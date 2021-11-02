Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thân Tý Bán Hợp phù trợ cho người tuổi Tý có một ngày trí tuệ minh mẫn. Bản mệnh có thể đưa ra nhiều quyết định đúng đắn ngay cả ở trong những tình huống khó khăn nhất. Điều này giúp bạn xây dựng được lòng tin nơi mọi người.

Lại thêm Chính Ấn trợ mệnh, con giáp này được cấp trên tin tưởng trao thêm cho nhiều trọng trách nữa. Khả năng làm việc tốt cùng tinh thần cống hiến hết mình vì công việc giúp những chú Chuột tiến lên khá nhanh.

Chính Tài xuất hiện mang may mắn về tiền bạc cho người tuổi Sửu. Hôm nay bạn không cần lo lắng nhiều về tiền bạc đâu nhé. Tài chính vững vàng giúp cho con giáp này thoải mái làm những điều mình muốn, nhưng hãy học cách tiết kiệm phòng khi cần nữa.

Chẳng những vậy, chuyện tình cảm của bạn còn không gặp bất cứ trở ngại nào trong ngày thứ tư này. Đào hoa nở rộ, con giáp này nếu còn độc thân sẽ dễ tìm được tình yêu của đời mình 1 cách vô cùng tình cờ nhưng cũng rất đỗi lãng mạn.

Tuổi Dần

Cục diện Tương Xung báo hiệu những mâu thuẫn, cãi vã có thể xảy đến với người tuổi Dần trong hôm nay. Bạn rất dễ nổi nóng hoặc có chuyện mà không kiềm chế được bản thân khiến mọi chuyện trở nên rắc rối, chút bất đồng nhỏ cũng có thể dẫn tới khẩu chiến hay xô xát lớn.

Tỷ Kiên còn là điềm báo tiểu nhân đang cố tìm cách phá hoại con giáp này. Dường như có kẻ luôn cảm thấy ghen tị với những thành tích mà những chú Hổ có được nên sẵn sàng ra tay hành động táo bạo, đẩy bạn vào những tình huống éo le.

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Tuổi Mão

Kiếp Tài giáng họa, vận trình tài lộc của người tuổi Mão trong ngày thứ tư này có điềm báo thất thoát khá rõ. Nguồn thu chẳng có nhiều nhưng lại có nhiều việc cần phải chi tiêu nên tiền bạc trong nhà cứ thế kéo nhau ra đi, tài lộc tiêu tan trong tích tắc.

Trong ngày tài lộc ảm đạm, đường tình duyên của bản mệnh cũng không được thuận lợi cho lắm do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Đôi lứa xảy ra nhiều mối mâu thuẫn, tranh cãi liên miên mà không tìm được cách giải quyết, cũng không tìm ra lối thoát cho cả hai người. Tình yêu vẫn còn nhưng vô cùng mong manh.

Tuổi Thìn

Ngày có Tam Hợp che chở, người tuổi Thìn được quý nhân dẫn đường giúp cho công việc có phần thuận lợi hơn, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiếm soát của bản mệnh. Những kế hoạch con giáp may mắn này đề ra đều được thông qua và thực hiện đúng tiến độ, đạt kết quả như mong đợi, không tốn quá nhiều thời gian và công sức.

Thiên Tài xuất hiện còn mang vận may tới cho vận trình tài lộc của con giáp này. Người kinh doanh được cát thần trợ giúp nên buôn bán phát tài, có nhiều khách hàng tự tìm đến, chất lượng sản phẩm được khách hàng công nhận và đánh giá cao trên thị trường, mở ra những bước tiến mới cho mệnh chủ.

Tuổi Tỵ

Nhị Hợp mang tới cho người tuổi Tỵ thêm nhiều phúc phần hơn người trong hôm nay. Bản mệnh có nhân duyên cực vượng, tình cảm khác giới hài hòa, đào hoa cũng nhiều vô kể. Đây là lúc để bản mệnh mở lòng mình và tìm thấy người tâm đầu ý hợp chung bước sau này.

Thực Thần nhập cục sẽ cực kì có lợi cho những người làm nghề kinh doanh. Bản mệnh kiếm tiền không quá khó khăn, mặc dù phải hy sinh nhiều thời gian cho gia đình nhưng những gì bạn làm cũng vì muốn mang tới chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người thân yêu nên luôn được nửa kia ủng hộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ Tư này, người tuổi Ngọ cần phải tập trung hơn vào công việc chính của mình. Bởi Thương Quan xuất hiện có thể gây nên những rắc rối trong công việc, đòi hỏi bản mệnh tập trung cao độ thì mới có thể giải quyết được. Càng lơ là, để đầu óc trên mây thì bạn càng dễ có khả năng gây ra sai sót.

Lại thêm ngũ hành sinh xuất còn khiến cho mọi chuyện thêm rối ren khi tình cảm của bạn không được như ý muốn. Bạn và người ấy có những mâu thuẫn và xung đột bất ngờ, khiến cho cả hai đều cảm thấy tổn thương vì không được đối phương thông cảm và thấu hiểu cho. Khoảng cách cứ xa dần, rạn nứt có thể khiến mối quan hệ của hai bạn sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tuổi Mùi

Chính Tài xuất hiện trong ngày hôm nay sẽ trợ lực cho người tuổi Mùi có những quyết định sáng suốt, nhờ đó không chỉ giả quyết công việc ổn thỏa mà còn có thể thu về vài khoản tiền đáng kể. Tuy nhiên, bạn không nên chi tiêu quá nhiều mà nên ra lập kế hoạch tài chính rõ ràng, tiết kiệm hợp lý phòng các trường hợp khẩn cấp.

Hôm nay người độc thân vượng vận đòa hoa, sớm tìm được cho mình người ưng ý để đồng hành trên bước đường đời. Bản mệnh nên thoải mái đón nhận tình cảm, chớ e ngại mà để lỡ mất lương duyên. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết nắm bắt.

Tuổi Thân

Thiên Quan nhập cục khiến vận trình của người tuổi Thân sa sút khá rõ. Ngày này, có quá nhiều chuyện xung quanh khiến bạn không thể tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình. Vì vậy mà hiệu suất sụt giảm, công việc trì trệ. Chỉ cần một chút sai sót, bao cố gắng của bạn bấy lâu nay coi như đổ sông đổ biển hết.

Ngày hôm nay, những chú Khỉ cũng cần phải thận trọng hơn trong việc kết giao bạn bè cũng như mở rộng các mối quan hệ khi mà tiểu nhân vận của bạn đang khá vượng. Đừng vội vàng tin tưởng người khác, bạn không thể biết được hết về con người của ai đó chỉ trong một sớm một chiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Quan trợ mệnh, tạo bước thăng tiến cho người tuổi Dậu trong hôm nay. Bạn luôn giữ cho mình tinh thần hào hứng với công việc, coi mỗi lần thành công là một lần khảo nghiệm khả năng của bản thân.

Với tinh thần trách nhiệm cao, lại luôn sẵn sàng cống hiến hết mình, những chú Gà sẽ sớm giành được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nếu bạn bỏ được thói quen dành quá nhiều thời gian cho những việc riêng tư thì có lẽ đường tiến thân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuổi Tuất

Thiên Tài mang đến vận may và tin vui liên quan tới tiền bạc, công việc cho người tuổi Tuất. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập bên ngoài từ nghề tay trái, tìm được cho mình hướng đi, hướng phát triển mới trong tương lai, không bị phụ thuộc nhiều vào công việc chính.

Với những người làm kinh doanh thì nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tính toán kĩ càng xem nên đầu tư, đổ vốn vào đâu thì thích hợp. Khi đang có tiền bạc dư dôi cần phải tính chuyện tương lai để nguồn tiền luôn trôi chảy, lợi nhuận không ngừng.

Tuổi Hợi

Tương Hại giáng họa khiến người tuổi Hợi gặp phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối trong ngày hôm nay. Tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, gây ra cho bạn nhiều thị phi, điều tiếng. Trong trường hợp đó, chớ vội nóng nảy mà hãy tìm hiểu gốc rễ vấn đề trước.

Hôm nay mối quan hệ giữa con giáp và nửa kia của mình rất tốt đẹp. Nửa kia luôn thấu hiểu và cảm thông cho bạn. Nếu gặp vấn đề gì khó xử, hãy tâm sự với người ấy để đôi bên cùng tìm ra cách xử lý hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.