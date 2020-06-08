Tử vi tuần mới 12 con giáp (08/06 - 14/06): Thìn làm ăn vượng phát, Dần rung đùi hốt bạc, Dậu tài vận bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 08/06/2020 00:57

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 08/06 - 14/06/2020 cho thấy Dần, Dậu, Thìn sẽ có tuần mới đỏ chót như son, những con giáp khác có khá nhiều biến động.

Đừng dại vung tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (08/06 - 14/06) bạn đã có thể đoán biết vận mệnh của mình trong 7 ngày tới, cực chính xác.

tu vi tuan moi 12 con giap 1
Tý cần cẩn trọng trong chuyện tiền bạc, đừng vì một phút bốc đồng mà tự khiến bản thân hao tài tốn của - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo dự đoán tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 08/06 - 14/06/2020 cho thấy, người tuổi Tý sẽ phải đối diện với khá nhiều điều không may mắn, liên tục bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu hãm hại.

Thế nên,Tý cần cẩn trọng trong chuyện tiền bạc, đừng vì một phút bốc đồng mà tự khiến bản thân hao tài tốn của.

Tuổi Sửu

Nhờ có quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà nên Sửu sẽ có tuần mới với tài vận thăng hoa, tình tiền viên mãn.

Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp may mắn này cũng kiếm được bộn tiền, càng về cuối tuần càng sung túc đủ đầy, tha hồ hưởng lộc trời cho.

Tuổi Dần

Nổi tiếng là con giáp cá tính, bản lĩnh, dám dấn thân nên người tuổi Dần được rất nhiều người quý mến, thương yêu, tạo mọi điều kiện hỗ trợ trong công việc.

Trong tuần mới từ 08/06 - 14/06 con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, gánh tiền mỏi lưng. Đầu tuần vận đỏ như son, giữa tuần tiền ùa vào nhà, cuối tuần rung đùi hốt bạc là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có này.

tu vi tuan moi 12 con giap 2
Đừng quá dễ dàng tin người kẻo Mão phải trả giá đắt cho sự cả tin của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu ngáng đường nên Mão cần đề cao cảnh giác trong tử vi tuần mới này. Bởi lẽ, chỉ cần bạn lơ là một giây thì đã vô tình tạo điều kiện cho tiểu nhân có cơ hội hãm hại mình.

Đừng quá dễ dàng tin người kẻo Mão phải trả giá đắt cho sự cả tin của mình.

Tuổi Thìn

Thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Thân đã gầy dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Trong tuần thứ hai của tháng 6 năm Canh TÝ 2020 này, Thìn sẽ có tài vận viên mãn, công danh xán lạn, lắm của nhiều tiền khiến ai cũng hờn.

Tuổi Tỵ

Có tham vọng làm giàu, có tài mưu lược nên không ai có thể phủ nhận sự tài năng, thông minh của Tỵ. Tuy nhiên, Tỵ đừng vội ngủ quên trên chiến thắng, cũng đừng để sự bồng bột lấn áy lý trí kẻo phạm phải sai lầm trong công việc.

Học cách lắng nghe, ghi nhận những đóng góp chính là cách để Tỵ thêm trưởng thành, thành công trong tương lai.

tu vi tuan moi 12 con giap 3
Ngọ cứ việc thoải mái tận hưởng bởi dù muốn bạn cũng chẳng khổ được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bị sao đào hoa đeo bám nên nếu đang độc thân Ngọ sẽ nhanh chóng tìm được một nửa của đời mình trong tử vi tuần mới này. Nếu đã có cặp có đôi, Ngọ và một nửa sẽ có chuyến du lịch xa đáng nhớ.

Tài vận vượng phát, túi rủng rỉnh tiền nên Ngọ cứ việc thoải mái tận hưởng bởi dù muốn bạn cũng chẳng khổ được.

Tuổi Mùi

Mùi đừng vung tay quá trán, cũng đừng quá thoải mái trong chuyện tiền nong kẻo chính bạn sẽ làm khó bản thân.

Cũng vậy, trong công việc Mùi hãy giữ mình khỏi những thị phi, đừng để đồng nghiệp xấu có cơ hội gây nên những rắc rối để đổ oan, hòng hạ uy tín của bạn.

Tuổi Thân

Thân sẽ có tuần mới thắng lớn với tài chính dồi dào, sự nghiệp phất nhanh như diều gặp gió. Nếu được cấp trên giao cho những nhiệm vụ khó nhằn Thân hãy tận dụng ngay bởi đây chính là cơ hội để bạn khẳng định năng lực, giá trị của bản thân.

tu vi tuan moi 12 con giap 4
Dậu đừng vội tự mãn, hãy nhớ rằng chỉ cần bạn tiêu xài hoang phí, không biết quản lý tài chính thì núi tiền cũng hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo dự đoán tử vi tuần mới của 12 con giáp, Dậu sẽ có tài vận bùng nổ, sự nghiệp thuận lợi thăng tiến.

Dậu đừng vội tự mãn, hãy nhớ rằng chỉ cần bạn tiêu xài hoang phí, không biết quản lý tài chính thì núi tiền cũng hết, chẳng còn đồng nào trong túi.

Tuổi Tuất

Là con giáp có trách nhiệm trong công việc, đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu nhưng trong tuần mới này Tuất sẽ phải đối diện với khá nhiều rủi ro.

Hãy cứ bình tĩnh đối mặt với nguy khó, chỉ cần vượt qua chính mình bạn ắt được hưởng hồng phúc trời cho.

Tuổi Hợi

Hợi sẽ có tuần mới với khá nhiều tin vui tài lộc, may mắn gõ cửa tới tấp. Công việc thuận lợi sẽ giúp Hợi đạt được những gì bấy lâu nay mình khát khao, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục.

Phú quý theo chân, may mắn lại gần sẽ khiến Hợi có cả tháng 6/2020 đỏ chót như son, làm gì cũng kiếm được bộn tiền.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp may mắn nhất tuần (8/6 - 14/6): Song hỷ lâm môn, bạc tiền dư dả

3 con giáp may mắn nhất tuần (8/6 - 14/6): Song hỷ lâm môn, bạc tiền dư dả

Nếu thuộc top con giáp may mắn nhất tuần từ (8/6 -14/6) gia chủ sẽ tha hồ hốt bạc vào nhà, càng về cuối tuần càng thêm phúc thêm phần, làm ăn thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi tuần mới của 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 30 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 1 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 3 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 20 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 9 giờ 55 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ