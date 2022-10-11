Top 3 con giáp may mắn nhất tháng 10 này, đến cuối tháng thu về khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 07:00

Dưới đây là danh sách 3 con giáp sẽ gặp nhiều hanh thông, thuận lợi trong chuyện làm ăn, công việc trong tháng này.

Tuổi Mão

Trong số những con giáp gặp vận may “tiền ập vào mặt'’ trong tháng 10 sẽ rất thiếu sót nếu như không nhắc đến tuổi Mão. Những người thuộc con giáp này vốn tính trời sinh là người hiền lành, chăm lo làm ăn lại có đời sống tình cảm sâu đậm, chung thủy nên mọi lành dữ trong tổ ấm đều được hóa giải trơn tru.

Tài vận của con giáp tuổi Mão bắt đầu chuyển hướng tích cực từ đầu tháng 10, nhưng lên đến đỉnh điểm sẽ rơi vào những ngày cưới tháng này. Cuối tháng 10 sang đầu tháng 11, người thuộc tuổi Mão sẽ có công việc suôn sẻ và thuận lợi mọi mặt, thăng tiến đến chóng mặt. Đặc biệt, đối với tuổi Mão nào đã kết hôn thì đây là giai đoạn để vợ chồng cùng đạt được thành công ngoài mong đợi.

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Trong số những con giáp gặp vận may “tiền ập vào mặt'’ trong tháng 10 sẽ rất thiếu sót nếu như không nhắc đến tuổi Mão. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn có tính cách hài hòa, thích đời sống an nhàn, ổn định và cũng rất tâm huyết với nghề nghiệp mình theo đuổi.

Trong tháng 10 này, bạn gặp nhiều may mắn trong công việc, nhất là nếu đang trong giai đoạn thực hiện một dự án nào đó và chờ đợi để hái quả ngọt. Đây là tháng để bạn thu hoạch thành quả, nhận được những tin vui đáng mong đợi. Bạn cũng sẽ cơ hội tiếp xúc và học hỏi nhiều điều thú vị từ những nhân vật quyền lực, có tiếng trong lĩnh vực mình làm.

Top 3 con giáp may mắn nhất tháng 10 này, đến cuối tháng thu về khối tài sản khủng - Ảnh 2
Người tuổi Thìn vốn có tính cách hài hòa, thích đời sống an nhàn, ổn định và cũng rất tâm huyết với nghề nghiệp mình theo đuổi. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Trong top 3 con giáp may mắn nhất tháng 10 chắc chắc không thể nào thiếu được Dần, con giáp này được sao Thiên Ấn mang tới tinh thần mạnh mẽ, vững vàng. Bạn nên tận dụng lúc này để phát huy khả năng đương đầu khó khăn, tháo gỡ bế tắc bằng chính năng lực của mình. Đồng thời đừng quên vận dụng những mối quan hệ thân tình để hợp tác làm ăn. Dần sẽ có khổi tài sản khủng vào những ngày cuối tháng này

Tuy nhiên, Dần nên chăm chỉ rèn luyện thể thao để tăng cường sức khỏe. Tránh làm việc quá độ nhé, vì đằng nào Dần cũng giàu mà.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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