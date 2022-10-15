Tử vi tuần mới (17-23/10/2022): xuất hiện 3 con giáp vận đỏ như son, trả hết nợ cũ, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 15:01

3 con giáp trong tuần mới sẽ lội ngược dòng, sự nghiệp thịnh vượng.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn mang mệnh giàu sang phú quý, nên trong cuộc sống này họ cũng sẽ tìm được cách làm giàu chính đáng. Trong mắt người khác, tuổi Thìn là người rộng lượng và hào phóng, có nhiều bạn bè, và đặc biệt có nhiều bạn bè giàu có xung quanh.

Bất kể làm việc gì, tuổi Thìn cũng sẵn sàng nghiên cứu một cách nghiêm túc, họ đặt việc lợi nhuận lên hàng đầu và luôn cố gắng kiếm cách tăng thu nhập. Những người tuổi Thìn luôn cố gắng và hy vọng một ngày nào đó, những nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Chính vì thế mà khi bước sang tuần mới (17-23/10/2022), tuổi Thìn không những kiếm được nhiều tiền mà còn có được cuộc sống "vạn người mê". Thời gian này, với sự nỗ lực của bản thân, tuổi Thìn sẽ thu được tiền bạc ngày càng nhiều. Tuy giàu có nhưng họ sống khiêm tốn và rất có bản lĩnh, nhờ vậy mà ai cũng yêu thương.

Tử vi tuần mới (17-23/10/2022): xuất hiện 3 con giáp vận đỏ như son, trả hết nợ cũ, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Người tuổi Thìn vốn mang mệnh giàu sang phú quý, nên trong cuộc sống này họ cũng sẽ tìm được cách làm giàu chính đáng. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Các bạn chó rất hóm hỉnh, dũng cảm, tuy dễ làm mất lòng nhưng tốt bụng, thẳng tính, dũng cảm thử sức, sáng tạo và luôn làm cho cuộc sống của họ trở nên phong phú và thú vị. Trong công việc và sự nghiệp, tuổi Tuất thường rất có kế hoạch và tham vọng, họ có thể chịu cô đơn để thực hiện nguyện vọng.

Vận tài lộc của con giáp Tuất xoay vần trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của 4 sao tốt, nên sẽ có sự thay đổi rất lớn, dự tính sẽ thu lợi, sự nghiệp hanh thông khi bước sang tuần mới (từ 17 đến 23/10/2022).

Tử vi tuần mới (17-23/10/2022): xuất hiện 3 con giáp vận đỏ như son, trả hết nợ cũ, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
rong công việc và sự nghiệp, tuổi Tuất thường rất có kế hoạch và tham vọng, họ có thể chịu cô đơn để thực hiện nguyện vọng. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa ở trước kia khó khăn, trắc trở bao nhiêu, thì năm khi sang tuần mới sẽ suôn sẻ bấy nhiêu. Có thể nói đây là một cú lội ngược dòng gây sốc. Những người tuổi Ngọ sẽ có sự thay đổi lớn, được Bồ tát phù hộ, Thần Tài có thể đến, có quý nhân giúp đỡ khiến mọi việc suôn sẻ. Những người cầm tinh con ngựa hãy chăm chỉ làm việc để nghĩ đến sự nghiệp và sống một cuộc sống hạnh phúc nhé!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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