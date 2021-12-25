Tử vi tuần cuối năm, ngày 27-31/12, 3 con giáp nhận về cơn mưa tài lộc, vạn sự hanh thông, cuộc sống viên mãn

Trong tuần cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp được Thần Tài phù hộ, thu về nhiều tài lộc, cuộc sống vinh hoa phú quý.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo, từ ngày 27 đến 31/12/2021, người tuổi Dần tài lộc tăng vọt, cầu được ước thấy và có thêm nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Người làm công hay người làm chủ, tự kinh doanh đều nhận về nhiều tài lộc, tiền bạc ngày một tăng. Chỉ cần Dần chăm chỉ, nỗ lực thì sẽ có thu nhập cao, túi tiền rủng rỉnh.

Từ ngày 27 đến 31/12/2021, người tuổi Ngọ vận thế của người tuổi Ngọ ngày càng đi lên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ ngày 27 đến 31/12/2021, người tuổi Ngọ vận thế của người tuổi Ngọ ngày càng đi lên. Con giáp này nhận được thêm cơ hội phát tài, tiền bạc cứ thế về đầy túi. Họ có nhiều mối quan hệ nên sẽ được quý nhân giúp đỡ. Nếu biết phát huy vận may của mình, sẽ là bước đệm tốt cho năm 2022 huy hoàng và đắc lộc.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo từ ngày 27 đến 31/12/2021, cho thấy vận trình của người tuổi Dậu lên như diều gặp gió. Nhờ được Thần Tài ban phát của cải nên công việc ăn nên làm ra, dễ sinh lời lớn. Người làm kinh doanh có thể ký được hợp đồng lớn, gặp được khách hàng tiềm năng. Trong khi người làm công được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện để tiến xa hơn trong sự nghiệp.

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