3 con giáp may mắn nhất tuần (8/6 - 14/6): Song hỷ lâm môn, bạc tiền dư dả

Tâm linh - Tử vi 08/06/2020 06:14

Nếu thuộc top con giáp may mắn nhất tuần từ (8/6 -14/6) gia chủ sẽ tha hồ hốt bạc vào nhà, càng về cuối tuần càng thêm phúc thêm phần, làm ăn thuận lợi.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tuần đầu tiên của tháng 6 không mấy may mắn nhưng bước sang tử vi tuần mới từ (8/6 - 14/6) top con giáp may mắn này sẽ có tài vận đỏ chót như son, đổi đời ngoạn mục.

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Tiền chất chật túi, sung sướng an nhàn là những gì Ngọ nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ chính là con giáp may mắn nhất tử vi tuần mới từ (8/6 -14/6), dù làm thuê hay làm chủ Ngọ cũng đắc tài đắc lộc, thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Càng về cuối tuần con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra.

Không chỉ tình hình tài chính cải thiện đáng kể, tình duyên của Ngọ cũng hạnh phúc ấm êm. Mọi giận hờn, cãi vã đề được thu xếp ổn thỏa, cả hai sẽ hiểu và biết trân trọng nhau hơn. Tiền chất chật túi, sung sướng an nhàn là những gì Ngọ nắm chắc trong tay.

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Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình Thân ắt trở thành con giáp giàu có ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có những bứt phá mạnh mẽ trong tuần mới này. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ Thân sẽ tha hồ gánh lộc vào nhà, làm đâu thắng đó, công việc khởi sắc. Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn ùa vào nhà Thân.

Nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh Thân hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình Thân ắt trở thành con giáp giàu có ngút trời, cả tháng 6 năm Canh Tý 2020 ngập trong nhung lụa.

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Giữa tuần phúc lộc tề tựu, cuối tuần túi chật cứng tiền là lá số tử vi trời đã an bài cho người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, điềm đạm và chăm chỉ nên dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Dậu vẫn có thể tự làm đại gia của chính mình khi còn khá trẻ. Dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường Dậu cũng không từ bỏ tham vọng đổi đời.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì bước sang tuần thứ hai của tháng 6/2020 con giáp may mắn này sẽ quơ tay là có tiền. Giữa tuần phúc lộc tề tựu, cuối tuần túi chật cứng tiền là lá số tử vi trời đã an bài cho người tuổi Dậu.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Trong những tháng cuối năm 2020, top con giáp may mắn này sẽ kiếm được bộn tiền, giàu nhanh đến chóng mặt khiến ai cũng hờn.

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