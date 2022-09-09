Sau khi bước sang tháng 9, những người bạn sinh vào năm Dậu sẽ đi kèm với sự giàu có và vinh dự, bạn không muốn bị người khác lợi dụng nên phải nỗ lực để cải thiện bản thân. Tuy nhiên, mục tiêu quá tham vọng và không cụ thể, và rất khó để đạt được tất cả cùng một lúc, vì vậy, con đường phải đi từng bước, kiếm tiền bạc, cần phải có một quá trình từ nghèo đến giàu.

Tử vi 7 ngày tới (10/9 – 16/9) này cho biết, tuổi Dậu sẽ bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Công việc của tuổi Dậu diễn ra suôn sẻ, mọi công sức bỏ ra đều được đèn đáp xứng đáng.

Tuy từ đầu tháng tới nay, mọi việc vẫn diễn ra bình bình đối với người tuổi Tỵ, không gặp may nhưng cũng chẳng gặp hạn, nhưng trong 7 ngày tới (10/9 - 16/9), tuổi Tỵ lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Tỵ có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Tỵ cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Chính vì những lý do này mà tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp phát tài trong 7 ngày tới (10/9 -16/9).

Tuổi Thân

Các bạn thuộc con giáp khỉ, trong năm 2022, nhiều ngày trước đó của họ luôn bết bát. Dù là sự nghiệp hay tình duyên thì cũng thường gặp thất bại, tuy nhiên trong 7 ngày tới (10/9 - 16/9) được Phật phù hộ, may mắn hanh thông, con giáp khỉ bước đầu sẽ tỏa sáng, được người khác phái vây quanh. Tuổi Thân được nhiều người để ý, theo đuổi. Nếu còn độc thân thì đây là cơ hội tốt để tuổi Ngọ tìm được một nửa của mình. Vợ chồng có nơi có chốn tình cảm ngày càng bên chặt.

Tử vi 7 ngày tới (10/9 – 16/9), tuổi Thân là trúng số độc đắc, tiền bạc sum sê. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.