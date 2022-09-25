Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10/2022), 'sổ đỏ Thần Tài' gọi tên 3 con giáp đổi vận làm đại gia, nhận trọn đặc ân, sự nghiệp như 'cá gặp nước', muốn vàng được vàng, cầu nhà được nhà, tình - tiền đều lên hương vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 07:35

Top 3 con giáp dưới đây vào tuần tới đón nhận vận may tăng vọt, vượng quý nhân thăng hoa, tiền về như nước, lầm ăn phát đạt.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp chỉ ra, bắt đầu từ tuần này, tuổi Thìn sẽ có khoảng thời gian thu tiền thu bạc nhờ có quý nhân nâng khăn sửa túi. Nhờ vậy mà đường tài lộc của con giáp này cũng rực rỡ hơn hẳn. Thời gian tới, tuổi Thìn sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, mọi thứ cũng đang dần khởi sắc hơn, công việc suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, càng ngày sẽ càng thăng hoa hơn. 

Người tuổi Thìn có vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi, tiền của dồi dào hơn giai đoạn trước. Tuổi Thìn đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.

Người tuổi Thìn thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi. Tử vi cho biết, những người bạn tuổi Thìn kiếm được rất nhiều tiền, tài lộc trở nên vượng phát, được quý nhân giúp đỡ nên cũng kịp thời cải thiện tình hình công việc và cuộc sống.

Tuổi Thìn đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện, con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ có tính cách vui vẻ, hoạt bát, luôn sống độc lập và ít khi nào dựa dẫm vào người khác. So với những con giáp khác, những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Bởi lẽ Ngọ là những người tiên phong, luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách bên ngoài để rèn luyện bản thân ngày càng bản lĩnh và mạnh mẽ hơn, để tìm được cơ hội để đổi đời.

Tử vi tuần tới cho biết, tuổi Ngọ được Thần Tài chiếu cố, nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc cũng như cuộc sống, tài lộc không ngừng gia tăng. Con giáp này thoát khỏi nhiều chuyện muộn phiền, đạt được những thành tựu đáng mừng. Đây là thời điểm tuổi Ngọ ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.

Thần Tài xuất hiện vào tuần này mang lại cho tuổi Ngọ niềm tin về chuyện tiền bạc. Cơ hội kiếm tiền của tuổi Ngọ đã đến vì thế chính là lúc cần chuẩn bị kỹ càng mọi phương diện làm ăn. Nhờ có cát tinh phù trợ, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, thành công. Được Thần Phật đưa đường chỉ lối, tuổi Ngọ đi đâu cũng phù trợ, tiến tới thành công là điều dễ dàng trong tầm tay.

Đây là thời điểm tuổi Ngọ ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên, bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn có tính cách liều lĩnh, không sợ thất bại. Con giáp này bên ngoài hiền lành bên trong mạnh mẽ, dù gặp khó khăn cũng có thể cứng rắn đối đầu, không sợ thất bại. Tuổi Mùi có thể vượt qua những thử thách trước mắt chỉ cần có sự quyết tâm mạnh mẽ. Người tuổi Mùi một khi đã đặt ra mục tiêu hay có sở thích nào đó cần theo đuổi thì sẽ cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất để bản thân không phải nuối tiếc.

Tử vi tuần tới cho biết, những người tuổi Mùi sẽ có vận trình vô cùng may mắn trong hai ngày cuối tuần này, con giáp này hứa hẹn có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Trong thời gian này Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức.

Tuổi Mùi sẽ đón nhiều tin vui bất ngờ, có cơ hội phất lên như diều gặp gió, mọi việc của tuổi Mùi diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, con giáp này ngồi không cũng đón nhận lộc lá dồn dập kéo đến. Từ thời điểm này trở đi, tuổi Mùi gặp nhiều may mắn, được quý nhân trợ giúp nên công việc và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, không có nhiều điều phải lo lắng.

Tuổi Mùi sẽ đón nhiều tin vui bất ngờ, có cơ hội phất lên như diều gặp gió, mọi việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, con giáp này ngồi không cũng đón nhận lộc lá dồn dập kéo đến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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