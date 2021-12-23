Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 24/12, 3 con giáp bị ‘Thần Tình Yêu’ quay lưng, tình cảm ảm đạm buồn phiền, tài lộc cũng ảnh hưởng không ít

Vận trình tình cảm kém sự yên bình. Ảnh hưởng của ngũ hành Thổ khắc Thủy báo hiệu về sự rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm. Cái tôi quá lớn của hai người khiến không ai chịu nhường nhịn hay lắng nghe ai.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận buồm xuôi gió. Lục Hợp trợ mệnh giúp tuổi Sửu thành công trong việc tạo dựng, giữ gìn các mối quan hệ xã giao. Vận trình tài lộc tuy không quá nổi bật nhưng cũng có điểm sáng. Chính Ấn xuất hiện giúp bản mệnh có cơ hội thể hiện bản thân, đem về cơ hội tài chính trong ngày hôm nay.

Vận trình tình cảm ảm đạm buồn phiền. Ảnh hưởng của ngũ hành Thủy khắc Hỏa cho rằng người độc thân chưa thể nào quên được những buồn phiền xưa cũ. Đây là lúc bản mệnh cần gạt bỏ những gì đã qua và mở lòng đón nhận tình cảm mới.

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vất vả khó khăn. Thiên Quan chiếu mệnh cho thấy người tuổi Tỵ có thể sẽ chịu ít nhiều tổn thất trong quá trình làm ăn. Chưa kể, tiểu nhân đeo bám còn có thể giáng đòn bất ngờ khiến bản mệnh gặp hết khó khăn này tới trở ngại khác. Vận trình tài lộc bấp bênh.

Tử vi người tuổi Tuất

Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Chuyện tình yêu đôi lứa kém sắc rõ rệt trong ngày Thổ khắc Thủy. Việc bận rộn với những dự định riêng khiến bạn và người ấy không còn quá mặn nồng trong mối quan hệ này.

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 24/12, vận trình tình cảm của người tuổi Tuất buồn nhiều hơn vui. Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không cần lo lắng. Thiên Ấn nhập cục cho rằng người tuổi này không cần lo lắng quá mức vì công việc đã dần ổn thỏa. Tuy không quá xuất sắc nhưng vẫn nhận được phản hồi tích cực từ cấp trên.

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