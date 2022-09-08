Tử vi ngày mai, thứ Sáu (9/9/2022), Cát Tinh Thiên Tài trợ mệnh, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc không ngừng đổ về nhà, vận may lên đỉnh, tiền quấn chặt thân, muốn buông cũng khó

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 16:30

Dự báo tử vi ngày mai, thứ Sáu (9/9/2022), 3 con giáp dưới đây may mắn trúng số độc đắc, tiền tài chạm đỉnh, sự nghiệp hanh thông, làm ăn suôn sẻ.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy, ngày mai thứ Sáu (9/9/2022), Chính Tài nhập cục, đường tài lộc của người tuổi Tý vô cùng vượng sắc. Bản mệnh không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Nguồn thu nhập của con giáp này chủ yếu là đến từ công việc chính.

Những người theo nghiệp kinh doanh có thể nhận được những khoản lợi nhuận đáng ngưỡng mộ khi đơn hàng về tới tấp. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng hoặc đối tác, vì vậy làm việc gì cũng trở nên vô cùng thuận lợi.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (9/9/2022), Cát Tinh Thiên Tài trợ mệnh, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc không ngừng đổ về nhà, vận may lên đỉnh, tiền quấn chặt thân, muốn buông cũng khó - Ảnh 1
Dự báo tử vi ngày mai, thứ Sáu (9/9/2022), người tuổi Tý may mắn trúng số độc đắc, tài lộc không ngừng đổ về nhà, vận may lên đỉnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Thổ - Thủy xung khắc, bạn và người ấy cũng có thể xảy ra mâu thuẫn trong ngày vì có nhiều quan điểm không trùng hợp. Bạn không nên khăng khăng với ý kiến của mình mà cần phải mở lòng ra để sẵn sàng lắng nghe những điều người ấy nói.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (9/9/2022) cho biết, vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày mai, diễn ra vô cùng hanh thông. Chính Ấn xuất hiện cho biết nếu con giáp này giữ vững được tinh thần làm việc không biết mệt mỏi thì tương lai sẽ có những hứa hẹn dành cho bạn. Đừng quên tập trung phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của mình.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (9/9/2022), Cát Tinh Thiên Tài trợ mệnh, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc không ngừng đổ về nhà, vận may lên đỉnh, tiền quấn chặt thân, muốn buông cũng khó - Ảnh 2

Tình cảm: Vận trình tình cảm vô cùng vượng sắc. Ngũ hành tương sinh mang tới cho người độc thân mối duyên lành đáng quý. Bản mệnh cần mở rộng lòng mình để tạo cơ hội yêu đương cho mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc rực rỡ. Đường tài chính trở nên vững vàng hơn với nguồn thu nhập được nâng cao.

Tuổi Dần

Ngày thứ Sáu (9/9/2022), con đường sự nghiệp của tuổi Dần suôn sẻ và thuận lợi. Chính Quan nâng đỡ giúp người tuổi này dễ dàng đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước. Cùng với đó, tinh thần trách nhiệm cao mang đến cho bản mệnh sự tin cậy từ những đồng nghiệp xung quanh. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc khá tốt. Con giáp này nếu muốn gia tăng nguồn thu nhập thì nên xuất hành đi về hướng Đông để gặp Tài Thần.  

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Mộc khắc Thổ nhắc nhở bạn nên cân bằng tốt giữa thời gian làm việc và gia đình. Tình cảm phai nhạt nếu không cứu vãn kịp thời. 

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (9/9/2022), Cát Tinh Thiên Tài trợ mệnh, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc không ngừng đổ về nhà, vận may lên đỉnh, tiền quấn chặt thân, muốn buông cũng khó - Ảnh 3
Dự báo tử vi ngày mai, thứ Sáu (9/9/2022), tuổi Dần vận may lên đỉnh, tiền quấn chặt thân, muốn buông cũng khó. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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