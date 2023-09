Tuy từ đầu tháng tới nay, mọi việc vẫn diễn ra bình bình đối với người tuổi Tỵ, không gặp may nhưng cũng chẳng gặp hạn, nhưng trong 7 ngày tới (10/9 - 16/9), tuổi Tỵ lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Tỵ có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Tỵ cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Chính vì những lý do này mà tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp phát tài trong 7 ngày tới (10/9 -16/9).

Tuổi Thân

Các bạn thuộc con giáp khỉ, trong năm 2022, nhiều ngày trước đó của họ luôn bết bát. Dù là sự nghiệp hay tình duyên thì cũng thường gặp thất bại, tuy nhiên trong 7 ngày tới (10/9 - 16/9) được Phật phù hộ, may mắn hanh thông, con giáp khỉ bước đầu sẽ tỏa sáng, được người khác phái vây quanh. Tuổi Thân được nhiều người để ý, theo đuổi. Nếu còn độc thân thì đây là cơ hội tốt để tuổi Ngọ tìm được một nửa của mình. Vợ chồng có nơi có chốn tình cảm ngày càng bên chặt.

Tử vi 7 ngày tới (10/9 – 16/9), tuổi Thân là trúng số độc đắc, tiền bạc sum sê. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.