. Đầu tuần, bản mệnh có thể được cấp trên tin tưởng và phân công cho nhiệm vụ quan trọng, hãy phát huy khả năng của mình để khẳng định vị thế nhé.
Phương diện tài lộc rực sáng vào thời điểm giữa tuần. Nếu là người làm ăn kinh doanh, bạn có thể được giới thiệu cho những cơ hội làm ăn hiếm có, khiến đồng tiền chảy vào túi ào ào. Nếu là người làm công ăn lương, bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng.
Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì bạn cũng hãy mạnh dạn tiến bước và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.
Phương diện tình cảm nhìn chung không có nhiều biến động. Đôi khi, vợ chồng bạn không tránh khỏi việc mâu thuẫn ý kiến, song sau khi trao đổi, hai người lại càng thêm thấu hiểu nhau. Thậm chí, đôi khi những lần giận dỗi cũng là gia vị tình yêu cho hai bạn.

Tử vi tuần mới từ 21 - 27/11/2022, Sao Thiên Đức xuất hiện hộ mệnh cho 5 con giáp sau tài lộc rực sáng, tình duyên thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Khó khăn xuất hiện vào đầu tuần không thể khiến cho người tuổi Thìn lùi bước. Ngược lại, càng khó khăn bạn lại càng cảm thấy hăng hái hơn. Đến giữa tuần, bạn có thể được tiếp xúc với nhiều công việc giúp khẳng định thế mạnh của bản thân.
Phương diện tài lộc có dấu hiệu phát triển tích cực vào cuối tuần, chính vì vậy đầu tuần chính là khoảng thời gian để bạn không ngừng cố gắng. Hãy chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực, để khi cơ hội đến thì có thể nắm bắt ngay, không để rơi vào tay người khác.
Chuyện tình cảm có điểm sáng vào cuối tuần. Người độc thân có thể chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ với người mà mình thầm mến. Tin rằng chỉ cần bạn chân thành thì có thể khiến đối phương rung động, mối quan hệ đôi bên sẽ bước sang trang mới.
Tuy nhiên, Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc.

Tử vi tuần mới từ 21 - 27/11/2022, Sao Thiên Đức xuất hiện hộ mệnh cho 5 con giáp sau tài lộc rực sáng, tình duyên thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Có thể thấy rằng tuần này là một tuần cực kì may mắn đối với người tuổi Tị. Ngay từ đầu tuần, nhiều cơ hội đã ập đến tới tấp khi lãnh đạo giao cho bạn những công việc mang đầy tính thách thức. Bằng khả năng của mình, bạn có thể khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Tài lộc rực sáng vào cuối tuần. Người làm công ăn lương gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc nên các khoản thưởng nóng, hoa hồng đổ về túi dồn dập là điều tất nhiên. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tìm ra được hướng đi mới cho doanh nghiệp mình, mang lại hiệu quả rõ rệt.
Sao Tử Vi cũng mang tới thêm nhiều may mắn cho người tuổi này. Thách thức xuất hiện cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn rèn luyện bản thân, khẳng định chỗ đứng. Người càng trẻ tuổi thì càng nhanh chóng tìm ra phương hướng phù hợp cho mình.
Phương diện tình cảm cũng có nhiều điểm sáng. Với những thành tích nổi bật, bạn nhanh chóng chinh phục được ánh nhìn của mọi người xung quanh. Rất có thể sẽ có người chủ động làm thân với bạn, muốn trở thành nửa kia của bạn đấy.

Tử vi tuần mới từ 21 - 27/11/2022, Sao Thiên Đức xuất hiện hộ mệnh cho 5 con giáp sau tài lộc rực sáng, tình duyên thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cũng gặp được khá nhiều may mắn trong tuần này, đặc biệt là trong khoảng thời gian bắt đầu tuần mới. Bạn mạnh dạn nêu lên quan điểm của mình và nhận được rất nhiều sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp. Sự nghiệp của bạn có thể sang trang mới.
Tài lộc sẽ đến vào khoảng thời gian gần cuối tuần. Đây là dấu hiệu cho thấy công lao của bạn được đền đáp xứng đáng. Thậm chí, có người còn may mắn phát tài bất ngờ. Khi cầm tiền trong tay, bạn thường có xu hướng tiêu pha cho bất cứ món đồ nào mình thích.
Xem tử vi tuần mới từ 21 - 27/11/2022 của 12 con giáp, tuy nhiên Đại Hao còn khuyên bản mệnh cần có cách sử dụng khoản tiền trong túi hợp lý, không nên đua đòi cho bằng được người này, người khác. Hãy nhắc nhở mình cần phải tiết kiệm để dự phòng cho tương lai.
Quan hệ vợ chồng khá ngọt ngào, đầm ấm. Bạn đang ngày càng thấu hiểu và bao dung hơn cho nửa kia của mình. Nếu gặp chuyện gì khó xử, bạn cũng thường tâm sự với người ấy để được gỡ rối kịp thời.

Tử vi tuần mới từ 21 - 27/11/2022, Sao Thiên Đức xuất hiện hộ mệnh cho 5 con giáp sau tài lộc rực sáng, tình duyên thăng hoa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có khả năng vượt lên thử thách trong tuần này. Nếu đầu tuần, do Kiếp Tài và Tỷ Kiên giáng họa, bạn có thể đối đầu với kẻ tiểu nhân thì sau đó, từ giữa tuần trở đi, bạn lại nhận được sự che chở của lãnh đạo, được giúp đỡ để khẳng định vị thế.
Tình hình tài lộc thiên về ổn định. Bạn có thể nhận được một khoản tiền lãi nhỏ từ những mối đầu tư trước đó. Đây là lúc bạn cần xem lại những quyết định của bản thân và xu hướng của thị trường, nếu thấy có điều gì chưa ổn thì cần phải thay đổi để phát triển.
Tiểu Hao khuyên bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của, cuối cùng khi có việc cần kíp xảy ra lại phải vay mượn mọi người xung quanh.
Phương diện tình cảm chưa có nhiều biến động. Người độc thân có thể nhân thời điểm cuối tuần để giao lưu, tụ tập với mọi người nhiều hơn. Nếu mở lòng mình, bạn có thể gặp và làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng đấy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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