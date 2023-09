Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 16/9 đến 22/9/2019: Hợi, Mùi bị tiểu nhân hãm hại, Ngọ tài lộc đeo bám không buông

Bị hung vận đeo bám nên tử vi tuần mới của người tuổi Sửu bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhiều chuyện không may ập xuống đầu, bao nhiêu dự định đều dang dở khiến Sửu mệt mỏi, căng thẳng vô cùng.

Tử vi tuần mới cũng chỉ rõ, do bị hung tinh chiếu mệnh nên chuyện tình cảm của Tý sẽ trục trặc ít nhiều. Thay vì hấp tấp, nóng nảy mà hỏng chuyện Tý cần bình tĩnh để không phạm phải sai lầm khiến tình yêu tan vỡ.

Cũng chính vì áp lực trong công việc nên Sửu gắt gỏng, quát tháo người thân vô cớ, khiến gia đình buồn phiền vô cùng. Sửu cần công tư phân minh, đừng nhập nhằng kẻo không khí gia đình lúc nào cũng bí bách.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dần

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp có nói, do bị tiểu nhân cản đường, thọc gậy bánh xe nên có những việc Dần tưởng chừng như đã thành công mỹ mãn lại thất bại thảm hại. May thay, từ giữa tuần con giáp may mắn nhất tuần này sẽ có cát tinh chiếu mệnh, biến hung thành cát.

Càng về cuối tuần Dần càng đại cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà khiến ai nấy đều hờn ghen.

Hãy nhớ 'cẩn tắc vô ưu', càng cẩn trọng thì đời Mão càng sung túc, đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mão

Tài vận của Mão sẽ gặp khá nhiều trở ngại, công việc trì trệ. Nếu không quyết đoán hơn thì không chỉ chậm tiến độ mà Mão còn phải gánh lấy thất bại nặng nề, tiền tài tiêu tán. Hãy nhớ “cẩn tắc vô ưu”, càng cẩn trọng thì đời Mão càng sung túc, đủ đầy.

Vận tài lộc không mấy suôn sẻ nhưng tình duyên của Mão lại khởi sắc ngoạn mục. Họ và một nửa chẳng hề giận hờn ghen tuông, nắm tay nhau mỉm cười trong hoan hỷ ấm êm.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp hàng tuần cho thấy từ ngày 16/9 đến 22/9/2019, Thìn bị hung tinh đeo bám, tài lộc sụt giảm. Dẫu làm công ăn lương hay tự kinh doanh thì con giáp xui xẻo này cũng phải đề cao cảnh giác kẻo bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”.

Trong 7 ngày này, Thìn đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng đứng ra mượn nợ cho bất cứ ai kẻo vừa mất bạn vừa gánh nợ thay người khác.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tỵ

Tài lộc của Tỵ sẽ bắt đầu khởi sắc ngay từ ngày đầu tiên của tuần mới. Có cơ hội tỏa sáng, “có đất dụng võ” nên Tỵ sẽ khẳng định được vị thế của mình chốn công sở, thăng chức tăng lương là chuyện sớm muộn.

Tuy nhiên, Tỵ cần cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Đừng quá lao lực kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến người thân lo lắng.

Không chỉ trong 7 ngày này, từ đây đến cuối tháng 9/2019 con giáp may mắn này sẽ ngập trong biển tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp có nói, Ngọ sẽ có đầu tuần vất vả nhưng cuối tuần lại thong dong hưởng lộc. Nhờ chí thú làm ăn, nỗ lực không ngừng nên Ngọ được quý nhân theo chân, tạo mọi điều kiện để phát triển sư ngiệp.

Không chỉ trong 7 ngày này, từ đây đến cuối tháng 9/2019 con giáp may mắn này sẽ ngập trong biển tiền, phúc phần đầy người.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mùi

Bị thị phi bủa vây, đồng nghiệp tụm ba tụm bảy nói xấu nên Mùi sẽ có tuần mới không mấy suôn sẻ. Thế nhưng, thay vì cãi nhau với những kẻ ghen ăn tức ở với mình, Mùi cần học cách làm ngơ mà tập trung làm việc.

Chỉ hiệu suất công việc mới giúp bạn chứng minh được bạn có thực lực, chỉ dám nghĩ dám làm mới giúp Mùi mở ra hướng đi mới cho bản thân.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thân

Thân sẽ có tuần mới may mắn ngập tràn, làm gì cũng hái ra tiền. Hỷ sự ập vào nhà, ăn nên làm ra, tình duyên viên mãn nên Thân chẳng có gì phải phàn nàn.

Thế nhưng, Thân đừng quên dành thời gian cho gia đình, thăm hỏi mẹ cha. Hãy nhớ, trên đời này không có thứ gì là miễn phí, ngoại trừ tình yêu thương của gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dậu

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, vận trình của Dậu sẽ có hung cát đan xen, lúc may mắn, khi thăng trầm. Để hạn chế tối thiểu thiệt hại về tài chính Dậu cần làm việc khoa học, đừng nhân nhượng hay cả nể bất cứ ai.

Nếu đang ấp ủ những dự định, kế hoạch lớn nào thì Dậu hãy chờ sang tuần mới hẵng thực hiện. Lúc ấy, thần tài phù trợ, bề trên nâng đỡ sẽ giúp bạn hoàn thành ước nguyện.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tuất

Tuất đừng chủ quan nếu không cái giá bạn phải trả là rất đắt. Cũng vậy, Tuất đừng ỷ lại vào những mối quan hệ thân tình kẻo một khi đối phương trở mặt bạn sẽ chơi vơi vô cùng.

Tin vào chính mình là chìa khóa giúp Tuất vượt qua tuần mới đầy rẫy tai ương này.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Hợi

Tử vi từ ngày 16/9 đến 22/9/2019 của người tuổi Hợi sẽ có nhiều tai họa rình rập. Hợi hãy nhớ, sai một li đi một dặm, chỉ cần một quyết định nóng vội đã dư sức khiến bạn tiêu tan cả sản nghiệp.

Hợi hãy dẹp bỏ những chuyện không quan trọng sang một bên, tập trung làm việc kẻo hối không kịp.

Vì có họa huyết quang nên Hợi hãy cẩn thận kẻo gặp phải chấn thương, tổn hại đến sức khỏe trong tuần mới này.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!