Tử vi tuần mới (từ 15-21/8): Tìm ra 3 con giáp được thần Tài ghé thăm, đầu tuần hưởng lộc nhỏ, giữa tuần phát tài to, cuối tuần thăng hoa thịnh vượng

Những con giáp sau gặp nhiều may mắn, tiền vào như nước chi tiêu không phải nghĩ.

Tuổi Hợi

Tủ vi tuần mới (từ 15-21/8) cho thấy, vận trình tài lộc khá tốt, cả nguồn thu chính và phụ của tuổi Hợi đều có dấu hiệu tăng tiến. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu mà không cần lo thiếu trước hụt sau, nếu biết cách quản lý tiền bạc thì còn có thể tiết kiệm được một khoản để dành cho sau này.

Tủ vi tuần mới (từ 15-21/8) cho thấy, vận trình tài lộc khá tốt, cả nguồn thu chính và phụ của tuổi Hợi đều có dấu hiệu tăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tủ vi tuần mới (từ 15-21/8), phương diện tài lộc cũng không có điểm gì đáng chê trách. Tuổi Ngọ có các nguồn thu nhập khiến nhiều người phải mơ ước, bất kể là người làm công ăn lương hay kinh doanh thì cũng không cần phải lo lắng tới chuyện chi tiêu.

Tuổi Mão

Thời gian trước tuổi Mão cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực vì phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm và dù có nỗ lực như thế nào cũng không khi nào ngơi tay. Tuy nhiên tuần mới (từ 15-21/8) sẽ giúp giải tỏa rất nhiều những gánh nặng của tuổi Mão cũng như mang lại nhiều may mắn.

Công việc suôn sẻ, đạt được những thành quả khả quan không chỉ khiến tâm trạng người tuổi Mão tích cực hơn mà còn tạo thêm động lực phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống. Đồng thời tài chính ổn định cũng giúp con giáp này chủ động hơn trong chi tiêu và sẵn sàng tự thưởng cho mình những phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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