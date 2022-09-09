10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền của dồi dào, vàng bạc kéo tự kéo về ùn ùn, may mắn bùng nổ trên mọi nẻo đường, ngồi không đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 01:33

Tử vi dự báo, 10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp phát tài nhờ trúng số độc đắc, vận đổi sao dời, may mắn chuyển mình làm đại gia.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp có dự đoán tuổi Dần là một trong những con giáp xui xẻo trong tháng 8 âm lịch 2022 vì vận trình của bản mệnh có dấu hiệu xuống dốc không phanh. Cụ thể trong công việc, tuổi Dần có thể gặp phải không ít sự ganh đua, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên hay cấp dưới. Dù việc làm luôn chân luôn tay nhưng cảm giác mọi thứ vẫn bất lợi, kết quả không đạt được như ý muốn.

Thế nhưng, 10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch, vận may của tuổi Dần sẽ được cải thiện và những nỗ lực của họ trong sự nghiệp sẽ được công nhận. Những người tuổi Dần có tính cách thẳng thắn, nghiêm túc và có trách nhiệm, kỹ năng lãnh đạo nhất định. Tuy đôi khi lời nói của họ có thể xúc phạm người khác, gây tổn thương nhưng họ vẫn luôn được người khác thông cảm và giúp đỡ, đặc biệt là trong 10 ngày tới. Vì vậy, tuổi Dần nên nắm bắt tốt những cơ hội có trong thời điểm này để cải thiện thu nhập vào cuối tháng.

10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền của dồi dào, vàng bạc kéo tự kéo về ùn ùn, may mắn bùng nổ trên mọi nẻo đường, ngồi không đếm tiền - Ảnh 1
10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch, tuổi Dần gặp nhiều may mắn bùng nổ trên mọi nẻo đường, ngồi không đếm tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thìn

Sau khi bước sang tháng 9, những người tuổi Thìn sẽ mở ra nhiều may mắn, sự nghiệp và cuộc sống của bạn suôn sẻ, tuy vẫn có những khúc quanh co, trắc trở nhưng lòng bạn rất bình tĩnh, không ham vui chuyện, đừng buồn theo ý mình, từng bước tiến tới sẽ thành công và hạnh phúc.

10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền của dồi dào, vàng bạc kéo tự kéo về ùn ùn, may mắn bùng nổ trên mọi nẻo đường, ngồi không đếm tiền - Ảnh 2

Có thể nói, 10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch, đây là con giáp cực kì may mắn trong thời điểm này. Từ nay trở đi, tuổi Thìn sẽ có cơ hội kiếm tiền rơi ngay trúng đầu, muốn không kiếm tiền cũng khó, bởi Thần Tài cho lộc thì tiền bạc sẽ theo nhau tự chạy vào túi của con giáp này mà thôi.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính tình ngay thẳng, làm việc gì cũng nhanh chóng, thuộc tuýp người có chí tiến thủ, tính cách kiên cường quyết đoán muốn bản thân trở nên hoàn thiện và giàu có hơn nên họ bắt đầu nghĩ đến cách kiếm tiền từ khi còn trẻ.

Trong vòng 10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch, tài vận của con giáp tuổi Ngọ sẽ được cải thiện, tính cách tích cực, kiên trì cũng có thể khiến họ kiếm được nhiều tiền vào kho, đón thần tài giàu sang, đón quý nhân phát tài lớn, được thăng chức và tăng lương.

Nếu bạn có quan hệ tốt, bạn sẽ có đủ sức mạnh để trở thành triệu phú trong năm nay! Vào nửa cuối cuộc đời, bạn sẽ không phải lo lắng gì về cơm áo gạo tiền, và bạn sẽ giàu có!

10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền của dồi dào, vàng bạc kéo tự kéo về ùn ùn, may mắn bùng nổ trên mọi nẻo đường, ngồi không đếm tiền - Ảnh 3
10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch, tuổi Ngọ là con giáp phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền của dồi dào, vàng bạc kéo tự kéo về ùn ùn. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

Đúng 9h sáng mai ngày 9/9/2022, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp đổi mệnh phát tài, trúng số độc đắc, tài lộc đạt đỉnh, tiền bạc đầy ví, làm đâu thắng đó, vét vàng thiên hạ tụ hết về nhà

Đúng 9h sáng mai ngày 9/9/2022, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp đổi mệnh phát tài, trúng số độc đắc, tài lộc đạt đỉnh, tiền bạc đầy ví, làm đâu thắng đó, vét vàng thiên hạ tụ hết về nhà

Tử vi hằng ngày dự báo, đúng 9h sáng mai ngày 9/9/2022, 3 tuổi dưới đây may mắn ngút ngàn, trúng số bất ngờ, tài lộc cứ thế “nhảy” vào túi, tiền bạc rủng rỉnh thoải mái tiêu.

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