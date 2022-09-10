Tử vi tuần mới (17/8 – 23/8 âm lịch), Bồ Tát độ mệnh, Thần Tài nâng bước, 3 con giáp té trúng mỏ vàng, tiền bạc lai láng, vận số lên hương, tài lộc nối đuôi nhau chảy về

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 23:39

Dự báo tử vi tuần mới (17/8 – 23/8 âm lịch), 3 con giáp dưới đây được Bồ Tát hộ mệnh, tiền vàng sung túc, của cải dư dả ngập tràn.

Tuổi Sửu

Dự báo tử vi tuần mới (17/8 – 23/8 âm lịch) cho biết, các bạn thuộc con giáp Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, được núi vàng núi bạc vây quanh, cả đời không bao giờ lo lắng về tiền bạc, tiêu xài phóng khoáng, của cải sẽ rơi vào nhà, đào hoa vào nhà, sẽ có chuyện vui nối tiếp nhau, gặp chuyện tốt, nhất định sẽ được Thần Tài phù hộ, của cải trong gia đình tăng lên gấp bội, gặp nhiều may mắn, công việc và cuộc sống đều có thể thuận buồm xuôi gió, của cải đến mức không kiểm

Tử vi tuần mới (17/8 – 23/8 âm lịch), Bồ Tát độ mệnh, Thần Tài nâng bước, 3 con giáp té trúng mỏ vàng, tiền bạc lai láng, vận số lên hương, tài lộc nối đuôi nhau chảy về - Ảnh 1
Tử vi tuần mới (17/8 – 23/8 âm lịch), Thần Tài nâng bước, người tuổi Sửu té trúng mỏ vàng, tiền bạc lai láng. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thông minh, trí dũng song toàn, quyết đoán, xử lý nhanh mọi tình huống phát sinh, hơn nữa lại có khả năng tụ tài, hút lộc, việc kiếm tiền thường thuận lợi suôn sẻ, ít khi gặp trở ngại quá lớn.

Tử vi tuần mới (17/8 – 23/8 âm lịch), do được Thần Tài ưu ái nên con giáp này đặc biệt may mắn về kinh doanh, không chỉ có thêm cơ hội đầu tư mà còn gặp được đối tác đầy tiềm năng mang lại khoản lợi nhuận khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tử vi tuần mới (17/8 – 23/8 âm lịch), Bồ Tát độ mệnh, Thần Tài nâng bước, 3 con giáp té trúng mỏ vàng, tiền bạc lai láng, vận số lên hương, tài lộc nối đuôi nhau chảy về - Ảnh 2

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão là người hiền lành, sống trách nhiệm và luôn thật thà trong mọi điều. Người tuổi Mão phần lớn đều rất điềm đạm làm một người tử tế, đàng hoàng. Trong cuộc sống nhờ sống ngay thẳng, chân thành nên Tuất được bề trên thương yêu, quý nhân chiều chuộng nâng đỡ.

Tử vi tuần mới (17/8 – 23/8 âm lịch), dù làm công hay làm chủ Mão cũng sẽ bội thu bạc tiền. Họ có cơ hội thu hoạch được nhiều của nả đếm mãi không hết, càng về sau thì tuổi Mão càng may mắn phát tài.

Với những người con độc thân đây là cơ hội bạn gặp gỡ nhiều đối tượng khá ổn có thể tiến xa cùng nhau. Với nhưng người có đôi có cặp sẽ viên mãn hạnh phúc.

Tử vi tuần mới (17/8 – 23/8 âm lịch), Bồ Tát độ mệnh, Thần Tài nâng bước, 3 con giáp té trúng mỏ vàng, tiền bạc lai láng, vận số lên hương, tài lộc nối đuôi nhau chảy về - Ảnh 3
Tử vi tuần mới (17/8 – 23/8 âm lịch), Bồ Tát độ mệnh, người tuổi Mão vận số lên hương, tài lộc nối đuôi nhau chảy về. (Ảnh minh họa: Internet)

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, Chủ Nhật ngày 11/9/2022, Thần Tài điểm danh, Hỷ Thần nâng đỡ, 3 con giáp giàu có đếm tiền sái tay, ôm trọn tài lộc trong thiên hạ vào nhà

Tử vi ngày mai, Chủ Nhật ngày 11/9/2022, Thần Tài điểm danh, Hỷ Thần nâng đỡ, 3 con giáp giàu có đếm tiền sái tay, ôm trọn tài lộc trong thiên hạ vào nhà

Tử vi ngày mai dự báo Chủ Nhật ngày 11/9/2022, 3 con giáp dưới đây tình tiền như ý, ôm trọn tài lộc trong thiên hạ, giàu sang vô đối chỉ sau một đêm khiến ai cũng hờn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi tuần mới (17/8 – 23/8 âm lịch) Tử vi tâm linh tử vi 3 con giáp Bồ Tát độ mệnh Thần Tài nâng bước 3 con giáp té trúng mỏ vàng tiền bạc lai láng

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 45 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng