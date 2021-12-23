Chia buồn với 3 con giáp số phận long đong, tiểu nhân quấy phá suốt năm 2022, muốn yên ổn làm ăn cũng khó nên hết sức đề phòng

Tâm linh - Tử vi 23/12/2021 15:02

Xin chia buồn với 3 con giáp bị tiểu nhân quấy phá năm 2022, nếu có tên trong danh sách này bạn đừng buồn mà hay kiên trì và cố gắng vượt qua nhé.

 

Con giáp tuổi Thìn

Chia buồn với người tuổi Thìn vì bạn là con giáp bị tiểu nhân quấy phá năm 2022, như vậy tức là để gặt hái được thành công, bạn sẽ cần cố gắng rất nhiều chứ không thể nghĩ đến chuyện “ngồi mát ăn bát vàng”.

Chia buồn với 3 con giáp số phận long đong, tiểu nhân quấy phá suốt năm 2022, muốn yên ổn làm ăn cũng khó nên hết sức đề phòng - Ảnh 1
Chia buồn với người tuổi Thìn vì bạn là con giáp bị tiểu nhân quấy phá năm 2022. Ảnh minh họa: Internet

Quá trình làm ăn của bạn vướng phải không ít cản trở, khó khăn. Đôi lúc bạn vướng phải cạnh tranh của đối thủ, bị người khác chơi xấu, nhưng đừng vì thế mà nghĩ đến việc đầu hàng. Hãy coi những trắc trở ấy là động lực để tiến về phía trước nhé, rồi sẽ lúc thu về quả ngọt.

Con giáp tuổi Thân

Do kẻ tiểu nhân luôn rình rập tìm cách ám hại mà người tuổi Thân sẽ phải làm việc vất vả hơn khoảng thời gian trước đó khá nhiều. Năm 2022 này, bạn mất công mất sức làm việc mà chưa chắc đã thu về kết quả như mong đợi.

Trong thời điểm vận quý nhân kém sắc, bạn tốt nhất không nên nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác mà hãy tự lực cánh sinh, cố gắng duy trì suy nghĩ tích cực, tìm ra cơ hội trong khó khăn. Vì thế, bạn chớ nên tin người một cách quá dễ dàng, có muốn khởi nghiệp, tự đứng trên đôi chân của mình thì cũng cần hết sức cẩn thận, không hành động bốc đồng, mù quáng.

Con giáp tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu khó có được những bước phát triển vượt bậc trong năm 2022 này phần lớn cũng là do bạn phải chịu tác động của kẻ tiểu nhân. Do vậy, bản mệnh làm việc gì cũng cần thận trọng, chớ tỏ ra thờ ơ, lơ là, khiến kẻ xấu tìm ra cơ hội để lợi dụng.

Chia buồn với 3 con giáp số phận long đong, tiểu nhân quấy phá suốt năm 2022, muốn yên ổn làm ăn cũng khó nên hết sức đề phòng - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Dậu khó có được những bước phát triển vượt bậc trong năm 2022 này. Ảnh minh họa: Internet

Việc bạn cần làm bây giờ là luôn giữ bình tĩnh trong mọi việc, ngay cả khi có mâu thuẫn, tranh cãi nổ ra, chớ nên nói năng thiếu suy nghĩ, gây phật lòng người khác. Không những vậy, khi làm bất cứ việc gì bạn không nên vội vàng quyết định, đừng ham làm giàu quá mức kẻo rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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