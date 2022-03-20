"Qua cơn bĩ cực" top 3 tuổi đổi vận cát lành, tiền đồ xán lạn, hồng phúc tề thiên sau 15 ngày tới

Người tuổi Dần có tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên đường tài lộc khá tốt, nhiều cơ hội kiếm tiền, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều có dấu hiệu khởi sắc. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh đều thu được nhiều món lợi trong ngày này.

15 ngày tới đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng có nhiều tin vui báo về. Bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này là khá lớn. Hãy tranh thủ sự ủng hộ của mọi người để thể hiện những khả năng tiềm tàng của mình, điều đó sẽ rất hữu ích cho bạn trong tương lai.

Tuy nhiên, đường tình duyên không mấy thuận lợi do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Bạn có duyên gặp gỡ nhưng chưa đủ để thành đôi, mối quan hệ lưng chừng này có thể khiến cho bạn bối rối và bứt rứt không thôi. Nhưng hãy để cho mọi sự diễn ra tự nhiên, nếu trái tim bạn muốn điều gì đó, nó sẽ tự mách bảo bạn đưa ra hành động.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn sẽ mở ra một năm mới đầy tài lộc. 15 ngày tới phong độ trong lĩnh vực sự nghiệp của họ đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Con giáp tuổi Thìn được kỳ vọng sẽ gặp được những người "đồng đội" tốt trong năm tới.

Ảnh minh họa

Nhờ đó, người tuổi Thìn sẽ có thể hợp tác tốt hơn với các đối tác giỏi để nâng cao hiệu quả công việc. Mỗi ngày một tiến bộ, cuối năm 2022, con giáp tuổi Thìn sẽ nắm bắt vận may, chất lượng cuộc sống được dần dần cải thiện, ví tiền và tài khoản ngân hàng cũng ngày càng nặng trĩu.

Tuổi Mùi

Tử vi 15 ngày tớicho thấy, vận mệnh của tuổi Mùi có nhiều chuyển biến tích cực. Do bản mệnh của Mùi luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là sự nghiệp. Trong thời gian này những hiểu lầm được hóa giải, con giáp có cơ hội để phát huy khả năng nhằm chứng minh thực lực thật sự của bản thân, từ đó vươn lên những vị trí cao hơn trong công việc.

Trên con đường sự nghiệp, tuổi Mùi có thể phát triển kéo theo tài vận thăng hoa, trong thời gian tới, con giáp may mắn này sẽ chẳng cần lo chuyện tiền bạc. Trong cuộc sống, tuổi Mùi trải đầy tài lộc, chẳng cần lo nghĩ bởi điều đó còn sẽ kéo dài từ đây đến tận cuối năm.

Chuyện tình cảm và các mối quan hệ xã giao đều hài hòa, thậm chí có phần nở rộ. Bằng cách cư xử khéo léo của mình, Mùi luôn nhận được sự yêu mến và tin tưởng tuyệt đối của mọi người xung quanh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.