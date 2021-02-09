Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tiền rủng rỉnh trong túi, tuổi Dậu cẩn thận nghiệp quật

Tâm linh - Tử vi 09/02/2021 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của 12 con giáp, tuổi Mùi có vận tài chính hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Tuổi Dậu cẩn thận lời ăn tiếng nói.

Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được một ngày của bạn xảy ra những gì để tìm cách đề phòng.

Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Tý

tu vi thu tu ngay 10/2/2021 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Tý được khen ngợi hết lời - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tý được cấp trên khen ngợi vì tài giỏi, sáng tạo không ngừng trong công việc. Bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, giữ chức vụ khá cao trong công việc khiến nhiều người nể phục. Trong ngày, bạn có nhiều cơ hội làm giàu, kiếm được hợp đồng béo bở.

Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Sửu

Sửu nên thận trong lời ăn tiếng nói, đừng thẳng thắn ảnh hưởng đến công việc của mình. Trước khi nói gì cũng nên suy nghĩ kỹ càng để không làm phật lòng người khác. Trong ngày, bạn nên tạm gác lại những dự định của bản thân để không vướng phải nhiều chuyện rắc rối.

Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Dần

Dần khá kiêu ngạo nên làm không ít người khó chịu vì tính cách này của bạn. Trong công việc, bạn nên nghe lời của cấp trên, đừng cãi bướng mà ảnh hưởng đến vận trình của mình. Những việc được giao hãy chú tâm hoàn thành thật tốt để không bị khiển trách.

Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Mão

tu vi thu tu ngay 10/2/2021 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Mão có nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Mão nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được cấp trên tin tưởng giao cho chức vụ khá lớn. Điều này giúp bạn có thêm nhiều động lực phấn đấu trong công việc được cấp trên khen ngợi hết lời. Bên cạnh đó bạn cũng có nhiều cơ hội thể hiện bản lĩnh, tài năng của bản thân. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để gặt hái thành tựu.

Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Thìn

Thìn là con giáp may mắn, đầu tư vào đâu là trúng đậm tài lộc lớn đến đó. Bạn làm ăn một vốn bốn lời, tiền bạc cứ đổ về như thác nước. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, yêu mến nên giao cho nhiều chức vụ cao. Chỉ cần bạn cố gắng mọi công sức sẽ được đền đáp xứng đáng, như ý bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ đối mặt với nhiều khó khăn lớn, hãy chuẩn bị tinh thần để vượt qua giai đoạn này. Điều này đòi hỏi bạn phải bình tĩnh, kiên nhẫn để không bị bất cứ ai cản đường thăng tiến của mình. Hãy giữ vững tâm thế để không làm ảnh hưởng vướng vào rắc rối không đáng có.

Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Ngọ

tu vi thu tu ngay 10/2/2021 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Ngọ có nhiều thời gian nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên tinh thần cũng tốt hơn, công việc thuận lợi như hổ mọc thêm cánh. Trong công việc, bạn thực hiện được dự định ấp ủ bao lâu nay, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy. Cấp trên có cái nhìn tốt hơn về bạn, không còn lo lắng bị tiểu nhân hãm hại trong thời điểm này.

Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Mùi

Mùi có cơ hội thăng quan tiến chức, giữ nhiều chức vụ lớn trong công việc. Trong ngày, bạn làm việc nhưng cũng đừng quên quan tâm đến sức khỏe của mình. Hãy ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để có vận trình tốt, gặt hái được nhiều thành tựu.

Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân được quý nhân nâng bước nên làm gì cũng thành công vang dội. Không chỉ kiếm được số tiền lớn mà còn giữ chức vụ cao trong công việc. Trong chuyện tình cảm, những người độc thân thoát ế, tìm được duyên lành. Những người có gia đình, vợ chồng ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Dậu

Chuyện tiền bạc của Dậu có nhiều biến động theo hướng tiêu cực. Những dự án bạn thực hiện trong thời điểm này không mấy suôn sẻ, tiền không cánh mà bay khiến tinh thần của bạn mệt mỏi không yên. Việc được giao đều không hoàn thành đúng thời hạn nên bị khiển trách.

Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Tuất

tu vi thu tu ngay 10/2/2021 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Tuất đừng làm việc quá sức - Ảnh minh họa: Internet

Tuất nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn, đừng làm việc quá sức mà quên ăn quên nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Làm gì cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi, yêu thương bản thân mình. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nên mở lòng hơn để tìm được duyên lành.

Tử vi thứ Tư ngày 10/2/2021 của tuổi Hợi

Hợi có công việc khá ổn định, tiền bạc không nhiều nhưng đủ tiêu, không thiếu hụt. Những việc bạn làm đều được cấp trên đánh giá cao, tài năng tiềm ẩn được thể hiện. Nói chung hãy tận dụng thời cơ này để kiếm tiền, làm giàu cho bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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