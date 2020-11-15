Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (16/11 - 22/11): Dần, Thìn kiếm bạc tỷ trong chớp mắt, Tỵ đạp trúng hũ vàng, Mão bị thị phi vây hãm

Tâm linh - Tử vi 15/11/2020 05:35

Đừng dại tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem trước tử vi tuần mới 12 con giáp từ (16/11 - 22/11) bạn sẽ đoán biết được vận số của mình trong 7 ngày tới.

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 16/11 đến ngày 22/11 năm Canh Tý 2020 bạn sẽ đoán biết vận tài lộc, tình duyên, công danh, sự nghiệp của mình cực chính xác.

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Tý bị sao Thương Quan đeo bám nên công việc trì trệ, tiểu nhân án ngữ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 16/11 đến 22/11/2020 cho thấy, Tý sẽ có những ngày tới không mấy như ý. Bị sao Thương Quan đeo bám nên công việc trì trệ, tiểu nhân án ngữ.

Nếu đang ấp ủ kế hoạch mới trong công việc, Tý đừng dại triển khai kẻo mất cả chì lẫn chài, ôm món nợ khổng lồ vào người.

Tuổi Sửu

Nhờ có sao Thiên Tài chiếu mệnh nên Sửu sẽ có tử vi tuần mới đỏ chót như son, công danh sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió.

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, tình duyên viên mãn khiến ai cũng hờn ghen.

Tuổi Dần

Dù có bất mãn trong công việc thì Dần cũng đừng để bản thân mất bĩnh tĩnh. Chỉ cần kiểm soát tốt cảm xúc, tận dụng thời cơ Dần ắt kiếm được bộn tiền, đổi đời sau một đêm.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm Dần cần thẳng thắn, đừng ghen bóng ghen gió kẻo cả hai khó lòng hàn gắn. 

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Hãy cứ sống tử tế, đàng hoàng bạn ắt sẽ được đáp đền xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi tuần mới cho thấy, Mão sẽ có 7 ngày tới với khá nhiều rắc rối. Bị thị phi đeo bám nên Mão sẽ bị hiểu lầm hết lần này đến lần khác, dù muốn cũng không thể rửa sạch hàm oan.

Những lúc như thế, Mão đừng nhọc công đôi co. Hãy cứ sống tử tế, đàng hoàng bạn ắt sẽ được đáp đền xứng đáng.

Tuổi Thìn

Hỷ sự lâm môn, cơ hội đổi đời tìm đến tận cửa nên người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ có tuần mới phơi phới hân hoan.

Gánh tiền mỏi lưng, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể chính là phúc phần Thìn có được.

Tuổi Tỵ

Tử vi mới nhất chỉ rõ, ngay từ ngày đầu tiên của tuần mới Tỵ đã đạp trúng hũ vàng, thu về món lợi nhuận khổng lồ từ công việc làm ăn của mình.

Cuối tuần nằm duỗi mà ăn, từ đây đến cuối năm Tỵ cứ thế mà phất, muốn khổ cũng không được. 

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Hung cát đan xen, lành ít dữ nhiều nên Ngọ cần đề cao cảnh giá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hung cát đan xen, lành ít dữ nhiều nên Ngọ cần đề cao cảnh giác. Đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn kẻo mất trắng.

Ngọ hãy nhớ, chỉ cần vượt qua tuần mới xui xẻo một cách bình an bạn sẽ có những ngày cuối năm sung túc an nhàn.

Tuổi Mùi

Tài lộc hanh thông, làm đâu thắng đó nên Mùi sẽ kiếm được món tiền khá lớn trong thời gian ngắn.

Đầu tuần phú quý theo chân, giữa tuần may mắn ập vào nhà, cuối tuần cứ thế mà phất chính là lộc lá trời cho con giáp giàu sang vô đối này.

Tuổi Thân

Thân sẽ có tuần mới vượng vận đào hoa, nếu đang độc thân sẽ có đôi có cặp, nếu đã có gia đình sẽ càng ấm êm thuận hòa.

Càng về cuối tuần Thân càng có đường tài lộc hanh thông, giàu sang hưng thịnh. 

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Dậu ắt có của ăn của để, túi rủng rỉnh tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sao Thiên Ấn sẽ đưa đường chỉ lối, giúp Dậu tìm được hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp của mình.

Chỉ cần chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm Dậu ắt có của ăn của để, túi rủng rỉnh tiền.

Tuổi Tuất

Tuất đừng giận quá mất khôn, cũng đừng bảo thủ trong công việc kẻo phạm phải sai lầm đáng tiếc.

Chỉ cần bớt những tranh chấp không đáng có bạn sẽ đủ bình tâm để suy xét mọi điều cẩn trọng hơn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ phải nhận tin xấu về chuyện tình cảm trong tử vi tuần mới từ 16/11 đến 22/11/2020. Nếu không biết cách vun đắp bạn sẽ vô tình tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân, cướp đi hạnh phúc đang có.

Sao Thái Tuế án ngữ nên Hợi cũng cần cẩn thận khi đi lại để tránh họa huyết quang.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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