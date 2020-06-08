Tử vi tuần mới 12 con giáp (08/06 - 14/06): Thìn làm ăn vượng phát, Dần rung đùi hốt bạc, Dậu tài vận bùng nổ

Theo dự đoán tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 08/06 - 14/06/2020 cho thấy, người tuổi Tý sẽ phải đối diện với khá nhiều điều không may mắn, liên tục bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu hãm hại.

Đừng dại vung tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (08/06 - 14/06) bạn đã có thể đoán biết vận mệnh của mình trong 7 ngày tới, cực chính xác.

Nhờ có quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà nên Sửu sẽ có tuần mới với tài vận thăng hoa, tình tiền viên mãn.

Thế nên,Tý cần cẩn trọng trong chuyện tiền bạc, đừng vì một phút bốc đồng mà tự khiến bản thân hao tài tốn của.

Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp may mắn này cũng kiếm được bộn tiền, càng về cuối tuần càng sung túc đủ đầy, tha hồ hưởng lộc trời cho.

Tuổi Dần

Nổi tiếng là con giáp cá tính, bản lĩnh, dám dấn thân nên người tuổi Dần được rất nhiều người quý mến, thương yêu, tạo mọi điều kiện hỗ trợ trong công việc.

Trong tuần mới từ 08/06 - 14/06 con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, gánh tiền mỏi lưng. Đầu tuần vận đỏ như son, giữa tuần tiền ùa vào nhà, cuối tuần rung đùi hốt bạc là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có này.

Đừng quá dễ dàng tin người kẻo Mão phải trả giá đắt cho sự cả tin của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu ngáng đường nên Mão cần đề cao cảnh giác trong tử vi tuần mới này. Bởi lẽ, chỉ cần bạn lơ là một giây thì đã vô tình tạo điều kiện cho tiểu nhân có cơ hội hãm hại mình.

Đừng quá dễ dàng tin người kẻo Mão phải trả giá đắt cho sự cả tin của mình.

Tuổi Thìn

Thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Thân đã gầy dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Trong tuần thứ hai của tháng 6 năm Canh TÝ 2020 này, Thìn sẽ có tài vận viên mãn, công danh xán lạn, lắm của nhiều tiền khiến ai cũng hờn.

Tuổi Tỵ

Có tham vọng làm giàu, có tài mưu lược nên không ai có thể phủ nhận sự tài năng, thông minh của Tỵ. Tuy nhiên, Tỵ đừng vội ngủ quên trên chiến thắng, cũng đừng để sự bồng bột lấn áy lý trí kẻo phạm phải sai lầm trong công việc.

Học cách lắng nghe, ghi nhận những đóng góp chính là cách để Tỵ thêm trưởng thành, thành công trong tương lai.

Ngọ cứ việc thoải mái tận hưởng bởi dù muốn bạn cũng chẳng khổ được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bị sao đào hoa đeo bám nên nếu đang độc thân Ngọ sẽ nhanh chóng tìm được một nửa của đời mình trong tử vi tuần mới này. Nếu đã có cặp có đôi, Ngọ và một nửa sẽ có chuyến du lịch xa đáng nhớ.

Tài vận vượng phát, túi rủng rỉnh tiền nên Ngọ cứ việc thoải mái tận hưởng bởi dù muốn bạn cũng chẳng khổ được.

Tuổi Mùi

Mùi đừng vung tay quá trán, cũng đừng quá thoải mái trong chuyện tiền nong kẻo chính bạn sẽ làm khó bản thân.

Cũng vậy, trong công việc Mùi hãy giữ mình khỏi những thị phi, đừng để đồng nghiệp xấu có cơ hội gây nên những rắc rối để đổ oan, hòng hạ uy tín của bạn.

Tuổi Thân

Thân sẽ có tuần mới thắng lớn với tài chính dồi dào, sự nghiệp phất nhanh như diều gặp gió. Nếu được cấp trên giao cho những nhiệm vụ khó nhằn Thân hãy tận dụng ngay bởi đây chính là cơ hội để bạn khẳng định năng lực, giá trị của bản thân.

Dậu đừng vội tự mãn, hãy nhớ rằng chỉ cần bạn tiêu xài hoang phí, không biết quản lý tài chính thì núi tiền cũng hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo dự đoán tử vi tuần mới của 12 con giáp, Dậu sẽ có tài vận bùng nổ, sự nghiệp thuận lợi thăng tiến.

Dậu đừng vội tự mãn, hãy nhớ rằng chỉ cần bạn tiêu xài hoang phí, không biết quản lý tài chính thì núi tiền cũng hết, chẳng còn đồng nào trong túi.

Tuổi Tuất

Là con giáp có trách nhiệm trong công việc, đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu nhưng trong tuần mới này Tuất sẽ phải đối diện với khá nhiều rủi ro.

Hãy cứ bình tĩnh đối mặt với nguy khó, chỉ cần vượt qua chính mình bạn ắt được hưởng hồng phúc trời cho.

Tuổi Hợi

Hợi sẽ có tuần mới với khá nhiều tin vui tài lộc, may mắn gõ cửa tới tấp. Công việc thuận lợi sẽ giúp Hợi đạt được những gì bấy lâu nay mình khát khao, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục.

Phú quý theo chân, may mắn lại gần sẽ khiến Hợi có cả tháng 6/2020 đỏ chót như son, làm gì cũng kiếm được bộn tiền.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.