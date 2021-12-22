8 ngày cuối cùng của tháng 12 dương lịch, 3 con giáp may mắn phát tài, lấy lại mọi thứ đã mất, qua năm 2022 mục tiêu trở thành đại gia nằm trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 17:23

Theo tử vi 12 con giáp cho thấy trong 8 ngày cuối của tháng 12/2021, 3 con giáp dưới đây sẽ nắm bắt được “cơ hội vàng” sẽ lội ngược dòng. Cơ hội phát tài phát lộc, giàu sang phú quý nằm trong tầm tay.

Mới đây, CĐM truyền nhau đoạn clip người bố có hành động thô lỗ khi gắp thức ăn cho con mình. Trong clip, người bố đưa miếng bạch tuộc nướng cho bé gái, tuy nhiên bé gái lắc đầu từ chối. Cậu con trai ngồi kế bé gái, kề bát cơm lên trước để xin bố mình. 

Thay vì nhẹ nhàng đưa thức ăn cho con, ông bố lại bóc bằng tay không và thảy từ xa vào bát xong. Miếng bạch tuộc không vào bát cơm mà lại rơi ra ngoài đất. Cậu bé tuy nhỏ, nhưng đã lên tiếng "Cho con ăn như cho chó ăn vậy trời".

Sau khi đoạn clip đăng tải, người bố đã nhận rất nhiều chỉ trích từ CĐM. 

8 ngày cuối cùng của tháng 12 dương lịch, 3 con giáp may mắn phát tài, lấy lại mọi thứ đã mất, qua năm 2022 mục tiêu trở thành đại gia nằm trong tầm tay - Ảnh 1

 

8 ngày cuối cùng của tháng 12 dương lịch, 3 con giáp may mắn phát tài, lấy lại mọi thứ đã mất, qua năm 2022 mục tiêu trở thành đại gia nằm trong tầm tay - Ảnh 2
Rất nhiều người xem có ý kiến trước hành động cuả ông bố 

 

Bên cạnh ý kiến phản đối ông bố, một bộ phận lên tiếng bảo vệ, cho rằng netizen đang có cái nhìn quá khắt khe:

- Mọi người đừng nghĩ quá lên, người bố chỉ đang trêu các con thôi mà. Ngay từ đầu anh ấy đã chủ đích quay video để chọc con.

- Bố ngồi xa con, khó đưa thức ăn nên đành phải làm thế thôi. Nhưng lần sau chủ thớt nên rút kinh nghiệm nhé. 

- Vô tình làm rớt đồ ăn ra ngoài thôi chứ mình nghĩ không cố ý. 

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