Tử vi 2 ngày cuối tuần (2/12-3/12), 3 con giáp vận trình suôn sẻ hanh thông, quý phú vây quanh, tiền bạc đổ về đầy túi tha hồ tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 09:50

3 con giáp vận trình suôn sẻ hanh thông, quý phú vây quanh, tiền bạc đổ về đầy túi tha hồ tiêu xài.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ nhận được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Con đường tài lộc của bạn cũng trở nên tốt hơn, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ tài lộc. Những người tuổi Mùi sẽ có cơ hội thực hiện được những ước mơ đã ấp ủ từ bấy lâu nay.

Thêm vào đó, tinh thần tích cực của con giáp may mắn này hẳn sẽ khiến quý nhân chú ý. Đối phương có thể đưa cho bạn những gợi ý hữu ích, giúp bạn vượt qua tình huống khó khăn, chỉ ra cho bạn một hướng đi đầy triển vọng.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (2/12-3/12), 3 con giáp vận trình suôn sẻ hanh thông, quý phú vây quanh, tiền bạc đổ về đầy túi tha hồ tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có nhiều khởi sắc rất đáng mong chờ. Bạn sẽ thấy có những việc vốn đang bế tắc khiến bản thân đau đầu trước đó nay bỗng có chuyển biến tích cực, đó quả thực là nguồn động viên rất lớn để chòm sao này tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn.

Tam Hợp xuất hiện là thời điểm tốt cho các cuộc trò chuyện với người yêu, bạn đời giúp kết nối và xây dựng, củng cố mối quan hệ. Nếu con giáp này chưa có một nửa thì đây là lúc mang đến cho bạn cơ hội hẹn hò, gặp gỡ với đối tượng mình thầm thương, trộm nhớ.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (2/12-3/12), 3 con giáp vận trình suôn sẻ hanh thông, quý phú vây quanh, tiền bạc đổ về đầy túi tha hồ tiêu xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận thế xoay vần nhưng luôn công bằng với những người đủ nỗ lực. Thời gian tới, người tuổi Tuất có quý nhân bên cạnh, luôn sẵn lòng giúp đỡ. Bạn kiếm được một khoản kha khá, đủ để tận hưởng cuộc sống đủ đầy sung túc. Từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn cũng có nhiều khởi sắc vượt bậc.

Người độc thân có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp một cách bất ngờ. Thậm chí, bạn không cần phải có sự tác động của bất cứ ai cũng có thể nhanh chóng tìm được người ấy. Những người đã lập gia đình được sống trong bầu không khí hài hòa, hạnh phúc. Dù bạn phải đối diện với nhiều áp lực ngoài xã hội nhưng lại luôn có người ấy ở bên để cổ vũ, động viên.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (2/12-3/12), 3 con giáp vận trình suôn sẻ hanh thông, quý phú vây quanh, tiền bạc đổ về đầy túi tha hồ tiêu xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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