Tử vi thứ Tư ngày 3/3/2021 của 12 con giáp: Dần thăng chức - thưởng lớn, Tuất có hợp đồng béo bở, Tý tài lộc quấn chân

Ngày này được dự đoán là một ngày may mắn với người tuổi Mùi. Họ làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, không gì có thể cản trở gây khó khăn bởi họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn thận trong thời gian dài để chờ đón ngày này.

Xem tử vi thứ Tư ngày 3/3/2021 của 12 con giáp để bạn có thể đề phòng với các bất trắc có thể xảy ra, đồng thời chuẩn bị tinh thần để đón lộc tài may mắn bất ngờ đến với mình.

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi nên cẩn thận ngày này, đừng quá phô trương mua sắm thả ga kẻo tiền tài thất thoát. Bạn chỉ nên mua những thứ thật cần thiết, tránh để người ngoài nhòm ngó sinh hiềm khích, ghen tị, gây ảnh hưởng đến cuộc sống.

Tử vi thứ Tư ngày 3/3/2021 của tuổi Thân

Giống như Mùi, con giáp này cũng sẽ có một ngày vô cùng thành công trong công việc. Theo tử vi ngày mới nhận định, Thân sẽ nhận được một khoản tiền béo bở, có thể là tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ một dự án đầu tư nào đó, kết quả tất yếu của một quá trình lao động hết mình, dù rằng thậm chí có thời điểm Thân từng lao đao định bỏ cuộc.

“Có công mài sắt, có ngày nên kim”, con giáp này hãy nắm lấy vận may tiếp tục sự nghiệp, không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, chắc chắn còn nhiều thành công nữa đang chờ đón họ.

Tử vi thứ Tư ngày 3/3/2021 của tuổi Dậu

Ngày hôm nay có thể ông trời sẽ thử thách bạn một chút. Đầu ngày của Dậu được dự đoán sẽ xảy ra rắc rối trong công việc khiến bạn vô cùng căng thẳng để giải quyết. Tuy nhiên đây là con giáp nghị lực, bản lĩnh, tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm nên mọi thứ chỉ là thử thách nhỏ với họ. Mọi chuyện sẽ được giải quyết rất nhanh chóng và êm xuôi.

Đến chiều, Dậu nhận được lời mời dự tiệc của một người bạn. Bạn bè gặp nhau vui vẻ, hàn huyên khiến tâm trạng vô cùng phấn khởi.

Dậu gặp chút thử thách nhưng dễ dàng vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 3/3/2021 của tuổi Tuất

Tử vi ngày mới cho hay, ngày này là ngày bình lặng, an yên với người tuổi Tuất, không có gì đặc biệt đến với họ trong hôm nay. Tuy nhiên, người tuổi Tuất nên chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến tiêu hóa.

Đến cuối ngày, Tuất có thể nhận được một lời đề nghị vay tiền của một người bạn. Tốt nhất, Tuất nên cẩn trọng suy xét, chỉ nên cho những người thực sự tin cẩn vay, không nên tùy tiện quyết định để tránh thất thoát tiền của.

Tử vi thứ Tư ngày 3/3/2021 của tuổi Hợi

Hợi có một ngày tràn ngập niềm vui trong chuyện tình cảm. Với bản tính ít nói, nhút nhát, lâu nay Hợi có thể đã bỏ mất nhiều cơ hội quý giá của mình.

Theo tử vi hàng ngày, vào thứ Tư ngày 3/3, được sự cổ vũ, động viên của mọi người, Hợi đã dám vượt qua giới hạn bản thân, lần đầu chính thức thể hiện tình cảm của mình. Thần tình yêu đã mỉm cười với con giáp này. Hạnh phúc đến tuy muộn nhưng vô cùng xứng đôi vừa lứa, "trai anh hùng, gái thuyền quyên", viên mãn và thắm thiết.

Hợi vui duyên mới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 3/3/2021 của tuổi Tý

Tài lộc tìm đến quấn chân con giáp này. Riêng trong ngày này, Tuất gặp được người phù trợ, mang đến một hợp đồng béo bở, chắc chắn lời lãi trong tay. Đây chính là phúc phần tốt lành mà thượng đế dành cho họ, bù đắp cho những ngày tháng khó khăn, vất vả mà họ vừa trải qua.

Tý cần cẩn trọng nhưng quyết đoán, không chần chừ, do dự mà lỡ cơ hội quý báu này.

Tử vi thứ Tư ngày 3/3/2021 của tuổi Sửu

Sửu cần cẩn trọng trong ngày này. Theo tử vi hàng ngày, những người tuổi Sửu nên chối từ các chuyến đi xa, hạn chế tối đa việc đi lại ngoài đường để tránh những bất trắc không may có thể xảy ra gây hại người hại của.

Chuyện tình cảm của Sửu thời gian qua có nhiều biểu hiện không tốt. Sửu hãy cố gắng dàn xếp, chân thành trong tình yêu, dành cho người yêu thương những điều tốt đẹp nhất, khi ấy niềm tin của bạn chắc chắn sẽ được đền đáp.

Tử vi thứ Tư ngày 3/3/2021 của tuổi Dần

Ngày thứ Tư được dự đoán vô cùng rực rỡ với người tuổi Dần, khả năng Dần nhận được quyết định thăng chức trong công ty, kèm theo một khoản tiền thưởng là rất lớn.

Những người tuổi Dần thông minh và nhanh nhẹn, vừa kiên trì, nghị lực, lại chiếm được nhiều niềm tin của cấp trên cũng như sự yêu mến của đồng nghiệp nên thành quả ngày hôm nay là tất yếu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Từ hôm nay, Dần bước sang một giai đoạn mới, sự nghiệp tươi sáng và rộng mở hơn, tiền đồ xán lạn. Chúng ta hãy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến con giáp may mắn này.

Dần nhận được niềm vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 3/3/2021 của tuổi Mão

Những người tuổi Mão đang trải qua một giai đoạn nhiều biến động, mọi điều chưa được như ý muốn. Theo tử vi hàng ngày, Mão nên kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình, kế hoạch nào đã đặt ra thì phải phấn đấu thực hiện bằng được, đừng vì những khó khăn trước mắt mà nản lòng, nhụt chí bỏ cuộc sẽ vô cùng uổng phí, sau này có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Cuộc sống tuy không được dư dả nhưng Mão yên tâm là hết tiền lại có, sức khỏe dồi dào. Ngoài ra, hãy chú ý, giai đoạn cuối năm Tân Sửu được dự đoán có nhiều may mắn bất ngờ đến với bạn.

Tử vi thứ Tư ngày 3/3/2021 của tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, vào ngày này, Thìn nên thận trọng tránh xung đột, mâu thuẫn có thể xảy ra với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Đôi khi có thể là chuyện nhỏ bị xé ra to, chủ yếu do hiểu lầm mà ra.

Vì thế, Thìn hãy cố gắng giữ gìn lời nói cẩn thận, không nên đưa ra lời nhận xét hay bình luận thái quá về một ai đó. Tốt nhất, bạn nên tập trung, chú tâm vào công việc, mặc ai nói gì kệ họ.

Thìn cũng nên quan tâm đến sức khỏe, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc để tránh một số bệnh cũ tái phát gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Tử vi thứ Tư ngày 3/3/2021 của tuổi Tỵ

Tỵ đang có những ngày tháng được thần may mắn ưu ái, dành cho nhiều điều tốt đẹp nhất. Công việc đang trắc trở bỗng chốc hanh thông. Tài lộc chạy ào vào nhà, két đầy vàng đầy bạc.

Tỵ tận hưởng tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ hãy tranh thủ tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp này nhé.

Tỵ nên tìm hiểu một số dự án mà lâu nay đã có ý định tham gia, nếu thấy chắc chắn hãy kết hợp với những người bạn tin cậy đổ tiền đầu tư, thành công sẽ đến.

Tử vi thứ Tư ngày 3/3/2021 của tuổi Ngọ

Một ngày thứ Tư bình an sẽ đến với người tuổi Ngọ. Cuối ngày, họ còn nhận được tin vui từ một người bạn ở xa mang lại.

Người tuổi Ngọ thường sống kín đáo, nội tâm, ít giao du bạn bè. Họ dành nhiều thời gian để tu luyện kiến thức, học hỏi mọi người. Đây cũng là giai đoạn Ngọ đang ở ẩn, chờ thời. Cuối năm nay, cơ hội sẽ đến và Ngọ chỉ cần chờ đợi đón tin vui về đầu tư cũng như sự thay đổi trong sự nghiệp.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc