Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của 12 con giáp: Tý cẩn thận 'vạ miệng', Thìn có nguy cơ bị tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 02/02/2021 05:00

Xem tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của 12 con giáp cho thấy, trong khi người tuổi Tý dễ 'cái miệng hại cái thân' thì Ngọ lại vận trình thăng hoa, tài chính dồi dào.

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của 12 con giáp dự báo kẻ gặp nhiều may mắn, người dễ vướng tai ương. Đọc ngay bài viết này để lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày và tìm cách đề phòng!

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của Tý

Người tuổi Tý nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm mất lòng người xung quanh. Con giáp này vốn tính thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, dễ làm những người nhạy cảm hiểu lầm và suy diễn. 

Về tài chính, tuổi Tý hãy chi tiêu vừa mức, cân đối với khả năng thu nhập của mình nhé. Không nên quá nuông chiều bản thân mà sắm sửa những thứ phù phiếm dẫn đến tài chính hao hụt. 

Sức khỏe của con giáp này trong ngày bị ảnh hưởng do yếu tố tinh thần là chủ yếu, bên cạnh đó tác động của thời tiết càng khiến tâm trạng của bản mệnh càng trở nên tiêu cực. Hãy thay đổi bằng cách tập thể dục hoặc ra ngoài đi dạo.

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của Sửu

Người tuổi Sửu nên mở lòng mình và chia sẻ với bạn bè, người thân nhiều hơn. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và người ấy có quá nhiều mối quan tâm riêng dẫn đến bỏ bê đối phương. Hãy dành nhiều thời gian cho nhau để hâm nóng tình cảm nhé.

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu hung cát đan xen. Bản mệnh có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc, từ đó vô tình dấy lên lòng ghen ghét, đố kỵ của kẻ tiểu nhân.

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của 12 con giáp: Tý cẩn thận 'vạ miệng', Thìn có nguy cơ bị tiểu nhân lừa gạt - Ảnh 1
Tuổi Dần đón nhiều tin vui tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của Dần

Tuổi Dần sẽ đón nhiều tin vui tới tấp, đặc biệt là chuyện tình duyên. Các cặp đôi từng gặp trục trặc cũng nhanh chóng "gương vỡ lại lành" mà không gặp phải khó khăn trở ngại nào.

Bên cạnh đó, bản mệnh được cát tinh soi chiếu, làm ăn buôn bán rất tốt, tiền bạc ùn ùn đổ về. Người tuổi Dần hãy nhân cơ hội này để mở thêm lĩnh vực kinh doanh mới.

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của Mão

Trái với tuổi Dần, vận đào hoa của Mão lại không được tốt cho lắm. Con giáp này cảm thấy thất vọng khi người ấy chẳng hề hiểu và thông cảm cho khó khăn của mình. 

Trong công việc, con giáp này gặp nhiều sự cố phát sinh bất ngờ dẫn đến trở tay không kịp. Người tuổi Mão phải thật tỉnh táo để đưa ra những quyết định đúng đắn, tránh gây hậu quả về sau. 

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của Thìn

Tuổi Thìn có nguy cơ bị tiểu nhân lừa gạt tiền bạc. Chiêu trò chẳng có gì mới nhưng vì chủ quan thiếu cẩn trọng nên con giáp này vẫn mắc mưu. Đây chính là bài học đắt giá, chớ nên tin người mà rước họa vào thân. Tuy nhiên, điều an ủi chính là người ấy của tuổi Thìn luôn ở bên và động viên con giáp này hết mình. Với những người độc thân, ngày này chính là cơ hội vàng để gặp gỡ, làm quen với người khác giới. 

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của Tỵ

Theo tử vi học, tuổi Tỵ đang vận đào hoa che chở nên chuyện tình cảm cũng dễ dàng phát triển tốt đẹp như ý muốn. Con giáp này có thể được nửa kia trao cho những điều lãng mạn bất ngờ. 

Ngoài ra, bản mệnh có khá nhiều những điều tích cực cho thấy thời gian tới dễ sinh lời và đạt kết quả mỹ mãn. Vận trình công danh cũng tiến triển khá hanh thông, thuận lợi, công việc đạt hiệu quả cao, mang nhiều lợi thế về cho mình. Đây cũng là thời điểm tốt để lên kế hoạch hay ý tưởng mới cho sự nghiệp. 

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của 12 con giáp: Tý cẩn thận 'vạ miệng', Thìn có nguy cơ bị tiểu nhân lừa gạt - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ tăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của Ngọ

Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ có dấu hiệu tăng tiến không ngừng nên không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể chi tiêu thoải mái theo ý mình mà không cần suy tính hay cân đo đong đếm gì nhiều.

Tuy nhiên, tuổi Ngọ không được tiêu xài quá hoang phí mà hãy tiết kiệm phần nào đó cho tương lai. Ngoài ra, người tuổi Ngọ nên nhanh chóng nắm bắt và tận dụng tốt những gì đang có để phát triển sự nghiệp.

Về tình duyên, người tuổi Ngọ dễ gặp mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nếu nóng nảy và chấp nhặt quá mức. Bản mệnh hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh làm tổn thương tới nửa kia.

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của Mùi

Đây chính là thời điểm vàng để người tuổi Mùi hâm nóng tình cảm và dành thật nhiều thời gian cho những người mình yêu thương.

Vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh trong ngày tiến triển theo chiều hướng tích cực, có thêm cơ hội kiếm tiền ngoài nguồn thu nhập chính. 

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của Thân

Người tuổi Thân dễ gặp trục trặc tình cảm trong ngày này bởi những hiểu lầm không đáng có. Về tài lộc, bản mệnh cũng cần đề phòng kẻo lọt vào bẫy của kẻ tiểu nhân, tránh "mất bò mới lo làm chuồng".

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của Dậu

Người tuổi Dậu cần học cách tôn trọng người mình yêu để tránh những mâu thuẫn trong tình cảm. Về phương diện sức khỏe không được như ý, tuổi Dậu nên sớm chấn chỉnh lịch trình sinh hoạt của mình. 

Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, con giáp này cần "lựa lời mà nói", tránh gây mất lòng cho người xung quanh. Thẳng thắn là cần thiết, nhưng cần đúng hoàn cảnh và đối tượng mới có thể đạt kết quả tốt. 

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của 12 con giáp: Tý cẩn thận 'vạ miệng', Thìn có nguy cơ bị tiểu nhân lừa gạt - Ảnh 3
Tuổi Tuất cần đề phòng họa tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của Tuất

Tuổi Tuất đang đứng trước khá nhiều lựa chọn, cần lựa chọn sáng suốt để tránh "lắm mối tối nằm không".

Do Thiên Quan giáng họa, người tuổi Tuất cần đề phòng tiểu nhân lợi dụng dẫn đến thiệt hại về tiền bạc. Tinh thần của tuổi Tuất khá tốt, dễ dàng đạt được kết quả cao trong công việc.

Tử vi thứ Tư ngày 3/2/2021 của Hợi

Trong ngày này, người tuổi Hợi cần mạnh dạn hơn để nắm bắt cơ hội. Con giáp này có nhiều khả năng phát tài hôm nay nếu thực hiện tốt những kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, bản mệnh cần kiềm chế lời ăn tiếng nói để tránh những mâu thuẫn gia đình. 

Tử vi Tân Sửu 2021 của người tuổi Tí, Dần, Ngọ: Tuy GIÀU SANG, PHÚ QUÝ nhưng dễ thất bại nếu không TRÁNH những điều này

Tử vi Tân Sửu 2021 của người tuổi Tí, Dần, Ngọ: Tuy GIÀU SANG, PHÚ QUÝ nhưng dễ thất bại nếu không TRÁNH những điều này

Theo tử vi 2021, các con giáp Tí, Dần, Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tài công danh thuận lợi. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận đề phòng, sẽ dễ bị thất bại do nhiều nguyên nhân.

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