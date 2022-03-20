Tử vi tuần mới (21/3- 27/3): Chúc mừng 3 con giáp "gặp thời gặp thế" sự nghiệp vươn tới đỉnh cao, giàu ú ụ đến phát hờn

Tử vi tuần mới (21/3- 27/3) là thời điểm con giáp này đạt được trạng thái đỉnh cao nhất. Bạn nghiêm túc cống hiến và được đánh giá cao nhờ điều đó. Cấp trên tỏ ra vô cùng hài lòng với biểu hiện của bạn và có thể trao cho bạn thêm các trọng trách tiếp theo.Tài lộc trong tuần ở mức bình ổn, phải đợi tới cuối tuần mới có khởi sắc thực sự rõ rệt. Cả Chính Tài và Thiên Tài xuất hiện trao cho bản mệnh cơ hội kiếm được nhiều khoản thu nhập mới.Bạn sẽ phải bận rộn và tất bật hơn, song công sức bỏ ra đều sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Người tuổi Tý có một tuần làm việc quyết đoán và dứt khoát hơn hẳn trước đó. Thái độ chuyên nghiệp này giúp bạn giải quyết công việc khá nhanh, nhiều vấn đề tồn đọng từ lâu cũng được xử lý ổn thỏa, nhờ vậy, bạn có thêm thời gian và không gian để làm những việc khác.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thẳng thắn, thật thà, kiên trì lại bền bỉ. Trước những thử thách và khó khăn khác nhau trong công việc, con giáp này luôn tỏ ra hết sức bình tĩnh, cương nghị chứ không vội vàng, hấp tấp.

Người tuổi này thường triển khai công việc một cách tuần tự. Trên thực tế, con giáp tuổi Sửu luôn chú trọng tìm kiếm sự ổn định. Tuy có tham vọng lớn nhưng họ vẫn làm từng bước cẩn thận, không nóng vội. Người tuổi này luôn tin rằng chỉ cần không ngừng cố gắng, nỗ lực thì mọi chuyện đều có thể được giải quyết.

Ảnh minh họa

Tử vi tuần mới (21/3- 27/3), người tuổi Sửu có tài vận tăng cao. Công việc làm ăn, kinh doanh của họ ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Những người làm công ăn lương cũng được quý nhân giúp đỡ. Từ đó họ giải tỏa được áp lực trong công việc.

Tuổi Thìn

Tử vi phương Đông cho thấy tuần mới (21/3- 27/3) là thời điểm người tuổi Thìn không khi nào phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Đặc biệt, đây sẽ là thời điểm có nhiều biến chuyển với người làm công ăn lương.

Trong tháng 4/2022, bản mệnh sẽ phá vỡ và vượt qua mọi cản trở để tìm ra những cơ hội mới. Hãy tận dụng nắm bắt khi có cơ hội học tập nâng cao kĩ năng, có thể vất vả song đây sẽ là những kinh nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Những nỗ lực trong thời gian qua của tuổi Thìn sẽ được đền đáp. Cấp trên đã ghi nhận thực lực của bạn, chính vì thế thời điểm cuối năm này bản mệnh hoàn toàn có cơ hội thăng chức vượt cấp.

Theo tử vi, tháng 4 dương lịch này bản mệnh càng có tham vọng lớn thì khả năng thành công càng cao. Nếu đang ấp ủ kế hoạch, tuổi Thìn cân nhắc thời điểm triển khai trong tháng này.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.