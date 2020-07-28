Tử vi thứ Tư ngày 29/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý thị phi kéo đến, tuổi Mão tình duyên đỏ chót

Theo tử vi 12 con giáp, Tý bị họa thị phi bủa vây, kẻ xấu hãm hại đâm lén sau lưng. Công việc của bạn nhận được nhiều lời chê trách vì lơ là, không tập trung. Những việc bạn làm đều không được công nhận, làm gì cũng không thành công, mang lại kết quả như mình mong muốn.

Tử vi thứ Tư ngày 29/7/2020 của 12 con giáp có lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được một ngày của bạn diễn ra những gì để tìm cách phòng tránh.

Kinh tế của Dần khá ổn định, nhận được khá nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Bạn có nhiều kế hoạch cho tương lai nên hãy chi tiêu hợp lý. Đừng để đến khi cần thì lại vay mượn khắp nơi. Người kinh doanh nên thận trọng, làm ăn với ai cũng hãy suy tính kỹ càng, đừng để bị lừa gạt.

Sửu nhận được khá nhiều lời khen của cấp trên, đồng nghiệp. Bạn kiếm tiền đỉnh, tiêu tiền cũng không kém. Tuy nhiên làm việc chăm chỉ là tốt nhưng hãy quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Dù có bận đến mấy cũng dành thời gian chăm sóc mình, ăn uống nghỉ ngơi điều độ.

Tử vi thứ Tư ngày 29/7/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão có tiền bạc hanh thông, tích cóp nhiều nên không phải lo lắng sau này. Những nỗ lực của bạn được công nhận, tình duyên khá viên mãn. Dự án kinh doanh mới cũng có nhiều khởi sắc giúp bạn có nguồn thu nhập khủng hơn bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Tư ngày 29/7/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Tư ngày 29/7/2020 của tuổi Thìn vui buồn đan xen - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Thìn có nhiều chuyện vui buồn đan xen giúp bạn lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì. Những người làm công ăn lương nhận được khá nhiều cơ hội thể hiện tài năng. Bạn có nhiều khả năng tiến thân lên vị trí như bản thân mơ ước bấy lâu nay.

Tử vi thứ Tư ngày 29/7/2020 của tuổi Tỵ

Bạn nên dành thời gian rảnh rỗi cho người thân, bạn bè của mình. Những áp lực công việc trước đây cũng đã biến mất, bạn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống tự do, không mệt mỏi. Trong chuyện tình cảm, bạn tìm được ý trung nhân của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 29/7/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ vượt qua được những khó khăn trước mắt. Dù có nhiều thử thách đến mấy, bạn cũng giải quyết êm xuôi không nhờ vào bất cứ ai giúp đỡ. Bạn được cấp trên giao cho nhiều dự án mới, tha hồ thể hiện tài năng của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 29/7/2020 của tuổi Mùi

Bạn bị thị phi bủa vây, tiền bạc thất thoát nhiều không giữ được. Bạn là người nhiệt tình thái quá nên gặp không ít khó khăn, bị người khác lợi dụng. Trong công việc, bạn bị tiểu nhân nói xấu làm mất điểm trong mắt cấp trên. Trong chuyện tình cảm, bạn không có cơ hội thoát ế.

Tử vi thứ Tư ngày 29/7/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày 29/7/2020 của tuổi Thân cẩn thận xe cộ - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân nên cẩn thận xe cộ khi đi ngoài đường. Chú ý sức khỏe của mình, nên nhìn trước ngó sau để không xảy ra va chạm đáng tiếc. Trong công việc bạn nên khiêm tốn, đừng kiêu ngạo khiến người khác chán ghét, chê cười. Trong chuyện tình cảm, cả hai nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 29/7/2020 của tuổi Dậu

Dậu không nên mang theo nhiều tiền khi đi ra ngoài. Một là bạn sẽ tiêu không suy nghĩ, hai là bị người khác vay mượn nhưng rồi không cánh mà bay mất. Điều này khiến vận trình của bạn gặp khá nhiều trục trặc, tâm trạng buồn phiền khá nhiều.

Tử vi thứ Tư ngày 29/7/2020 của tuổi Tuất

Tuất nên chuyên tâm thực hiện những kế hoạch của mình. Đừng ôm đồm việc của người khác mà thiệt thân. Hãy làm tốt việc của mình, bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp. Vì nhiệt tình, giúp đỡ người khác trong thời điểm này sẽ khiến vận trình của bạn gặp nhiều rắc rối.

Tử vi thứ Tư ngày 29/7/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Tư ngày 29/7/2020 của tuổi Hợi làm việc hăng say - Ảnh minh họa: Internet

Hợi làm việc khá hăng say nên được cấp trên công nhận tài năng. Tâm trạng của bạn gặp nhiều chuyện vui vẻ, làm gì cũng thành công vang dội. Người độc thân tìm được ý trung nhân, mối quan hệ có thể lâu dài. Người có người yêu, gia đình có nhiều thời gian ở bên nhau nên tinh thần khá vui vẻ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm