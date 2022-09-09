Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 15/8 âm lịch năm 2022, 3 con giáp được Thần Tài đổ lộc, trúng số độc đắc, tay ôm tiền không xuể, chân đạp trúng hố vàng, giàu lên nhanh chóng, làm gì cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 21:49

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 15/8 âm lịch năm 2022, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài đổ lộc, trúng số độc đắc, thuận lợi hái ra tiền, làm đâu thắng đó, phúc khí chẳng ai bằng.

Tuổi Mùi

Trong các cung mệnh, người tuổi Mùi vốn dĩ là con giáp hay gặp may mắn, có số mệnh phú quý, cuộc sống vô cùng viên mãn.

Vì thế, những người tuổi Mùi ngày mai thứ Bảy ngày 15/8 âm lịch sẽ vô cùng phát tài, do có quý nhân phù trợ. Họ tìm thấy hướng đi phù hợp với cuộc sống. Trong thời gian tới những người tuổi Mùi còn độc thân sẽ tìm được một nửa đích thực. Những ai có gia đình sẽ vô cùng hạnh phúc, chuẩn bị có hỷ tín ghé thăm. Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 15/8 âm lịch năm 2022, lời khuyên cho người tuổi Mùi là hãy nắm bắt lấy thời cơ này để thay đổi vận mình.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 15/8 âm lịch năm 2022, 3 con giáp được Thần Tài đổ lộc, trúng số độc đắc, tay ôm tiền không xuể, chân đạp trúng hố vàng, giàu lên nhanh chóng, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 1
Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 15/8 âm lịch năm 2022, tuổi Mùi chân đạp trúng hũ vàng giàu lên nhanh chóng, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh và có tham vọng đổi đời nên người tuổi Thân gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Càng về cuối năm – đặc biệt là 50 ngày nữa Thân càng ăn nên làm ra, của nả đầy nhà. Đặc biệt,  thứ Bảy ngày 15/8 âm lịch năm 2022,chính là thời hoàng kim để Thân khẳng định chính mình, thăng tiến cực nhanh.

Chẳng những có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, được cấp trên trọng dụng, người tuổi Thân còn thành công với nghề tay trái của mình.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 15/8 âm lịch năm 2022, 3 con giáp được Thần Tài đổ lộc, trúng số độc đắc, tay ôm tiền không xuể, chân đạp trúng hố vàng, giàu lên nhanh chóng, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 2

Kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung túc đủ đầy, tiền tài dư dả là những gì con giáp giàu có nhất năm này nắm chắc trong tay. Đặc biệt, vận tình duyên của Thân cũng sẽ đỏ chót như son, hạnh phúc an yên, cùng nhau tận hưởng những tháng ngày mật ngọt.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp chăm chỉ, siêng năng, không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Ngọ thường được sinh ra trong gia đình không đủ đầy nên họ luôn khao khát một cuộc sống thượng lưu, đủ đầy sung túc. Như bao con giáp khác, tuổi Ngọ cũng phải đối mặt với không ít khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 15/8 âm lịch năm 2022, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bước qua tai ương, công việc của con giáp thuận lợi hơn rất nhiều. Những cơ hội sẽ tự tìm đến con giáp dù bạn chẳng cần đi đâu xa. Ngọ có thu nhập ổn định, dư dả chi tiêu.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 15/8 âm lịch năm 2022, 3 con giáp được Thần Tài đổ lộc, trúng số độc đắc, tay ôm tiền không xuể, chân đạp trúng hố vàng, giàu lên nhanh chóng, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh 3
Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 15/8 âm lịch năm 2022, tuổi Ngọ là con giáp được Thần Tài đổ lộc, trúng số độc đắc, tay ôm tiền không xuể. (Ảnh minh họa: Internet)

Trong thời gian tới tuổi Ngọ không chỉ vượng về tài lộc mà còn vượng cả về tình duyên. Có người ấy ở bên làm chỗ dựa vững vàng, tuổi Ngọ càng thêm vững tâm mà tiến bước, không có nhiều nỗi lo lắng phía sau.

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 7 ngày tới (10/9 – 16/9), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc sum sê, vàng đeo lủng lẳng, cuộc sống hanh thông, may mắn liên tục vẫy gọi, nhà lầu xe sang bốn bánh cũng phủ vàng

Tử vi 7 ngày tới (10/9 – 16/9), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc sum sê, vàng đeo lủng lẳng, cuộc sống hanh thông, may mắn liên tục vẫy gọi, nhà lầu xe sang bốn bánh cũng phủ vàng

Tử vi dự báo 7 ngày tới (10/9 – 16/9), 3 con giáp dưới đây may mắn trúng số độc đắc, 'hốt sạch' lộc trời, giàu bất thình lình ai cũng ghen tị.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày mai 3 con giáp được Thần Tài đổ lộc trúng số độc đắc tay ôm tiền không xuể Tử vi tâm linh tử vi thứ Bảy ngày 15/8 âm lịch năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 41 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng