Đúng 10 ngày tới (15/8 – 24/8 âm lịch), Song Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp uống no lộc trời, tiền ào ào vào như thác đổ, làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng có vàng rủng rỉnh

Tử vi cho biết đúng 10 ngày tới (15/8 – 24/8 âm lịch), 3 con giáp có sự nghiệp phát triển rực rỡ nhất, thu nhập dư dả giàu có, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
- Qua ngày mai (15/8 âm lịch), Thần Tài cưng chiều hết mực, 3 con giáp tiền nhiều bục ví, trúng số giàu to, tài lộc nhân đôi, tiền vàng ú ụ, sống cuộc đời giàu không lối thoát
- Song Hỷ tới nhà, 3 con giáp may mắn hơn trúng số độc đắc, ăn nên làm ra, thuận buồm xuôi gió, tiền vàng không bao giờ cạn trong vòng 15 ngày tới
Tuổi Tỵ
Những người tuổi Tỵ có tài năng và giàu ý chí vươn lên. Trong công việc, những người tuổi Tỵ chỉ cần siêng năng, chăm chỉ và ham học hỏi. Không những thế, bạn còn là người rất coi trọng tình cảm gia đình và các giá trị truyền thống.
Những người này sau khi kết hôn, thường có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Đồng thời, tuổi Tỵ cũng là con giáp này sống hiếu thuận, hòa nhã với gia đình hai bên nên được nhiều người yêu thương giúp đỡ.
Tử vi đúng 10 ngày tới (15/8 – 24/8 âm lịch), người tuổi Tỵ sẽ thành công trong sự nghiệp. Cuộc sống có những bước tiến vượt bậc, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Bạn hoàn toàn có cơ hội thăng chức, tăng lương, tiền đồ rộng mở.
Là con giáp có năng lực, trách nhiệm trong công việc, người tuổi này ngày càng được cấp trên tin tưởng. Trong thời gian tới do công việc tốt, thu nhập cao, bạn mang đến cho gia đình cuộc sống sung túc, đủ đầy.
Tuổi Mão
Nhìn xa trông rộng, có mắt nhìn người và vô cùng tinh tế nên Mão sẽ có 15 ngày đầu năm phúc lớn mệnh dày, tiền ùa vào túi ầm ầm. Chỉ cần nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc nên Mão cứ thế mà phất, tình tiền như ý.
Đặc biệt, đúng 10 ngày tới (15/8 – 24/8 âm lịch) nhờ được thần tài điểm danh, hỷ thần nâng đỡ, con giáp giàu có này sẽ đếm tiền sái tay, hốt hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà.
Tuổi Ngọ
Không cần biết thời gian trước khó khăn ra sao, đúng 10 ngày tới (15/8 – 24/8 âm lịch), người tuổi Ngọ sẽ làm đâu trúng đấy. Nếu có nợ nần thì không những trả được hết mà còn dư sức sắm sửa nhà lầu, xe hơi và tích lũy về sau, cuộc sống có thể nói tràn ngập tài lộc và may mắn.
Nhờ Thần Tài ưu ái nên dù làm công ăn lương hay làm nghề kinh doanh buôn bán thì tuổi Ngọ vẫn dễ dàng thu về tiền bạc đầy tay.
Nếu đang nung nấu ý định khởi nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh hay đơn giản là dự định rẽ theo nghề tay trái thì đây chính là thời điểm tốt để bắt đầu đó. Tất nhiên khó tránh khỏi “vạn sự khởi đầu nan”, song Thần Tài sẽ hỗ trợ họ phần nào để vượt qua được những trở ngại ban đầu, vẫn thu được tài lộc về đầy túi.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.