3 con giáp may mắn ngút trời vào 2 ngày cuối tuần (10/9 – 11/9), Cát Tinh yêu chiều, con giáp nạp tài tới tấp, đụng trúng mỏ vàng, ngồi chơi hốt bạc, trúng số bất ngờ, của nả vây quanh

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 03:44

Tử vi dự báo, vào 2 ngày cuối tuần (10/9 – 11/9), 3 con giáp của nả vây quanh, muốn gì được nấy, vạn sự hanh thông, vận trình suôn sẻ.

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp thì những người tuổi Thìn chính là con giáp thông minh, giỏi giang rất lạc quan và tự tin. Những người tuổi Thìn trước mọi khó khăn, thử thách, người tuổi này luôn giữ vững tinh thần và tin rằng mình sẽ giành thắng lợi. Những người tuổi Thìn bằng tài năng và tinh thần cầu tiến, bạn có thể giải quyết vấn đề một cách hợp lý, vừa không làm mất lòng người khác lại vừa không bỏ lỡ cơ hội của mình.

3 con giáp may mắn ngút trời vào 2 ngày cuối tuần (10/9 – 11/9), Cát Tinh yêu chiều, con giáp nạp tài tới tấp, đụng trúng mỏ vàng, ngồi chơi hốt bạc, trúng số bất ngờ, của nả vây quanh - Ảnh 1
Vào 2 ngày cuối tuần (10/9 – 11/9), Cát Tinh yêu chiều, tuổi Thìn nạp tài tới tấp, đụng trúng mỏ vàng, ngồi chơi hốt bạc. Ảnh minh họa: Internet)

Trên con đường tài vận của người tuổi Tý sẽ bắt đầu tăng lên từ 2 ngày cuối tuần (10/9 – 11/9). Tử vi cũng dự báo, những chú Rồng sẽ được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Trong đó, bạn có thể tìm được một công việc mới hoặc một vị trí mới trong cơ quan của bạn.

Những người tuổi Thìn nên cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, người tuổi Thìn kiếm được bộn tiền, hứa hẹn những tháng cuối năm bạn sẽ sở hữu những tài sản có giá trị khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Thân

Thân là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và nhạy bén với thời cuộc. Thế nên, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, không hề nhận được sự hỗ trợ tài chính của gia đình con giáp tài năng này vẫn có khả năng vươn lên làm đại gia.

Tử vi có nói, trong 2 ngày cuối tuần (10/9 – 11/9) này đây, Thân sẽ uống no lộc trời, trở thành con giáp giàu sang vô đối chỉ sau một đêm khiến ai cũng hờn.

3 con giáp may mắn ngút trời vào 2 ngày cuối tuần (10/9 – 11/9), Cát Tinh yêu chiều, con giáp nạp tài tới tấp, đụng trúng mỏ vàng, ngồi chơi hốt bạc, trúng số bất ngờ, của nả vây quanh - Ảnh 2
Vào 2 ngày cuối tuần (10/9 – 11/9), tuổi Thân trúng số bất ngờ, của nả vây quan (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

2 ngày cuối tuần (10/9 – 11/9), vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng tốt. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều có được những điều mình muốn, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay, thoải mái chi tiêu, không cần phải nhìn trước ngó sau, thắt lưng buộc bụng.

3 con giáp may mắn ngút trời vào 2 ngày cuối tuần (10/9 – 11/9), Cát Tinh yêu chiều, con giáp nạp tài tới tấp, đụng trúng mỏ vàng, ngồi chơi hốt bạc, trúng số bất ngờ, của nả vây quanh - Ảnh 3

Chuyện kinh doanh thuận lợi, khách hàng càng ngày càng lui đến nhiều khi biết tiếng. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương thăng chức, khả năng thăng tiến ngày càng cao hơn, tỷ lệ thuận với những cố gắng và nỗ lực trong công việc của bạn.

Tuổi Dần gặp nhiều chuyện may đến mức trúng thưởng, trúng số cũng không có gì là lạ. Đây là thời điểm mà người tuổi Dần có thể gặt hái hoa thơm trái ngọt, thoải mái mua sắm chi tiêu theo ý thích của mình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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