Tử vi tuần mới (4/12-10/12), 3 con giáp vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời, ngồi im tiền tài tự tìm đến cửa

Tâm linh - Tử vi 04/12/2023 06:50

3 con giáp vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời, ngồi im tiền tài tự tìm đến cửa.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ lên một tầm cao mới, tiến độ không ngừng, khởi đầu suôn sẻ, hanh thông, có thể đạt được mục tiêu của mình. Thêm vào đó, tinh thần tích cực của bạn hẳn sẽ khiến quý nhân chú ý. Đối phương có thể đưa cho bạn những gợi ý hữu ích, giúp bạn vượt qua tình huống khó khăn, chỉ ra cho bạn một hướng đi đầy triển vọng.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ không có nhiều biến động trong ngày. Người độc thân muốn tìm một người để thực hiện nhiều dự định cùng nhau. Người đã kết hôn lan tỏa tình yêu thương của mình, từ đó đem lại nguồn cảm hứng cho nhiều người. 

Tử vi tuần mới (4/12-10/12), 3 con giáp vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời, ngồi im tiền tài tự tìm đến cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

 

Người tuổi Mão liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức. Ngoài ra, thành tựu trong sự nghiệp của bản thân cũng không nên coi thường, thậm chí có thể tăng gấp đôi, sự nghiệp suôn sẻ, quý nhân tứ phương hỗ trợ. 

Vận trình tình cảm vượng sắc. Người độc thân nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ những người khác giới nên bạn sẽ rất nhanh tìm kiếm một người phù hợp với mình. Người đã kết hôn thường xuyên chia sẻ, tâm sự với nhau nên mối quan hệ của hai người ngày một gắn kết hơn. 

 

Tử vi tuần mới (4/12-10/12), 3 con giáp vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời, ngồi im tiền tài tự tìm đến cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận tài lộc của người tuổi Thìn sẽ trở nên "nở rộ", tràn đầy phúc khí, khó ai có thể bì được bạn. Đồng thời, bạn cũng được thần Tài ưu ái, bề trên nuông chiều mà tạo mọi điều kiện để làm giàu, từ đó, tiền ùn ùn chui vào túi, vàng chất ngập két khiến ai nấy đều phải "ghen tị đỏ mắt".

Ngoài ra, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có "người trong mộng", bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu được cùng nhau trải nghiệm những hành trình lãng mạn bên nhau.

Tử vi tuần mới (4/12-10/12), 3 con giáp vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời, ngồi im tiền tài tự tìm đến cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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