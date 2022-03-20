Đúng 5 ngày tới 3 con giáp "đỏ cả tình lẫn tiền", sự nghiệp như "hổ mọc thêm cánh", tháng 4 có khả năng thăng chức, tăng lương

Với người cầm tinh Mùi, đường công danh trong ngày này khá thuận lợi nhờ Thiên Ấn soi mệnh. Bạn giành được những mục tiêu đã định và có thể sẽ nhanh chóng ngồi vào vị trí mà bạn đã mong muốn. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp bạn nhận được sự hậu thuẫn từ phía đồng nghiệp và cấp trên.

Tài vận của con giáp này ở mức lý tưởng, tuy không quá rủng rỉnh như đại gia nhưng cũng đủ để bạn chi tiêu theo ý muốn. Nhiều khả năng bạn sẽ có thêm nguồn thu cho mình nhờ một vài kế hoạch kinh doanh từ trước đó. Tuy nhiên bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng chứ đừng vung tay quá trán.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có đôi cánh phượng hoàng với năng lực vượt trội. Do đó, họ càng thêm dũng khí để cạnh tranh, tiến tới, không bao giờ thừa nhận thất bại.

Thời điểm 5 ngày tới, con giáp tuổi Dậu sẽ có vận trình tốt đến không ngờ. Bắt đầu từ tháng 4 vận may của con giáp này đã bắt đầu khởi động, thành tựu nổi bật, tháng tư có khả năng thăng chức, tăng lương.

Ảnh minh họa

Ngay cả gia đình của con giáp tuổi Dậu cũng sẽ sung túc suốt tháng 4/2022. Dù là gia đình kinh tế khó khăn, đông con, nhiều cháu cũng không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa.

Nhờ đó, tâm lý của người tuổi Dậu sẽ bình yên hơn, không còn phải mất ăn mất ngủ vì lo lắng những chuyện khó khăn, rắc rối. Vì vậy, họ càng toàn tâm toàn ý vào công việc, tự tin đối mặt với những thử thách mới, thành công không ngừng.

Tuổi Ngọ

Trong 5 ngày tới, với năng lực đạt độ chín, cộng với sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, bạn sẽ vươn lên được đến những vị trí cao trong công việc. Ngoài công việc chính, bạn đừng quên xem xét, đầu tư những công việc bên ngoài để có thể thử sức và kiếm được một khoản tiền kha khá.

Người tuổi Ngọ có sức khỏe dẻo dai, sự nhiệt huyết trong công việc. Với bạn bè, đồng nghiệp, bạn là người rất nhiệt tình, trung thành, trung thực. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè cũng như sự tin tưởng của các đối tác, trong những năm tiếp theo, người tuổi Ngọ sẽ đạt được nhiều thành công trong công việc, đặc biệt là công việc kinh doanh.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.