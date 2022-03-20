"Thần Tài chấm sổ vàng", 3 con giáp bước vào đại vận, "cá chép hóa rồng" kiếm tiền mệt nghỉ sau ngày 21/3

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 14:29

Tử vi đự đoán sau ngày 21/3, vận thế của con giáp tuổi này sẽ tốt hơn, tài vận vượng phát.

Tuổi Tị

Tuổi Tị có cát tinh Chính Quan che chở nên công việc trong ngày khá tốt. Bạn biết cách sắp xếp thời gian, lên kế hoạch để giải quyết những khó khăn trước mắt một cách hiệu quả, đồng thời thể hiện năng lực của bản thân trong những tình huống cụ thể, giành được lòng tin của cấp trên.

 

sau ngày 21/3 còn là ngày ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của người cầm tinh Rắn cũng có khởi sắc. Người độc thân dễ tìm được một nửa cho mình, cơ duyên đến bất ngờ nhưng cũng rất đáng để trân trọng. Các cặp đôi có thời gian hâm nóng tình cảm, kịp thời hàn gắn những rạn nứt.

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ đặc biệt tích cực, hào phóng, không thích soi mói, dò xét người khác.

Sau ngày 21/3, vận thế của con giáp tuổi Ngọ sẽ tốt hơn, tài vận vượng phát. Có thể nói, trước đó công việc của người tuổi Ngọ không được tốt cho lắm.

'Thần Tài chấm sổ vàng', 3 con giáp bước vào đại vận, 'cá chép hóa rồng' kiếm tiền mệt nghỉ sau ngày 21/3 - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Nhưng sau ngày 21/3 họ quét sạch mọi điều không vui trong quá khứ, đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, tài lộc vào hàng bậc nhất.

Con giáp này tuổi Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu mới trong lĩnh vực kinh doanh, vận thế vượng phát không ngừng. Từ giờ trở đi, họ có thể bắt đầu công việc mới với những cơ hội phát triển tốt hơn.

Hãy lập kế hoạch rõ ràng, kiên định với hướng đi của mình, chắc chắn người tuổi Ngọ sẽ không còn phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, tiền tài dư dả, gia đình ngày càng an khang thịnh vượng. 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn được biết đến với trí thông minh, khả năng sáng tạo không giới hạn. Bạn cũng rất cần cù, chuyên tâm trong công việc cũng như học tập. Quá trình làm việc sẽ giúp bạn học hỏi, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu từ đó trở nên chín chắn, trưởng thành hơn.

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn sau ngày 21/3. Những người buôn bán có ý định mở rộng kinh doanh nên tiến hành vì bạn sẽ hốt khá nhiều lộc lớn trong thời điểm này. Càng đến giai đoạn cuối năm, bạn càng có được nhiều lộc ơn trên ban cho, tha hồ mua sắm  mà không lo nghĩ nhiều.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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