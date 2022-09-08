Tử vi ngày mới cho thấy, đúng 9h sáng mai ngày 9/9/2022, tuổi Thân được Tam Hội dẫn dắt nên vận trình ngày nhiều điều may mắn cát lành. Công việc không còn nhiều khó khăn và thử thách như trước khi mà con giáp này đã biết cách để nắm bắt được trọng tâm, tập trung vào phát huy điểm mạnh của mình nhằm nâng cao hiệu suất.

Thêm một điểm sáng nữa trong ngày này của tuổi Thân đến từ chuyện tình cảm. Con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, dù là nam hay nữ. Bạn hiểu rằng việc duy trì một gia đình hạnh phúc là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai vợ chồng, chứ không phụ thuộc vào bên nào nhiều hơn cả.

Thực Thần nhập cục, đường tài lộc của những chú Khỉ cũng vô cùng vượng sắc. Bản mệnh không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Nguồn thu nhập của con giáp này hôm nay chủ yếu là đến từ công việc chính.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn đúng 9h sáng mai ngày 9/9/2022 diễn ra thuận lợi dễ dàng. Việc hợp tác làm ăn trở nên dễ thở hơn bao giờ hết, các kế hoạch ngắn hạn cũng mau chóng hoàn thành. Bản mệnh có thể dành thời gian để nghiên cứu và nghĩ đến việc bắt tay thực hiện khi mọi thứ đã ổn định.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tràn ngập yêu thương. Ngũ hành tương sinh đem tới nhiều tin vui liên quan tới chuyện yêu đương cho người độc thân. Bản mệnh dễ dàng tìm được một nửa yêu thương nhờ vào sự mai mối, giới thiệu của người thân.

Tài vận: Vận trình tài lộc rực rỡ. Chính Tài nâng đỡ giúp thu nhập của những người này vững vàng hơn bao giờ hết.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi đúng 9h sáng mai ngày 9/9/2022 diễn ra thuận lợi như mơ. Việc chủ động trong quá trình làm việc giúp người tuổi này đi trước một bước so với những người đồng trang lứa của mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tươi sáng. Công việc hanh thông khiến cho nguồn thu nhập của con giáp này gia tăng đáng kể, từ đó cải thiện được chất lượng cuộc sống hiện tại.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút bất hòa. Bạn là một người khá cứng nhắc và cố chấp, đồng thời hiếm khi nào bạn chịu thống nhất quan điểm với nửa kia. Đó chính là nguyên nhân khiến cho đôi lứa yêu nhau nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bất hòa.

Đúng 9h sáng mai ngày 9/9/2022, người tuổi Thìn làm đâu thắng đó, vét vàng thiên hạ tụ hết về nhà. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm