Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11), 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, đổi đời cuộc sống lên hương, phát tài rực rỡ không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 22:01

Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11), 3 con giáp này có thần tài ban lộc vàng, cuộc sống suôn sẻ, may mắn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão đa phần đều khôn ngoan, sắc sảo. Họ giỏi đối nhân xử thế, có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

Một khi con giáp tuổi Mão đã quyết tâm thì rất khó có thể xoay chuyển được họ. Người tuổi này thường lập kế hoạch kỹ càng trước khi thực hiện, luôn hướng đến chiến thắng.

Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11) con giáp tuổi Mão được sao tốt chiếu mệnh, vận trình tài lộc nhờ đó mà lên hương. Trong khoảng thời gian tới, con giáp này kinh doanh thuận lợi.

Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11), 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, đổi đời cuộc sống lên hương, phát tài rực rỡ không ai bằng - Ảnh 1
Con giáp Mão tài chính hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Họ nên thử sức với một số dự án mới. Hãy chú ý nhiều hơn đến các thị trường cũng như khách hàng tiềm năng. Nhìn về lâu dài, họ sẽ có thêm của cải. Người tuổi này nỗ lực hết mình lại có tầm nhìn xa trong công việc nên cũng sẽ thu được thành quả.

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn tuổi Mùi là những người có trí thông minh cảm xúc cao, biết cách đối nhân xử thế nên được nhiều bạn bè hỗ trợ. Đặc biệt, tử vi tuần mới (7/11 - 13/11), tuổi Mùi có cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên được hậu thuẫn cực lớn. Trong công việc, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu vượt bậc.

Tuần này, dù làm gì tuổi Mùi cũng được quý nhân phù trợ, hoạn nạn vượt qua, tiền bạc tìm đến. Nếu cuộc sống như một đỉnh núi thì họ đang lên đỉnh cao với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong gia đình, những người thân của bạn sẽ bình an vô sự.

Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11), 3 con giáp được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, đổi đời cuộc sống lên hương, phát tài rực rỡ không ai bằng - Ảnh 2
Tuổi Mùi càng cố gắng càng giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể đón nhận tín hiệu vui trong tuần này, đó là kết quả sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua của bản mệnh.

Người đi xin việc được quý nhân giới thiệu cho những công việc phù hợp với khả năng. Bạn vừa có năng lực xuất sắc lại biết quan tâm đến ngoại hình nên cơ hội được nhận vào làm công việc mình mong ước là rất cao.

Tử vi Cát tinh hỗ trợ cho con giáp tuổi Dậu t ử vi tuần mới (7/11 - 13/11) có nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về tay. Nhiều người làm ăn có số đơn đặt hàng tăng lên đáng kể trong tháng này. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn làm quen với những đối tác triển vọng, mạnh dạn kí kết hợp đồng.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng. Thậm chí cấp trên là quý nhân còn có thể cất nhắc bạn nữa đấy.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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