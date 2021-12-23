Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 24/12, 3 con giáp bị ‘Thần Tình Yêu’ quay lưng, tình cảm ảm đạm buồn phiền, tài lộc cũng ảnh hưởng không ít

Tâm linh - Tử vi 23/12/2021 16:36

Ngày mai là thứ 6, ngày 245/12 là lễ Giáng Sinh, trong khi các con giáp khác vô cùng hạnh phúc thì 3 con giáp dưới đây lại gặp nhiều buồn phiền trong cả tình cảm và tiền bạc.

 

Tử vi người tuổi Sửu

Vận trình tình cảm kém sự yên bình. Ảnh hưởng của ngũ hành Thổ khắc Thủy báo hiệu về sự rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm. Cái tôi quá lớn của hai người khiến không ai chịu nhường nhịn hay lắng nghe ai.

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 24/12, 3 con giáp bị ‘Thần Tình Yêu’ quay lưng, tình cảm ảm đạm buồn phiền, tài lộc cũng ảnh hưởng không ít - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 24/12, vận trình tình cảm của người tuổi Sửu kém sự yên bình. Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận buồm xuôi gió. Lục Hợp trợ mệnh giúp tuổi Sửu thành công trong việc tạo dựng, giữ gìn các mối quan hệ xã giao. Vận trình tài lộc tuy không quá nổi bật nhưng cũng có điểm sáng. Chính Ấn xuất hiện giúp bản mệnh có cơ hội thể hiện bản thân, đem về cơ hội tài chính trong ngày hôm nay.

Tử vi người tuổi Tỵ

Vận trình tình cảm ảm đạm buồn phiền. Ảnh hưởng của ngũ hành Thủy khắc Hỏa cho rằng người độc thân chưa thể nào quên được những buồn phiền xưa cũ. Đây là lúc bản mệnh cần gạt bỏ những gì đã qua và mở lòng đón nhận tình cảm mới.

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vất vả khó khăn. Thiên Quan chiếu mệnh cho thấy người tuổi Tỵ có thể sẽ chịu ít nhiều tổn thất trong quá trình làm ăn. Chưa kể, tiểu nhân đeo bám còn có thể giáng đòn bất ngờ khiến bản mệnh gặp hết khó khăn này tới trở ngại khác. Vận trình tài lộc bấp bênh.

Tử vi người tuổi Tuất

Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Chuyện tình yêu đôi lứa kém sắc rõ rệt trong ngày Thổ khắc Thủy. Việc bận rộn với những dự định riêng khiến bạn và người ấy không còn quá mặn nồng trong mối quan hệ này.

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 24/12, 3 con giáp bị ‘Thần Tình Yêu’ quay lưng, tình cảm ảm đạm buồn phiền, tài lộc cũng ảnh hưởng không ít - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 24/12, vận trình tình cảm của người tuổi Tuất buồn nhiều hơn vui. Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không cần lo lắng. Thiên Ấn nhập cục cho rằng người tuổi này không cần lo lắng quá mức vì công việc đã dần ổn thỏa. Tuy không quá xuất sắc nhưng vẫn nhận được phản hồi tích cực từ cấp trên.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Chia buồn với 3 con giáp số phận long đong, tiểu nhân quấy phá suốt năm 2022, muốn yên ổn làm ăn cũng khó nên hết sức đề phòng

Chia buồn với 3 con giáp số phận long đong, tiểu nhân quấy phá suốt năm 2022, muốn yên ổn làm ăn cũng khó nên hết sức đề phòng

Xin chia buồn với 3 con giáp bị tiểu nhân quấy phá năm 2022, nếu có tên trong danh sách này bạn đừng buồn mà hay kiên trì và cố gắng vượt qua nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai vận trình tình cảm con giáp kém may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 27 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'