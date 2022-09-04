Tử vi tuần mới (05/09 - 11/09), Ngọc Hoàng "điểm mặt gọi tên", Thần Tài "ban phát vàng bạc", 3 con giáp sau vượng tài vượng phúc, sự nghiệp vững vàng, vạn sự hoàn mỹ cả tuần

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 16:45

Tuần mới, các con giáp sau hãy chuẩn bị tinh thần đón vô vàn hỷ sự, may mắn, tài lộc vào cửa ào ào như thác lũ.

 

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mão tính tình phóng khoáng và thích giúp đỡ người khác. Họ cũng thích khám phá những điều mới mẻ nên dễ có được thành công.

Vì có quý nhân tương trợ nên hễ Mão gặp khó khăn là người ấy sẽ xuất hiện và mang theo nguồn năng lượng tích cực giúp Mão vượt qua mọi chuyện. Hơn nữa, Mão cũng là con giáp nỗ lực, chịu khó trong công việc.

Trong tuần mới sắp tới này, người tuổi Mão có công việc thuận lợi, có thể ký kết hợp đồng lớn. Nếu có khó khăn về tài chính thì đây cũng là lúc mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa giúp Mão tha hồ hốt bạc. Con giáp này có cơ hội làm việc, kiếm tiền, làm giàu nhanh chóng. Điều này giúp Mão gia tăng thu nhập cho bản thân. Đây sẽ là khoảng thời gian mà Mão kiếm được món hời lớn, tha hồ gánh lộc về nhà.

Tử vi tuần mới (05/09 - 11/09), Ngọc Hoàng 'điểm mặt gọi tên', Thần Tài 'ban phát vàng bạc', 3 con giáp sau vượng tài vượng phúc, sự nghiệp vững vàng, vạn sự hoàn mỹ cả tuần - Ảnh 1
Đây sẽ là khoảng thời gian mà Mão kiếm được món hời lớn, tha hồ gánh lộc về nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần mới này, con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận không ngừng đi lên. Được gia đình và bạn bè ủng hộ, họ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Người sinh năm Tỵ này sẽ chứng minh được tài năng của bản thân mình.

Người tuổi Tỵ làm kinh doanh cũng có cơ hội tiếp cận những khách hàng tiềm năng. Nhiều người sẽ tìm đến đề nghị hợp tác với họ. Trong khi, một số người tuổi Tỵ trong tuần mới này cũng bắt đầu công việc mới với hành trình mới. Tài lộc của người tuổi Tỵ vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên phúc lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Vào thời điểm này, họ đạt được thành tích tốt trong công việc nên được cấp trên trọng dụng.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp này làm đâu thắng đấy, thu nhập dồi dào hơn thời gian trước.

Tử vi tuần mới (05/09 - 11/09), Ngọc Hoàng 'điểm mặt gọi tên', Thần Tài 'ban phát vàng bạc', 3 con giáp sau vượng tài vượng phúc, sự nghiệp vững vàng, vạn sự hoàn mỹ cả tuần - Ảnh 2
Tài lộc của người tuổi Tỵ vượng hơn thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi học có nói, trong tuần mới, tuổi Dần sẽ gặp may mắn trong cả cuộc sống lẫn công việc. Những vướng mắc, bất ổn của thời kỳ trước sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn và suôn sẻ của họ. Tuổi Dần sẽ được cấp trên ghi nhận, khả năng họ được thăng chức, tăng lương hoặc kiếm được 1 khoản thu kha khá nào đó là rất cao. Chính vì thế, tuổi Dần hãy biết cách thể hiện mình, nên biết nắm bắt, chớ bỏ qua cơ hội tốt. 

Nếu biết đa dạng nguồn thu nhập và dám thử 1 chút liều lĩnh, có lẽ tuổi Dần sẽ có thể cải thiện được đáng kể tình hình tài chính của mình. Chỉ có 1 điều cần lưu ý, đó là việc cống hiến quá nhiều cho công việc có thể khiến tuổi Dần kiệt sức, chính vì thế, những người tuổi Dần cũng cần chú ý hơn đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân nhé.    

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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