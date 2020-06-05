Phúc tướng sinh tài lộc, chỉ cần 3 chỗ này đầy đặn gia chủ ắt có tiền tài hưng thịnh, trước ngưỡng 35 nhà xe có đủ

Tâm linh - Tử vi 05/06/2020 17:28

Sách nhân tướng học có nói, chỉ cần sở hữu những điểm này trên cơ thể đầy đặn thì chủ nhân ắt hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, trở thành đại gia trước ngưỡng 35.

Theo nhân tướng học, người có 3 điểm này trên cơ thể càng to, càng đầy đặn chính là nét phúc tướng hiếm có khó tìm. Chẳng những ăn nên làm ra, sinh nhiều tài lộc, sau ngưỡng 35 chỉ việc rung đùi hưởng lộc.

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Nhà xe có đủ, sung sướng như tiên chính là phúc phần trời đã an bài cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Má đầy đặn

Các chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, má của một người chính là nơi biểu thị may mắn tài lộc của họ. Thế nên, nếu sở hữu vùng má đầy đặn, mũm mĩm gia chủ sẽ thu hút may mắn, tiền tự chui vào túi ào ào như thác lũ.

Má càng đầy chủ chân càng lắm của nhiều tiền. Thuở thiếu thời cơ cực đến mấy thì trước ngưỡng 35 người có nét phúc tướng này cũng nằm trên đống vàng, tiền chất chật két. Nhà xe có đủ, sung sướng như tiên chính là phúc phần trời đã an bài cho họ.

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Nhờ đồng vợ đồng chồng nên cơ ngơi vững chắc, giàu có hưng thịnh là những gì họ nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Cằm đầy đặn

Người có chiếc cằm đầy, mềm mại sinh ra đã được hưởng phúc phần trời cho. Họ chăm chỉ, siêng năng và có ý chí nên càng nỗ lực vươn lên càng phú quý phát tài, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong. Dù làm thuê hay làm chủ người có nét quý tướng này cũng có công danh xán lạn, tương lai rộng mở.

Sau khi kết hôn, người có chiếc cằm đầy đặn ắt sẽ có cuộc sống hôn nhân ấm êm viên mãn. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngập tràn. Nhờ đồng vợ đồng chồng nên cơ ngơi vững chắc, giàu có hưng thịnh là những gì họ nắm chắc trong tay.

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Nhờ có quý nhân theo chân, thần tài đưa đường chỉ lối nên người có nét phúc tướng này sẽ cả đời ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Mông đầy đặn

Vòng ba đầy đặn không chỉ là nét tướng của người phúc lớn mệnh dày, mà còn biểu thị cho người được hưởng nhiều phúc lành trời cho. Người có mông càng đầy đặn, càng to ắt gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu.

Nhờ có quý nhân theo chân, thần tài đưa đường chỉ lối nên người có nét phúc tướng này sẽ cả đời ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng chẳng được.

 (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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