Tử vi 7 ngày tới (10/9 – 16/9), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc sum sê, vàng đeo lủng lẳng, cuộc sống hanh thông, may mắn liên tục vẫy gọi, nhà lầu xe sang bốn bánh cũng phủ vàng

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 02:18

Tử vi dự báo 7 ngày tới (10/9 – 16/9), 3 con giáp dưới đây may mắn trúng số độc đắc, 'hốt sạch' lộc trời, giàu bất thình lình ai cũng ghen tị.

Tuổi Dậu

Sau khi bước sang tháng 9, những người bạn sinh vào năm Dậu sẽ đi kèm với sự giàu có và vinh dự, bạn không muốn bị người khác lợi dụng nên phải nỗ lực để cải thiện bản thân. Tuy nhiên, mục tiêu quá tham vọng và không cụ thể, và rất khó để đạt được tất cả cùng một lúc, vì vậy, con đường phải đi từng bước, kiếm tiền bạc, cần phải có một quá trình từ nghèo đến giàu.

Tử vi 7 ngày tới (10/9 – 16/9) này cho biết, tuổi Dậu sẽ bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Công việc của tuổi Dậu diễn ra suôn sẻ, mọi công sức bỏ ra đều được đèn đáp xứng đáng. 

Tử vi 7 ngày tới (10/9 – 16/9), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc sum sê, vàng đeo lủng lẳng, cuộc sống hanh thông, may mắn liên tục vẫy gọi, nhà lầu xe sang bốn bánh cũng phủ vàng - Ảnh 1
Theo tử vi 7 ngày tới (10/9 – 16/9) cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ chuyển sang hướng mới tích cực hơn. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tỵ

Tuy từ đầu tháng tới nay, mọi việc vẫn diễn ra bình bình đối với người tuổi Tỵ, không gặp may nhưng cũng chẳng gặp hạn, nhưng trong 7 ngày tới (10/9 - 16/9), tuổi Tỵ lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Tử vi 7 ngày tới (10/9 – 16/9), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc sum sê, vàng đeo lủng lẳng, cuộc sống hanh thông, may mắn liên tục vẫy gọi, nhà lầu xe sang bốn bánh cũng phủ vàng - Ảnh 2

Không chỉ vậy, tuổi Tỵ có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Tỵ cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Chính vì những lý do này mà tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp phát tài trong 7 ngày tới (10/9 -16/9).

Tuổi Thân

Các bạn thuộc con giáp khỉ, trong năm 2022, nhiều ngày trước đó của họ luôn bết bát. Dù là sự nghiệp hay tình duyên thì cũng thường gặp thất bại, tuy nhiên trong 7 ngày tới (10/9 - 16/9) được Phật phù hộ, may mắn hanh thông, con giáp khỉ bước đầu sẽ tỏa sáng, được người khác phái vây quanh. Tuổi Thân được nhiều người để ý, theo đuổi. Nếu còn độc thân thì đây là cơ hội tốt để tuổi Ngọ tìm được một nửa của mình. Vợ chồng có nơi có chốn tình cảm ngày càng bên chặt.

Tử vi 7 ngày tới (10/9 – 16/9), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc sum sê, vàng đeo lủng lẳng, cuộc sống hanh thông, may mắn liên tục vẫy gọi, nhà lầu xe sang bốn bánh cũng phủ vàng - Ảnh 3
Tử vi 7 ngày tới (10/9 – 16/9), tuổi Thân là trúng số độc đắc, tiền bạc sum sê. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

Thần Tài thiên vị, 3 con giáp “hốt” bạc đầy tay, trúng số bất ngờ, công danh sự nghiệp phất lên như vũ bão, tay trái ôm vàng, tay phải lượm bạc trong vòng 7 ngày tới

Thần Tài thiên vị, 3 con giáp “hốt” bạc đầy tay, trúng số bất ngờ, công danh sự nghiệp phất lên như vũ bão, tay trái ôm vàng, tay phải lượm bạc trong vòng 7 ngày tới

Tử vi dự báo, 3 con giáp dưới đây sẽ “hốt” bạc đầy tay, tài vận phất lên như diều gặp gió, may mắn phát tài trong 7 ngày tới.

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